Haßloch: Weinbergwanderung durch die Lage “Haßlocher Leisböhl“ am 03. September 2022

Haßloch – Nach der letzten Wanderung im Jahr 2019 ist es nun endlich wieder soweit. Der Verein „Leisböhler WeinKultur Haßloch e.V.“ veranstaltet am Samstag, 03.09.2022 wieder eine Weinbergwanderung durch die Haßlocher Einzellage „Leisböhl“. Start der Wanderung ist um 16:00 Uhr.

Die Lage „Leisböhl“ befindet sich südlich der A65 in Haßloch mit einer derzeit bestockten Rebfläche von 23,5 Hektar.

Das Weingut Braun und der Grundhof um Familie Hoos aus Meckenheim sowie dasWeinland Meckenheim und Weinland Königsbach bauen unter dem Label „EditionHaßlocher Leisböhl“ dort in der Haßlocher Lage Wein an.

Der Verein „Leisböhler WeinKultur“ lädt zur Weinbergwanderung im Wingert ein. Abmarsch ist am 03.09. um 16:00 Uhr an der Schutzhütte im Wingert. Von dort aus wird auf einer Strecke von ca. 2,5km an die Probierstände gewandert, die sich an derentsprechenden Rebsorte befinden. So kann nicht nur der Wein probiert werden, sondern auch die passende Traube dazu direkt vom Rebstock.

Die Probe umfasst alle Wein aus der Lage, die unter dem Label „Edition Leisböhl“ vermarktet werden.

Hierunter fallen u.a. ein Secco, Weißburgunder, Riesling, Blanc de Noir, Spätburgunder, Dornfelder und ein Gänsfüßer.

Die einzelnen Stationen werden von den Weingütern besetzt, so dass wissenswertes über die Lage und den Wein in Erfahrung gebracht werden kann.

Der Kostenbeitrag für die Weinwanderung und Probe beläuft sich auf 15€ für Mitglieder des Vereins und 18€ für Nichtmitglieder.

Die Kapazität ist auf 100 Teilnehmer beschränkt, daher ist eine Voranmeldung dringend erforderlich.

Anmeldungen und Fragen schicken Sie einfach per Mail an veranstaltungen@weinkultur-hassloch.de.