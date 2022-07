München – Die European Outdoor Film Tour 2022 steht vor der Tür! Der Abenteuerrucksack ist randvoll mit neuen Geschichten von Menschen, die ihrer Passion bedingungslos folgen. Die Macher der EOFT freuen sich im Herbst 2022 die nächste Auflage der bekanntesten Veranstaltungsreihe ihrer Art zu präsentieren. Ausführliche Informationen zum Gesamtprogramm folgen Ende August.

Bereits jetzt ist klar, wer das „new face of adventure“ der EOFT 2022 sein wird:

Ultrarunner Timothy Olson!

Im Sommer 2021 stellt sich Timothy Olson auf dem Pacific Crest Trail der größten Herausforderung seiner Karriere. Die Strecke des PCT bewältigen Menschen für gewöhnlich zwischen fünf und sechs Monaten. Timothy jedoch gelingt es, eine neue Bestzeit zu etablieren. Er bewältigt die 2650 Meilen (4265 km) lange Strecke in der unglaublichen Rekordzeit von 51 Tagen, 16 Stunden und 55 Minuten. Dabei lief er rund 50 Meilen (80 Kilometer) täglich!

In der Trailrunning-Szene ist Timothy kein Unbekannter: Den prestigeträchtigen „Western States Endurance Run“ über 100 Meilen gewann er bereits 2012 und 2013 gleich zweimal hintereinander und stellte sogar einen neuen Streckenrekord auf. Als zweifacher Vater und Familienmensch kann er sich bei seinen Projekten immer auf seine Frau und Kinder verlassen, die ihn bei seinen Abenteuern oftmals begleiten. Zudem helfen ihm tägliche Meditationen, den Fokus zu halten. Im EOFT 2022 Film THE MIRAGE folgen wir Timothy auf die staubigen Trails Nordamerikas und versuchen Schritt zu halten!

Mehr über Timothy Olsen erfahrt ihr unter:

www.eoft.eu/timothy-olson

Die Premiere findet am 13. Oktober 2022 in der Alten Kongresshalle in München statt,

gefolgt von der großen Tour durch Europa. Über 400 Veranstaltungen sind geplant. Die Gesamtlaufzeit der Filme im klassischen EOFT-Stil beträgt rund 120 Minuten. Mit Rahmenprogramm und Moderation dauert eine Veranstaltung zwischen zweieinhalb und drei Stunden. Die Veranstaltungstermine stehen fest, der Vorverkauf ist gestartet und Tickets sind ab sofort erhältlich.

Mehr Infos zur aktuellen Tour und den Terminen unter:

www.eoft.eu/tickets

