Bad Dürkheim: Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Bad Dürkheim (ots) – Am 24.07.2022 gegen 18:30 Uhr konnte in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim der Fahrer eines Ford Transporters einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor war er einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, als er in unsicherer Fahrweise von dem Gelände einer Tankstelle auf die Mannheimer Straße gefahren war. Der 49-Jährige polnische Staatsbürger gab anfänglich an, nicht gefahren zu sein. Seine beiden Beifahrer im Transporter, gaben jeweils an selbst gefahren zu sein. Schließlich konnte die Fahrereigenschaft durch Videoaufzeichnungen eindeutig geklärt werden. Während der Kontrolle des 49-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

Wachenheim: Junger Frau Bargeld geraubt

Wachenheim (ots) – Am 20.07.2022 gegen 19:00 Uhr wurde, auf dem Fußweg zwischen Raingasse und Weinstraße in Wachenheim, eine junge Frau beraubt. Die 24-Jährige wurde plötzlich von hinten zunächst an der Schulter, dann an dem Hinterkopf gepackt. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter schlug den Kopf der Frau an eine Sandsteinmauer. Danach zog er ihren Geldbeutel aus der linken Hosentasche und entnahm das darin befindliche Bargeld. Den Geldbeutel warf er auf die inzwischen am Boden liegende Frau. Sein Mittäter stand währenddessen wenige Meter daneben, griff aber nicht aktiv ein. Danach flüchteten die beiden Täter fußläufig in Richtung Wachtenburg/Forst. Der Haupttäter hatte ein südländisch/afrikanisches Erscheinungsbild, war 18-22 Jahre alt, hatte kurze schwarze Haare und einen 3-Tage-Bart. Er trug ein weißes T-Shirt ohne Aufdruck, weiße Schuhe und lange grüne Hosen. Sein Mittäter hatte ebenfalls ein südländisch/afrikanisches Erscheinungsbild, war 18-22 Jahre alt und trug ein T-Shirt und kurze dunkle Hosen. Die 24-Jährige zog sich Schürfwunden und eine Gehirnerschütterung zu. Sie wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Ermittlungen konnten mittlerweile ein 19-Jähriger und ein 16-Jähriger aus Wachenheim als Tatverdächtige ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen.

Grünstadt: Alkohol am Steuer

Grünstadt (ots) – Weil er durch unsichere Fahrweise aufgefallen war, wurde ein Autofahrer heute gegen 09:45 Uhr am Verladeplatz einer Kontrolle unterzogen. Aus dem Fahrzeuginneren schlug den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Der Mann pustete 2,24 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte er seinen weiteren Weg zu Fuß zurücklegen.

Haßloch: Mit 2,84 Promille Unfall verursacht

Haßloch (ots) – Auf der Westrandstraße in Richtung Gewerbegebiet nach rechts von der Straße abgekommen ist am Montagmorgen (25. Juli, 10 Uhr) der Fahrer eines Sattelzugs. Ehe er zwei dort geparkte Autos erheblich beschädigte überfuhr er das Brückengeländer über dem Landwehrgraben. Die Ursache war schnell gefunden. Der 49-Jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und hatte 2,84 Promille Alkohol in der Atemluft. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein behielt die Polizei. Den Schaden schätzten die Beamten auf 60.000,- Euro. Während der Bergung des Gespanns war die Westrandstraße für mehr als drei Stunden in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Haßloch war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

