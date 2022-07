Karlsruhe – Räuberischer Diebstahl in Elektronikmarkt – 35-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Samstag ein 35- jähriger

Mann wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls dem Haftrichter beim

zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Der bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getretene Beschuldigte soll

am Freitag gegen 19:30 Uhr in einem Elektronikmarkt in der Kaiserstraße ein

Mobiltelefon im Wert von knapp 200 Euro entwendet haben. Nachdem der dortige

Ladendetektiv den 35-Jährigen beim Verlassen des Geschäfts angesprochen hatte,

soll sich der Beschuldigte vehement gegen das Festhalten gewehrt und den

Ladendetektiv leicht verletzt haben. Ein weiterer Sicherheitsbeamter, der seinem

Kollegen zur Hilfe geeilt war, wurde durch den Beschuldigten ebenfalls leicht

verletzt. Erst als hinzugerufene Polizeibeamte vor Ort eintrafen, beruhigte sich

der aus Georgien stammende Mann und ließ sich in der Folge widerstandlos

festnehmen.

Oberhausen-Rheinhausen – Sexuell motivierter Angriff auf Radfahrerin – Polizei sucht Zeugen -(Korrekturmeldung zum Wochentag)

Oberhausen-Rheinhausen (ots) – Im Bereich des Friedhofs von

Oberhausen-Rheinhausen wurde wohl am späten Freitagabend (nicht wie zunächst

berichtet Samstagabend)eine 30-jährige Radfahrerin von einem Mann angegriffen

und sexuell bedrängt.

Die Frau war zunächst ab gegen 22 Uhr im Bereich des Rheinufers in der Nähe

eines Kiosks unterwegs, als sie von zwei Männern angesprochen wurde. Ihr war die

Situation unangenehm, sodass sie mit ihrem Fahrrad weiterfuhr. Beide fuhren ihr,

ebenfalls mit Fahrrädern, nach.

Die verängstigte Frau fuhr, verfolgt von den beiden Männern, offenbar durch

Rheinhausen hindurch und wurde im Bereich des Friedhofs eingeholt. Einer

erschreckte sie wohl durch einen lauten Ruf und stieß sie vom Fahrrad. Nach

Angaben der Geschädigten warf sich einer der beiden auf sie und bedrängte sie

sexuell. Der zweite Verfolger fuhr einfach weiter.

Die 30-Jährige wehrte sich heftig, sodass der Angreifer die Böschung

hinabrollte. Diese Gelegenheit ergriff sie und flüchtete zu Fuß nach Hause.

Erst am anderen Morgen vertraute sie sich einem Bekannten an, der dann die

Polizei verständigte. Die Tatzeit lässt sich eingrenzen auf den Bereich zwischen

22 Uhr und 0 Uhr.

Beide Männer waren nach Angaben der Geschädigten ungefähr 25 Jahre alt und um

die 180 cm groß. Beide waren schlank und hatten kurze Haare. Der Angreifer trug

eine blaue, lange Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Der andere, der weiterfuhr,

hatte ein rotes T-Shirt an. Beide Männer waren mit normalen Fahrrädern unterwegs

und trugen weder Brille noch Bart.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer

07256/93290 entgegen.

Karlsruhe – Renitenter Patient verletzt Klinikpersonal und Polizeibeamte

Karlsruhe (ots) – Vier verletzte Mitarbeiter des Städtischen Klinikums sowie

zwei verletzte Polizeibeamte waren das Resultat eines Einsatzes am frühen

Samstagmorgen in Karlsruhe. Aufgrund eines medizinischen Vorfalls wurde ein

40-jähriger Mann mit einem Rettungswagen in das Städtische Klinikum gebracht.

Dort beschimpfte und beleidigte der aggressive und psychisch auffällige Mann

zunächst das Klinikpersonal und ging dieses zudem körperlich an. Erst unter

Hinzuziehung des hausinternen Sicherheitspersonals und mehreren Polizeikräften

konnte der 40-Jährige fixiert und in eine Fachklinik gebracht werden. Bei der

Begleitung durch die Polizei in die Fachklinik kam es dort zu weiteren massiven

Widerstandshandlungen des 40-Jährigen, weshalb durch die Polizeibeamten der

Einsatzschlagstock angewandt werden musste.

Glücklicherweise waren die Verletzungen bei den Betroffenen nicht schwerwiegend,

so dass alle ihren Dienst weiter fortsetzen konnten.

Östringen / Langenbrücken – 25- Jähriger randaliert in Wohnung und verletzt Polizeibeamten

Östringen / Langenbrücken (ots) – Ein 25-Jähriger randalierte am Sonntagmorgen

zunächst in der Wohnung eines Freundes und verletzte beim Transport zur

Polizeidienststelle einen Polizeibeamten, der hierdurch seinen Dienst nicht

fortsetzen konnte.

Nach den derzeitigen Ermittlungen beschädigte der vermutlich unter dem Einfluss

von Betäubungsmittel stehende 25-Jährige, Elektrogeräte in der Wohnung des

29-Jährigen Geschädigten in Östringen. Dieser verständigte in der Folge die

Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hatte der Randalierer die Wohnung bereits

verlassen, konnte aber im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gegen 06.35 Uhr im

Bereich der Hauptstraße / Mühlhausener Straße in Langenbrücken völlig

unbekleidet und mit einer blutenden Wunde angetroffen werden. Während des

Transports zur Polizeidienststelle trat der Festgenommene unvermittelt mit

seinem Fuß gegen den Kopf des Beamten, der den Funkstreifenwagen lenkte. Erst

nachdem die Beamten den 25-Jährigen fixiert hatten, konnten sie die Fahrt

fortgesetzt. Auf der Dienststelle wurde dem renitenten Mann aufgrund einer

richterlichen Anordnung eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er durch

eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. An den beschädigten

Gegenständen entstand ein geschätzter Sachschaden von 4.000 Euro.

Karlsruhe – Reifen an Pkw zerstochen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Auto eines ukrainischen Flüchtlings wurden am Freitag gegen

11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines in der Herrmann-Leichtlin-Straße gelegenen

Supermarktes zwei Reifen zerstochen.

Auch in der Bernsteinstraße waren bereits am Donnerstagnachmittag an einem Pkw

mit ukrainischen Kennzeichen drei Reifen zerstochen und das hintere Kennzeichen

abgerissen. Darüber hinaus seien in diesem Bereich laut eines Hinweisgebers

bereits mehrere Sachbeschädigungen ähnlicher Art verübt und nicht bei der

Polizei angezeigt worden.

Wer dort oder im Zusammenhang mit weiteren Sachbeschädigungen entsprechende

Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich über das Polizeirevier

Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 an den Polizeiposten Grünwinkel-Daxlanden zu

wenden.

Karlsruhe – Polizei sucht Geschädigte einer Bedrohung

Karlsruhe (ots) – Ein 37-Jähriger beleidigte und bedrohte am Samstag gegen 20.30

Uhr in einem Restaurant in der Karlstraße mehrere Personen. Eine Geschädigte

wird noch gesucht.

Der vermeintliche Tatverdächtige beleidigte und bedrohte aus bislang unbekannten

Grund zunächst eine Frau und einen Mann in der Gaststätte. Nach dem Verlassen

des Restaurants bedrohte er noch eine weitere Frau mit Kopftuch, welche in

Begleitung mehrerer Kinder war. Diese war beim Eintreffen der Polizeibeamten des

Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz nicht mehr anwesend.

Die gesuchte Geschädigte als auch Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen

können, sollen sich bitte beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter

0721/666-3311 melden.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach einem versuchten Raub auf einen Jugendlichen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte versuchten offenbar am Sonntag gegen 02.00 Uhr

einen 17-Jährigen in der Nähe der Haltestelle Europahalle in Karlsruhe

auszurauben und verletzten ihn hierbei leicht.

Nach den bisherigen Ermittlungen stellten sich dem Jugendlichen drei junge

Männer in den Weg und hinderten ihn daran, mit einem E-Scooter weiter zu fahren.

Einer der mutmaßlichen Täter sei währenddessen hinter dem jungen Mann gestanden

und habe ihm ein Messer an den Hals gehalten. Auf die Forderung der Täter, seine

Geldbörse sowie den E-Scooter auszuhändigen, ging der 17-jährige Mann nicht ein.

Bei dem Versuch, sich dem Griff zu entwinden, zog sich der Jugendliche wohl

leichte Verletzungen am Hals zu. Die drei Verdächtigen ergriffen daraufhin die

Flucht. Der 17-Jährige begab sich nach Hause und verständigte die Polizei.

Zwei der drei mutmaßlichen Täter beschrieb der Geschädigten wie folgt: Beide

hätten schwarze lockige Haare gehabt und wurden mit arabischem Erscheinungsbild

beschrieben. Einer der beiden Täter habe eine schwarze Trainingsjacke der Marke

„Lacoste“ mit einem weißen V-Ausschnitt getragen. Ein weiterer Täter sei mit

einem dunklen Trainingsanzug der Marke „Adidas“ mit drei weißen Streifen am

Ärmel bekleidet gewesen. Zu dem dritten Mann liegen derzeit keine weiteren

Angaben vor.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555

entgegen.

Karlsruhe: Last Minute Angebot Ferienpraktikum beim Polizeipräsidium Karlsruhe: – „ABIns Leben – Zukunft Polizei“

Karlsruhe (ots) – Karlsruhe – Hast du deinen Traumberuf noch nicht gefunden und

bist Abiturientin oder Abiturient des Abschlussjahrgangs 2022 oder 2023, dann

schnuppere in den Sommerferien vom 15. bis 17. August bei der Polizei rein und

mache dir im Ferienpraktikum ein Bild von dem abwechslungsreichen sowie

spannenden Polizeialltag.

Unter anderem werdet ihr die Polizeireiterstaffel, das Einsatztrainingszentrum,

die Polizeihundeführerstaffel als auch die Landung eines Polizeihubschraubers

besuchen. Bei den Programmpunkten stehen euch kompetente Polizeibeamte zur

Verfügung. Ferner könnt ihr bei einem Sport- und Intelligenztest beweisen, ob

ihr für den Polizeiberuf geeignet seid.

Anmeldevoraussetzung ist, dass ihr im Stadt- und Landkreis Karlsruhe wohnt. Hier

geht’s zum Link:

https://sohub.io/mv8l

Anmeldeschluss ist der 29.Juli 2022.

Habt ihr noch Fragen, dann ist das Team der Einstellungsberatung des

Polizeipräsidiums Karlsruhe unter der E-Mail-Adresse

karlsruhe.berufsinfo@polizei.bwl.de oder telefonisch unter 0721/666-1661 für

euch erreichbar.

Karlsruhe – 32-Jähriger greift Mann unvermittelt an – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 32-Jähriger griff einen Mann am Samstag gegen 20 Uhr auf

der Werderstraße in der Südstadt offenbar unvermittelt an und verletzte ihn

leicht.

Der 27-jährige Geschädigte ging auf der Werderstraße, als der Tatverdächtige ihm

entgegenkam und ohne Vorwarnung wohl unter anderem ihm mit der Faust ins Gesicht

schlug. Daraufhin versuchte der 27-Jährige zu flüchten. Der vermeintliche Täter

verfolgte den Flüchtenden und griff ihn in der Folge erneut massiv an. Hierbei

wurde ein geparktes Auto beschädigt. Während der Auseinandersetzung schlug der

32-Jährige mit dem Fuß gegen den Kopf des Opfers und würgte ihn. Der 27-Jährige

wurde aufgrund der Angriffe leicht verletzt.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt konnten den

Angreifer vor Ort vorläufig festnehmen. Auch bei den polizeilichen Maßnahmen

zeigte sich der 32-Jährige äußerst aggressiv und griff die Polizeibeamten an, so

dass er in der Folge in Gewahrsam genommen wurde.

Der Tatverdächtige muss mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung

und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, soll sich bitte beim

Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 melden.

Karlsruhe – 20-Jähriger von Unbekanntem leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 20-Jähriger wurde am Sonntag gegen 03.30 Uhr von einem

Unbekannten in der Willy-Brandt-Allee angesprochen und in der Folge offenbar mit

einem Messer verletzt.

Der 20-Jährige befand sich auf dem Nachhauseweg, als er an der Haltestelle

Linkenheimer Tor auf drei Jugendliche aufmerksam wurde. Einer der Drei sprach

ihn an und wollte mit seinem Smartphone telefonieren. Dies lehnte er ab und

entfernte sich umgehend von dem Unbekannten. Einige Meter danach bemerkte er

eine Verletzung am Knie. Als der 20-Jährige zurückschaute, sah er auf dem Boden

ein Messer liegen und beobachtete, dass die Unbekannten davonrannten.

Der Unbekannte ist circa 16-18 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß, besitzt eine

dünne Statur und trug dunkles in das Gesicht hängendes Haar. Besonders auffällig

war eine große Hakennase. Bekleidet war er mit einem roten Hoodie sowie einer

hellblauen Jeans. Die Kapuze hatte der Täter bei der Tat ins Gesicht gezogen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, soll sich bitte beim

Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 melden.

Karlsruhe – Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Kopfverletzungen zog sich am Freitagabend ein

22-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Rheinstraße in

Karlsruhe zu.

Eine 86-jährige Fahrerin eines BMW war nach den derzeitigen Ermittlungen gegen

22.00 Uhr auf der Rheinstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung Am Entenfang

bei Grün rechts auf die Rheinstraße abbiegen. Offenbar übersah sie hierbei den

22-Jährigen auf dem Fahrrad. Bei einer anschließenden Kollision wurde der junge

Mann schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der Radfahrer trug wohl keinen Fahrradhelm und war offenbar ohne Beleuchtung

unterwegs.

Ubstadt-Weiher – Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Ein 41-jähriger Autofahrer fuhr am Sonntagabend in

Ubstadt-Weiher gegen einen geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme stellten die

Beamten fest, dass der Mann offenbar betrunken war.

Der Fahrer eines Seat war gegen 21.00 Uhr auf der Schönbornstraße unterwegs und

kollidierte dort mit einem geparkten Opel. An beiden Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden in Höhe von insgesamt über 10.000 Euro. Beamte des Polizeireviers

Bad-Schönborn führten bei dem Mann einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen

Wert von knapp 2 Promille.

Der 41-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen. Sein Führerschein wurde

beschlagnahmt.

Waldbronn – Betrunkener Mann randaliert – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar betrunkener Mann randalierte in der Nacht zum

Sonntag am Bahnhof in Busenbach. Im Zuge der Festnahme kollabierte der

26-Jährige aus bislang unklarer Ursache. Polizisten leisteten bis zum Eintreffen

der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Mann kam anschließend in eine Klinik und

nach Angaben der Ärzte bestehe bei ihm offenbar keine Lebensgefahr.

Die Polizei wurde gegen 0.05 Uhr am Sonntag an den Bahnhof Busenbach gerufen,

weil dort ein junger Mann afrikanischer Herkunft in betrunkenem Zustand

herumtorkele und wohl sehr aggressiv sei. Beim Eintreffen der Beamten begab sich

der Mann mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn und blockierte den Fahrzeugverkehr.

Da er den Anweisungen der Polizisten nicht folgte, sollte er unter Anwendung von

Zwangsmaßnahmen in Gewahrsam genommen werden. Er wurde zunächst an den Armen

ergriffen, riss sich aber los und trat und schlug nach den Beamten. Insgesamt

waren sechs Polizisten notwendig, um den völlig außer sich scheinenden

26-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Am Boden liegend kollabierte er

schließlich und musste sich übergeben. Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die

Polizei wurde er an den verständigten Rettungsdienst übergeben. Im Krankenhaus

stabilisierte sich sein Zustand, worauf der Mann erneut randalierte und nur

medikamentös wieder zu beruhigen war.

Durch die Tritte und Schläge am Busenbacher Bahnhof wurden zwei Beamte so schwer

verletzt, dass sie ihren Nachtdienst vorzeitig beenden mussten. Die weiteren

Ermittlungen führt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zu den Geschehnissen Angaben machen können.

Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der

Telefonnummer 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Positive Bilanz zum Zweitligaspiel des Karlsruher SC gegen den FC Magdeburg

Karlsruhe (ots) – Das erste Heimspiel der Saison des Karlsruher SC gegen den FC

Magdeburg verlief aus Sicht der Polizei weitestgehend störungsfrei. Die beiden

Fanlager wurden im Rahmen der polizeilichen Konzeption getrennt, wodurch ein

reibungsloser Ablauf gewährleistet wurde.

Bei dem Fanmarsch von knapp 1.000 Karlsruher Anhängern zum Stadion wurden teils

Verunreinigungen festgestellt und vereinzelt Pyrotechnik abgebrannt. Die Anreise

der restlichen Heimfans verlief vornehmlich ohne besondere Vorkommnisse.

Während der Spielzeit musste wohl ein Besucher aufgrund medizinischer Probleme

reanimiert und mithilfe des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei

abtransportiert werden.

Während des Spiels kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

in der Tribüne der Heimfans. Durch das sofortige Einschreiten von Ordnungsdienst

und Polizei konnte offenbar Schlimmeres verhindert werden. Ursächlich für die

Auseinandersetzung war vermutlich eine vorausgegangene verbale Streitigkeit.

Ferner wurden vereinzelt weitere einfach gelagerte Straftaten unter anderem ein

Eigentumsdelikt festgestellt und in der Folge angezeigt.

Dennoch kann im Gesamten eine positive Bilanz gezogen werden. Auch nach dem

Spiel verlief die Abwanderung beider Fangemeinden überwiegend störungsfrei.