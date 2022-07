Mannheim-Neckarstadt-West: Wegen Nachlässigkeit eines Hundehalters wurde ein Hund überfahren und verstarb an der Unfallstelle; Unfallverursacher flüchtet, Hundehalter angezeigt

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Am vergangenen Samstagabend, kurz nach 22 Uhr,

führte ein 34-Jähriger in der Mittelstraße seinen Hund Gassi. Da der Hund nicht

angeleint war, überquerte er auf Höhe des Anwesens 107 plötzlich die Straße.

Hierbei wurde er von einem dunklen BMW überrollt und verstarb sofort noch an der

Unfallstelle. Nach bisherigen Feststellung erlitt das Tier dabei keine

Schmerzen.

Der BMW-Fahrer entfernte sich anschließend, ohne seiner Feststellungspflicht

nachgekommen zu sein, von der Unfallstelle.

Der Hundehalter wurde von den Polizeibeamten wegen Verstoßes gegen die

Leinenpflicht im Stadtgebiet angezeigt. Die Fahndung nach dem flüchtigen BMW

verliefen bisher ergebnislos.

Zu der Hunderasse können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Hundehalter

kümmerte sich anschließend um seinen getöteten Hund.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt,

Telefonnummer 0621 174 3301-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Vogelstang: 23-jähriger betrunkener Pedelec-Fahrer flüchtet mit über ein Promille vor Polizeikontrolle und verursacht Unfall mit Streifenwagen; Butterflymesser beschlagnahmt

Mannheim-Vogelstang (ots) – Am vergangenen Sonntagabend, kurz nach 19 Uhr fiel

einer Polizeistreife in der Thüringer Straße auf dem Radweg ein 23-jähriger

Pedelec-Fahrer auf. Der Biker versuchte zu flüchten und bog zunächst durch eine

Unterführung in Richtung Magdeburger Straße ab. Anschließend kollidierte der

Fahrer mit dem Streifenwagen und stürzte zu Boden.

Dabei verletzte sich der 23-Jährige leicht. Am Bike und am Streifenwagen

entstand Sachschaden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Fahrer einen Wert von

über einem Promille. Die anschließende Blutentnahme wurde durch einen

Polizeivertragsarzt beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal durchgeführt.

Außerdem führte der Mann ein sogenanntes „Butterflymesser“ mit sich, das

sichergestellt wurde.

Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt Anzeigenvorlage wegen

Straßenverkehrsgefährdung und wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

Mannheim-Almenhof: Unbekannte greifen 36-Jährigen an und stehlen seinen Geldbeutel – Zeugen gesucht

Mannheim-Almenhof (ots) – Am frühen Freitagmorgen zwischen 3 und 7 Uhr stießen

bisher unbekannte Täter einen 36-jährigen Mann im August-Bebel-Park von hinten

um und schlugen ihm anschließend ins Gesicht. Nachdem die Täter noch gegen den

am Boden liegenden Mann getreten hatten, entwendeten sie ihm einen schwarzen

Ledergeldbeutel. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar und Teil der

weiteren Ermittlungen. Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte

des Kriminalkommissariats Mannheim haben die Ermittlungen wegen Raubes

aufgenommen und erste Spuren gesichert, welche nun ausgewertet werden. Zeugen,

welche etwas Verdächtiges im August-Bebel-Park im vorgenannten Tatzeitraum

beobachtet haben, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon

unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Unbekannter beleidigt und verletzt 62-Jährigen – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Freitagmorgen beleidigte und verletzte ein

unbekannter Jugendlicher einen 62-jährigen Mann im Stadtteil Neckarau. Der

Jugendliche betrat gegen neun Uhr mit seinem Fahrrad ein Einkaufszentrum in der

Angelstraße. Das beobachtete der 62-jährige Haustechniker des Zentrums, wies den

jungen Mann auf das Fahrradverbot hin und bat ihn, das Rad draußen abzustellen.

Daraufhin wurde der Jugendliche ausfällig und beleidigte den 62-Jährigen mit

unflätigen Worten der Gossensprache. Nachdem ihn der 62-Jährige aufgefordert

hatte, dies zu unterlassen, warf der Unbekannte diesem das Rad gegen die Beine

und trat ihm mehrfach gegen die Schienbeine. Der 62-Jährige erlitt dabei offene

Verletzungen an den Beinen.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 16 bis 17 Jahre alt

Ca. 170 bis 175 cm groß

Kurze, dunkelblonde Haare

trug eine Basecap mit dem Schild nach hinten

war bekleidet mit einer schwarzen Arbeitshose und einem

schwarzen T-Shirt

schwarzen T-Shirt trug eine Sonnenbrille und hatte einen dunklen Rucksack bei sich

führte ein Mountainbike mit auffallend breiten Reifen mit sich

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Friedrichsfeld: Jugendliche dringen in Tageseinrichtung für Kinder ein

Mannheim-Friedrichsfeld (ots) – Vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren

drangen am Freitagabend in das Gelände einer Tageseinrichtung für Kinder im

Stadtteil Friedrichsfeld ein, trieben dort Unfug und entwendeten eine Sitzbank.

Die vier Jugendlichen überwanden gegen 18.45 Uhr den ca. 180 cm hohen Zaun der

Tageseinrichtung in der Neudorfstraße und drangen so auf das Gelände ein. Hier

entnahmen sie mehrere Tische, Stühle und Bänke und brachten sie auf das

benachbarte Schulgelände. Zudem ließen sie eine Kinder-Sitzbank aus Holz

mitgehen. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Rappoldsweiler Straße.

Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet, die die Polizei verständigten.

Aufgrund einer Personenbeschreibung konnten eine Polizeistreife die

Vierer-Gruppe in der Rappoldsweiler Straße angetroffen und kontrolliert werden.

Hierbei wollte sich ein 16-Jähriger einer kleinen Menge Rauschgift entledigen,

was jedoch von den Beamten bemerkt wurde. Bei einem 15-Jährigen wurde ein Messer

aufgefunden. Alle Jugendlichen hatten Tabakwaren bei sich und einer der

Jugendlichen hatte eine Flasche Whiskey in der Hand.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei 16-Jährigen auf

freien Fuß entlassen, der 15-Jährige wurde in die Obhut seiner Eltern gegeben.

Das Messer und die Drogen wurden beschlagnahmt, Alkohol und Tabakwaren wurden

vernichtet.

Gegen die Jugendlichen wird nun wegen Hausfriedensbruchs und Verdacht des

Einbruchsdiebstahls ermittelt. Den 15-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen

Verstoßes gegen das Waffengesetz, einer der 16-Jährigen sieht einer Anzeige

wegen Drogenbesitzes entgegen.

ää Mannheim-Neckarstadt: Passanten verfolgen Dieb; Polizei nimmt

31-jährigen Mann vorläufig fest

Mannheim-Neckarstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag hielt sich

eine Gruppe junger Heranwachsender auf der Neckarwiese, unterhalb des Alten

Meßplatzes, auf und unterhielt sich angeregt. Ein 31 Jahre alter Mann, der nicht

Teil der Gruppe war, nutzte daraufhin einen scheinbar unbeobachteten Moment aus

und entwendete aus mehreren Taschen die Geldbörsen der Heranwachsenden. Der

Diebstahl konnte wiederum durch zufällig vorbeikommende Passanten beobachtet

werden, die sofort die Verfolgung des Mannes zu Fuß aufnahmen und parallel die

Polizei verständigten. Dadurch gelang es den Einsatzkräften den 31-jährigen

Tatverdächtigen im Bereich der Kurpfalzbrücke vorläufig festzunehmen. Er wurde

zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen.

Mannheim-Almenhof: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs – Unfall

Mannheim-Almenhof (ots) – Am frühen Samstagmorgen gegen 02 Uhr kollidierte ein

20-Jähriger in seinem Dacia mit einem Verkehrszeichen in der Neckarauer Straße.

Der Mann bog zuvor von der Speyerer Straße in die Neckarauer Straße ab und

verlor hierbei die Kontrolle über seinen PKW. In der Folge kollidierte er mit

einem Andreaskreuz und kam schließlich vor der Ampelanlage zum Stehen. Der

Gesamtschaden liegt bei 7.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die

Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau eine Alkoholisierung

von 0,94 Promille bei dem Mann fest. Außerdem war der Mann ohne gültigen

Führerschein unterwegs. Er musste auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben

und sieht nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und

Straßenverkehrsgefährdung in Folge Trunkenheit entgegen.

Mannheim-Oststadt: Unbekannte entwenden roten VW Polo; Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Oststadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstag, den 23.07.2022, 14:30

Uhr und 15:50 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen in

der Straße „Hans-Reschke-Ufer“ abgestellten, roten VW Polo. Ersten Ermittlungen

zufolge dürften der oder die Täter eine Glasscheibe des in Höhe der

Riedbahnbrücke geparkten Fahrzeugs gewaltsam eingeschlagen und sich so Zugriff

auf das Auto verschafft haben. In dem PKW befanden sich neben elektronischen

Kleingeräten auch persönliche Dokumente. Der Gesamtdiebstahlsschaden ist derzeit

noch nicht bekannt.

Die Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.:

0621 174 4444 zu wenden.

Mannheim-Innenstadt: Zwei Leichtverletzte und rund 13000 Sachschaden; Unfallhergang bislang unklar – Polizei sucht mögliche Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr waren ein

51-Jähriger und ein 46-Jähriger mit ihren BMWs auf dem Luisenring in Richtung

Jungbusch unterwegs, als einer der beiden PKW-Fahrer offenbar einen unachtsamen

Fahrstreifenwechsel durchführte. In der Folge kam es zur Kollision zwischen

beiden Autos. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Beifahrerinnen

leicht. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 13000 Euro. Da

der genaue Unfallhergang bislang unklar ist, sucht das Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt nach möglichen Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Diese werden gebeten, sich unter der Tel: 0621 12580 zu melden.