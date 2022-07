Hockenheim: Zwei Unfälle auf der A61; zwei schwerverletzte Personen; Einsatz Rettungshubschrauber; bei Folgeunfall Familie mit drei Kindern leicht verletzt

Am heutigen Vormittag ereigneten sich auf der A61 im Bereich Hockenheim in Fahrtrichtung Mannheim zwischen 8:50 und 9:10 Uhr zwei Verkehrsunfälle in räumlichem Zusammenhang

Gegen 8:50 Uhr fuhr ein Sattelzug am Autobahndreieck Hockenheim, A61 aus Richtung Speyer kommend in die Überleitung zur A 6 in Richtung Heilbronn (sogenannte „Hotzelkurve“). Vor ihm fuhren Fahrzeuge langsam an das vorhandene Stauende heran.

Aus bisher unbekannter Ursache fuhr der Sattelzug fast ungebremst auf den Pkw Ford Mondeo auf und schob diesen auf den davor fahrenden Pkw Mazda auf.

Die beiden schwer verletzten Personen wurden aus dem Pkw Ford Mondeo geborgen und anschließend mit zwei Rettungshubschrauber ist ein Krankenhaus verbracht.

An die Unfallstelle wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Derzeit sind noch zwei der drei Fahrstreifen während der Aufräumarbeiten gesperrt und es kommt zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn.

In der Folge kam es circa 200 Meter hinter der genannten Unfallstelle gegen 9:10 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde ein Pkw Toyota auf den davor fahrenden Pkw Ford Fiesta aufgeschoben. In dem Pkw Toyota befand sich eine Familie mit drei Kindern, die vorsorglich mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine stationäre Aufnahme der drei Eltern mit ihren leichtverletzten Kindern nicht erforderlich.

Diese Unfallstelle ist geräumt

Die beiden genannten Unfälle stehen nicht in räumlichem und zeitlichem Zusammenhang mit dem Unfall auf der B39.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken gegen Baum gefahren

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem

Verkehrsunfall in der Hauptstraße – der Fahrer war deutlich alkoholisiert. Kurz

vor 7 Uhr wurde ein Anwohner auf einen lauten Knall ausgehend von der Straße

aufmerksam und alarmierte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten einen total

beschädigten Peugeot fest, der über eine Umzäunung hinweg gegen Baum gefahren

war. Auf einer Parkbank daneben saß der 26-jährige Fahrer, der umgehend gestand

Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest beim glücklicherweise

Unverletzten ergab mehr als 1,8 Promille Alkohol in dessen Atemluft. Eine

Überprüfung ergab zudem, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm

wurde noch in der Nacht eine Blutprobe entnommen. Der Unfallwagen musste

abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der

26-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne

Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täter beschädigen Autofähre – Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter beschädigten in

der Nacht von Sonntag auf Montag die Autofähre zwischen Ladenburg und

Edingen-Neckarhausen. Die Täter entfernten eine Haltekette der nicht frei

fahrenden Fähre vom Poller und wickelten sie um ein Gitter auf der Fähre. Beim

Ablegen der Fähre hätte dies zu einer erheblichen Unfallgefahr bzw. zu schweren

Beschädigungen der Fähre führen können. Der Fährmann hatte dies jedoch am

Montagmorgen vor Betriebsaufnahme des Fährbetriebs bemerkt und konnte so einen

Schaden an der Fähre oder gar einen Schiffsunfall verhindern.

Hinweise auf einen möglichen Täter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen

des Polizeipostens Edingen-Neckarhausen wegen Sachbeschädigung und gefährlichen

Eingriffs in den Schiffsverkehr dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg,

Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein

unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch, 20.07.2022 in Brühl. Die

Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes in der Rheinauer Straße stellte ihren

Mitsubishi gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes unbeschädigt ab. Gegen

21 Uhr fuhr sie mit ihrem Fahrzeug nach Hause und stellte es ab. Als sie zwei

Tage später mit dem Mitsubishi wieder fortfahren wollte, bemerkte sie die

Beschädigungen. Aufgrund der Beschädigungen muss davon ausgegangen werden, dass

auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes ein unbekannter Autofahrer beim Ein-

oder Ausparken gegen das Fahrzeug gestoßen war und anschließend einfach

weggefahren war.

Zeugen, die auf den Unfall an genannter Örtlichkeit aufmerksam geworden sind und

sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrers

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.:

0621/83397-0 zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche randalieren im Bus – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine Gruppe mehrerer Jugendlicher

randalierte am frühen Sonntagmorgen in einem Linienbus zwischen dem Heidelberger

Hauptbahnhof und Schwetzingen. Die Jugendlichen stiegen kurz nach Mitternacht am

Hauptbahnhof in den Bus der Linie 717 in Richtung Schwetzingen ein. Schon hier

fielen Sie durch ihr lautes und aggressives Verhalten auf. In der weiteren Folge

begannen sie, mit Alkoholika um sich zu spritzen. Zudem beleidigten und

bespuckten sie den Busfahrer. Als dieser daraufhin an der Haltestelle

Kurpfalzhof stoppte und die Türen öffnete, stiegen die Personen aus. Dabei

warfen sie noch eine Bierflasche gegen die Heckscheibe des Busses, die daraufhin

zerbarst. Die Flasche traf einen 18-jährigen Fahrgast am Kopf. Seine

Verletzungen wurden durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Eine

Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die Gruppe der aggressiven Jugendlichen entfernte sich über die B 535 in

Richtung Patrick-Henry-Village. Bei den Tätern soll es sich um männliche

Personen mit arabischem Erscheinungsbild gehandelt haben, die sich in

italienischer Sprache unterhielten. Eine der Personen war auffallend klein und

trug eine Brille, eine Person war lila gekleidet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den

Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd,

Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wettbüro – Wer kann Hinweise geben?

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von Freitag, 23 Uhr, bis

Samstag, 9 Uhr, verschaffte sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt in die

Räumlichkeiten eines Wettbüros in der Heidelberger Straße. Nachdem der oder die

Täter die Eingangstüre aufhebelten, entwendeten diese eine Geldkassette im

Kassenbereich. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere

tausend Euro. Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise geben

können. Diese werden gebeten, sich unter 06205 28600 zu melden.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Folgeunfall mit Leichtverletzten auf der Autobahn A61 mit drei beteiligten Fahrzeugen

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aufgrund des Rückstaus durch den Unfall

auf der B39 kam es auf der Autobahn A61, Hockenheim, gegen 9:10 Uhr zu einem

Folgeunfall.

Aufgrund des Rückstaus auf die A 61, Richtung Mannheim fuhr ein Fahrzeug am

Stauende auf einen zum Stehen gekommenes Fahrzeug auf und schob dieses auf zwei

weitere Fahrzeuge auf.

Der Unfall befindet sich auf dem linken Fahrstreifen. Der Verkehr in Richtung

Mannheim läuft auf dem rechten und auf der Abbiegespur an der Unfallstelle

vorbei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden alle Fahrzeuginsassen leicht verletzt.

Über den Grad der Verletzungen lässt sich derzeit noch nichts sagen. Ein

Rettungswagen ist an der Unfallstelle.

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr; drei (neu)Pkw beteiligt; zwei schwerverletzte Personen; Rettungshubschrauber der Unfallstelle – 2. Pressemitteilung

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ergänzungen zum Unfallhergang

Der Pkw befuhr die B 39 von Nord in Richtung Karlsruhe. Der Pkw überholte und

überfuhr dabei die durchgezogene Linie. Beim Versuch wieder einzuscheren,

touchierte er einen entgegenkommenden Pkw und wurde dabei aufgeladen.

Der Pkw flog mehrere Meter durch die Luft und stieß mit einem dritten Pkw, der

ebenfalls in Fahrrichtung Nord fuhr, frontal zusammen.

Aktuell ist auch die Gegenrichtung B39 von Schwetzingen in Fahrtrichtung

Karlsruhe wegen des Einsatzes des Rettungshubschraubers voll gesperrt. An der

Abfahrt Hockenheim-Mitte wird der Verkehr abgeleitet.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses – Pressemitteilung Nr. 2

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Sowohl dem Polizeinotruf als auch der

Rettungsleitstelle wurde am Sonntagnachmittag, gegen 18.15 Uhr, ein

Brandausbruch in einem Einfamilienhaus in der Hardtstraße (Korrektur der

Örtlichkeit zur Pressemitteilung Nr. 1) mitgeteilt. Durch den Brand im 1.

Obergeschoss kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Zwei Bewohner des Hauses

und ein hinzugeeilter Nachbar, welcher helfen wollte, wurden leicht verletzt.

Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Das Einfamilienhaus ist

aktuell nicht mehr bewohnbar, die Bewohner konnten vorerst in einem Hotel

untergebracht werden. Über die Höhe des Sachschadens und der Brandursache kann

derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Bei dem Einsatz waren unter anderem

die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim, Reilingen und Schwetzingen mit insgesamt

13 Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen erfolgt durch die Brandermittler des Polizeireviers

Hockenheim.