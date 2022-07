Heidelberg-Mitte: Fahrzeug des Rettungsdienstes gestreift – Zeugen gesucht

Heidelberg-Mitte (ots) – Am Samstagnachmittag kurz vor 14:30 Uhr fuhr ein

Fahrzeug des Rettungsdienstes auf der Häusserstraße in Richtung des dort

befindlichen Krankenhauses. Von der Kaiserstraße kommend fuhr dem

Rettungsfahrzeug ein weißer Kleinwagen entgegen und erweckte den Anschein, dem

Rettungsdienst an einer Engstelle Vorrang zu gewähren. Während das Fahrzeug des

Rettungsdienstes die Engstelle passierte, scherte der Kleinwagen aus und

streifte das Fahrzeug. Da das Rettungsfahrzeug mit einem Patienten auf dem Weg

ins Krankenhaus war, sprach ein hilfsbereiter Zeuge den Fahrer des Kleinwagens

an und bat diesen an der Unfallstelle zu halten, bis der Rettungsdienst den

Patienten in Behandlung gegeben hat. Dies tat der Unfallfahrer auch zunächst,

fuhr in einem unbeobachteten Moment jedoch doch davon. An dem weißen Kleinwagen

war ein Heidelberg Kennzeichen angebracht. Der Fahrer wird wie folgt

beschrieben: männlich, ca. 45- 50 Jahre alt, graue kurze gelockte Haare, ca. 190

cm, schlank, europäisches Aussehen, grünes Polo. Des Weiteren sei ein ca. 10

Jahre alter Junge mit braun-blonden Haaren auf dem Beifahrersitz gesessen. Der

Sachschaden liegt bei 750 Euro. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier

Heidelberg-Mitte unter Tel.: 0621/174-1700 entgegengenommen.

Heidelberg-Bergheim: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Bereits am 20.07., gegen 19:30 Uhr, befuhr eine 23-jährige

Radfahrerin die Voßstraße in Richtung Bismarckplatz. In Höhe der Klinik für

Allgemeine Psychiatrie fuhr eine bislang nicht bekannte Fahrerin eines

E-Scooters zwischen zwei geparkten Pkw vom dortigen Bürgersteig auf die Straße

und kollidierte mit der vorbeifahrenden Radfahrerin.

Die Radfahrerin und die E-Scooter-Fahrerin stürzten beide zu Boden und

verletzten sich leicht. Noch bevor die 23-jährige Radfahrerin mit der

Verursacherin Kontakt aufnehmen konnte, entfernte sich diese mit dem E-Scooter

unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Vangerowstraße bzw. Thermalbad.

Beschreibung der Unfallverursacherin:

21-22 Jahre alt, ca. 1,60 m groß, schmale Statur, südeuropäisches Aussehen, mit

langen glatten schwarzen Haaren, trug zum Unfallzeitpunkt eine rötliche

Sweat-Shirt-Jacke sowie eine helle lange Jeanshose.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und weitergehende Hinweise zur

Unfallverursacherin geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 zu melden.