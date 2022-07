Haiger: Roller brennt / Polizei sucht Zeugen –

Nach dem Brand eines Rollers in der Hickengrundstraße bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am frühen Sonntagmorgen (24.07.2022) schreckte gegen 03.30 Uhr ein lauter Knall die Anwohner auf. Kurz darauf entdeckten sie einen brennenden Motorroller. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Da der Roller an der Hauswand stand, wurde auch die Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe der Brandschäden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass die Maschine vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat im Zusammenhang mit dem Brand am frühen Sonntagmorgen in der Hickengrundstraße Personen beobachtet? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Manderbach: Straße mit Heuballen blockiert –

Eine gefährliche Aktion führten Unbekannte am Wochenende an der Zufahrt zum Manderbacher Sportplatz durch. Zwischen Samstagabend (23.07.2022), gegen 22.00 Uhr und auf Sonntagfrüh (24.07.2022), gegen 09.50 Uhr blockierten sie die Zufahrt mit insgesamt sieben Heuballen. Auf der unbeleuchteten Fahrbahn waren die Hindernisse nur schwer zu erkennen und stellten eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer dar. Die Dillenburger Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die die Unbekannten an der Sportplatzzufahrt beobachteten oder die sonst Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Mit Promille unterwegs –

Herborner Polizisten zogen am Sonntagmorgen (24.07.2022) einen Promillefahrer aus dem Verkehr. Gegen 00.00 Uhr fuhr der Breitscheider mit seinem Opel in eine Verkehrskontrolle am Kreisverkehr in der Burger Hauptstraße. Sein Promilletest brachte es auf 1,44 Promille. Ein Arzt nahm ihm auf der Herborner Wache eine Blutprobe ab, die Ordnungshüter stellten seinen Führerschein sicher. Auf den 31-jährigen Breitscheider kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Sinn-Fleisbach: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht –

Am Mittwoch (20.07.2022) beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer in der Straße „Vor der Eiskaut“ einen grauen Opel Corsa. Den Schaden am Corsa schätzt die Polizei auf mindestens 4.000 Euro. Der Opel parkte zwischen 11.30 Uhr und 14.15 Uhr in Höhe der Hausnummer 5. In dieser Zeit krachte der Unfallfahrer mit seinem Wagen gegen das Heck des Corsa und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß in der Straße „Vor der Eiskaut“ beobachtet? Wer kann sonst Angaben zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Hohenahr-Großaltenstädten: Mit Motorrädern gestürzt –

Innerhalb von 24 Stunden verunglückten auf der Landstraße zwischen Erda und Groß-Altenstädten eine Motoradfahrerin und ein Motoradfahrer. Am Freitagnachmitttag (22.07.2022), gegen 15.00 Uhr verlor eine 26-jährige Suzukifahrerin in einer Linkskurve die Kontrolle über ihre Maschine, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fiel auf einem angrenzenden Acker zu Boden. Sie trug eine Kopfverletzung davon. Mit einem Rettungswagen ging es zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Am Samstag (23.07.2022), gegen 15.00 Uhr erwischte es auf dieser Strecke den Fahrer eines Suzuki-Motorrades. Auch er kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 43-Jährige aus Jülich verletzte sich an einem Fuß. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den Transport ins Wetzlarer Krankenhaus.

Lahnau-Dorlar: Mit Promille Unfall verursacht –

Mit leichten Verletzungen überstand eine Radfahrerin m Freitagabend (22.07.2022) einen Zusammenstoß mit einem BMW. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und muss sich nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Gegen 21.45 Uhr wollte die 39-jährige Bikerin die Waldgirmeser Straße in Höhe einer Verkehrsinsel überqueren. Der 23-jährige Braunfelser war in seinem BMW von der Ortsmitte in Richtung Waldgirmes unterwegs und überholte genau in Höhe der Verkehrsinsel einen vor ihm fahrenden Pkw. Hierbei touchierte er das Fahrrad der Lahnauerin, worauf diese zu Boden stürzte. Sie trug leichte Verletzungen davon, ein Rettungswagen brachte sie ins Gießener Uniklinikum. Ein Alkoholtest des Unfallfahrers brachte es auf 1,24 Promille. Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Die Schäden an dem BMW und dem Damenrad summieren sich auf rund 1.000 Euro.

Wetzlar: Beim Anfahren Biker übersehen –

Am Samstagabend (23.07.2022) übersah ein Polofahrer auf die Stoppelberger Hohl einen Motorradfahrer. Der Polo erfasste den Biker, worauf dieser gegen eine Mauer prallte. Gegen 19.00 Uhr war der 22-jährige Motorradfahrer auf der Stoppelberger Hohl unterwegs. Der 49-jährige Fahrer wollte mit seinem Polo vom Fahrbahnrand losfahren und achtete nicht auf den Hüttenberger mit dessen KTM. Der Biker touchierte den vorderen Kotflügel des VW, prallte gegen eine Gartenmauer und stürzte zu Boden. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung und brachte ihn ins Wetzlarer Krankenhaus. Nach einer ersten Untersuchung trug er Prellungen, Schürfwunden sowie eine Kopfverletzung davon. Die Maschine war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Durch die Feuerwehr mussten ausgelaufene Betriebsstoffe der KTM gebunden werden. Die Blechschäden belaufen sich auf zirka 11.000 Euro.

Wetzlar: Toilettenwagen abgebrannt –

Auf dem Festplatz Finsterloh brannten am Wochenende ein Dixi-Klo und ein Toilettenwagen. Am Samstagabend (23.07.2022), gegen 19.30 Uhr rückte die Feuerwehr dorthin aus, da Unbekannte ein Dixi-Klo angezündet hatten. Um 21.00 Uhr steuerte die Feuerwehr das Festgelände erneut an. Diesmal stand ein Toilettencontainer in Flammen. Auch diesen Brand löschten die Feuerwehrmänner. Die Polizei geht davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden. Eine Zeugin beobachtete zuvor an dem Container einen Jugendlichen. Der Junge war 14 oder 15 Jahre alt, von kräftiger Statur, etwa 170 cm groß und hatte schwarze Haare. Er trug eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und hatte einen Rucksack dabei. Ob dieser Jugendliche im Zusammenhang mit dem Brand steht, ist momentan nicht bekannt. Die Ermittler der Wetzlarer Polizei suchen Zeugen und fragen: Wer hat am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr bzw. gegen 21.00 Uhr auf dem Festplatz Finsterloh in diesem Zusammenhang Personen beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des von der Zeugin beobachteten Jugendlichen machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Oberbiel: Polo und A4 verkratzt –

Auf insgesamt 2.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an zwei Pkw im Markschiedsweg zurückließen. In der Nacht von Samstag (23.07.2022) auf Sonntag (24.07.2022) parkten ein schwarzer Polo und ein schwarzer Audi A4 in Höhe der Hausnummer 7. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in die Karosserien der beiden Fahrzeuge. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen, die in diesem Zusammenhang dort auffielen, nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.