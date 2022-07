Mehr als 30 Autos verkratzt

Marburg: Nach den ersten Ermittlungen kam es in der Großseelheimer Straße durch mutwilliges Verkratzen des Lacks zu Sachbeschädigungen an mehr als 30 geparkten Autos. Die Tatzeit lag zwischen 21 Uhr am Samstagabend und 07.20 Uhr am Sonntag, 24. Juli. Dem Anschein nach fügte der Täter mutmaßlich beim Vorbeigehen den Autos jeweils einen Kratzer in unterschiedlichen Längen zu. Bei den geparkten Autos zwischen den Häusern Großseelheimer Straße 34 bis 40 war die zum Gehweg liegende Beifahrerseite, bei den Autos vor den Hausnummern 48 bis 62b die zur Fahrbahn zeigende Fahrerseite betroffen. Der Gesamtschaden ist sicherlich fünfstellig.

Obwohl wegen des anderen Ortes und eines komplett anderen Vorgehens ein Tatzusammenhang mit den Sachbeschädigungen an mehr als 50 Autos im Südviertel (siehe Presseinformation v. 18. Juli) eher unwahrscheinlich erscheint, gehört die Prüfung eines Zusammehangs zum Umfang der andauernden Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer war in der Tatnacht in der Großseelheimer Straße und hat dort Beobachtungen gemacht, die mit den Sachbeschädigungen zusammenhängen könnten? Wer hat verdächtige Personen gesehen? Wem ist z.B. eine Person aufgefallen, die sozusagen auf der Straße und nicht auf dem Gehweg entlangläuft? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

15 Jahre „Aktion BOB“ – Verkehrspräventionsprogramm der Polizei Mittelhessen – Jubiläums-Tour machte Station an der Kaufmännischen Schule in Marburg

Marburg

Die Aktion BOB, Teil des Verkehrspräventionsprogramms Verkehrssicher-in-Mittelhessen, feiert in diesem Jahr den 15ten Geburtstag! Die Jubiläumstour umfasst vier größere Info-Veranstaltungen an Schulen in den Landkreisen Gießen, Marburg-Biedenkopf, dem Lahn-Dill-Kreis und der Wetterau. Nach dem Auftakt an der Herderschule in Gießen war das Team von Verkehrssicher-in-Mittelhessen am Dienstag, 19.07.22, mit Unterstützern und Kooperationspartnern an der Kaufmännischen Schule in Marburg (KSM) zu Gast. Dort informierten sich mehrere hundert Schüler spielerisch und unterhaltsam zugleich im Rahmen des 11. Verkehrssicherheitstages der KSM über die Inhalte der Aktion BOB sowie zu anderen wichtigen Themen der Verkehrssicherheit. Das erfolgreiche Verkehrspräventionsprogramm des Polizeipräsidiums Mittelhessen gegen Alkohol & Drogen richtet sich hauptsächlich an junge Verkehrsteilnehmende am Steuer.

Ob am Info-Stand mit einer Multimedia-Säule des Deutscher Verkehrssicherheitsrates (DVR) oder am Fahrsimulator vom B.A.D.S (Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr), am Gurtschlitten und am Überschlag-Simulator der Deutsche Verkehrswacht oder am Unfallfahrzeug, der Reaktionswand (T-Wall) oder auf dem Rauschbrillen-Kettcar-Parcours der Polizei Mittelhessen: Überall konnten sich die jungen Verkehrsteilnehmenden sehr anschaulich und mit selbst gemachten Erfahrungen zu Risiken, Gefahren und den Unfallursachen im Straßenverkehr, auseinandersetzen und umfangreich bei den Verkehrsexperten informieren. Die Wirkung von Alkohol oder Drogen auf die Fahrtüchtigkeit, insbesondere das Sehvermögen oder die Reaktionsfähigkeit, konnten die Schülerinnen und Schüler hautnah und absolut ungefährlich mit Rauschbrillen simulieren oder am Steuer des Fahrsimulators mit völlig nachhaltigen Eindrücken erleben. Vor allem gab es viele Hinweise und Tipps, wie man durch richtiges Verhalten gefährliche Situationen oder Unfälle im Straßenverkehr vermeiden kann. Vom Deutschen Roten Kreuz – Rettungsdienst Mittelhessen war sogar ein Einsatzfahrzeug auf dem Schulhof und dessen Besatzung wusste einiges über die wichtige und oft nicht einfache Arbeit der Rettungsdienste bei Verkehrsunfällen zu berichten. Gleichzeitig stellten die Sanitäter dabei ihr Berufsbild vor. Trotz großer Hitze gab es an den Info-Ständen an der Marburger Schule viele gute Gespräche und zahlreiche der bekannten knallgelben „BOB-Anhänger“ fanden einen neuen Eigentümer.

Zufrieden mit der Resonanz und erfreut über das Interesse der Schülerinnen und Schüler zeigte sich der Organisator des Verkehrssicherheitstages von der Kaufmännischen Schule Marburg, Andreas Dittmann, für den mit dieser Veranstaltung auch das Ende seiner beruflichen Tätigkeit zusammenfiel. Für eine langjährige gute und engagierte Zusammenarbeit im Sinne der Verkehrssicherheit überreichte ihm Polizeihauptkommissar Tobias Decher vom Regionalen Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf ein kleines Präsent von der Aktion BOB. Der Hauptkommissar dankte dem Neu-Pensionär herzlich und wünschte ihm für den künftigen Ruhestand alles Gute.