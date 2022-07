Großflächige Schmierereien an abgestellten Zug

Gießen (ots) – Bislang Unbekannte haben im Bahnhof Gießen einen in der

Waschanlage abgestellten Zug der Deutschen Bahn AG großflächig mit Farbe

besprüht. Insgesamt verunreinigten die Sprayer an einem Reisewagen eine Fläche

von insgesamt 15 Quadratmetern.

Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen letzten Samstag (23.7.) 22 Uhr bis

Sonntag (24.7.) 1.30 Uhr eingegrenzt werden. Ein Bahnmitarbeiter entdeckte die

Schmierereien und verständigte die Bundespolizei. Der angerichtete Schaden liegt

bei rund 1200 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenhinweise sind unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 bzw. über

www.bundespolizei.de erbeten.

Pohlheim-Grüningen: WhatsApp-Betrüger erfolgreich

Am Sonntag (24.07.2022) fiel eine Seniorin dreisten Betrügern zum Opfer, welche sich die „Whatsapp“-Betrugsmasche zu Nutze machten. Die Betrüger begannen ihre Masche mit einem zunächst harmlosen Chatverlauf und gaben sich als Sohn aus, der eine neue Handynummer habe. Die Kriminellen baten die Frau, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen neuen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie baten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte eine vierstellige Überweisung und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Biebertal-Rodheim-Bieber:

Eine 45-Jährige surfte am Donnerstagabend (21.07.2022) im Internet, in dessen Verlauf ein Fester auf dem Bildschirm erschien. Sie war in der Annahme, das Werbefenster weggeklickt zu haben, als unerwartet der Bildschirm schwarz wurde und eine angebliche Eilmeldung von Microsoft erschien. Ihr Laptop war plötzlich nicht mehr funktionsfähig. Sie rief die angezeigte angelbliche Kunden-Hotline an. Fortan telefonierte sie mit einem ominösen Microsoft-Mitarbeiter und ermöglichte ihm einen Zugriff auf ihren Laptop und ihr Smartphone. Im Laufe des länger anhaltenden Gesprächs wurde die Biebertalerin skeptisch. Im Nachgang bemerkte sie, dass eine Zahlung von mehreren hundert Euro per Paypal von ihrem Konto abgebucht wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrug.

Lich-Langsdorf: Auto durchwühlt

An einer blauen E-Klasse machten sich Diebe am Samstag (23.07.2022) zu schaffen. Gegen 17:45 Uhr gingen sie in den Hinterhof eines Einfamilienhauses in der Weidegasse. Sie öffneten die Fahrertür des Mercedes und durchwühlten das Fahrzeug. Der Besitzer wurde auf die Situation aufmerksam, sprach die Unbekannten an, die daraufhin ohne Beute flüchteten. Hinweise erbittet die Grünberger Polizei unter Tel.: (06401) 91430.

Grünberg: Sachbeschädigung an Schule

500 Euro Schaden verursachten Unbekannte an der Grundschule am Diebsturm. Zwischen Freitagnachmittag (22.07.2022), 15:00 Uhr und Sonntag (24.07.2022), 11:00 Uhr warfen sie eine Fensterscheibe mit einem Schotterstein ein. Hinweise zu den Vandalen in der Schulstraße erbittet die Grünberger Polizei unter Tel.: (06401) 91430.

Gießen: E-Bike geklaut

Vom Kirchenplatz stahlen Diebe zwischen 23:15 Uhr am Samstag (23.07.2022) und 12:00 Uhr am Sonntag (24.07.2022) ein Mountainbike der Marke Fischer. Das rote Montis 2.0 hat einen Wert von 1.300 Euro. Hinweise zum Verbleib des Fahrrads erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen-Wieseck: VW Crafter von Hof gestohlen

Bereits am 17.07.2022 stahlen Unbekannte einen weißen VW. Sie verschafften sich Zutritt zum Hof eines Autohauses in der Straße „Am Kaiserberg“. Dort stahlen sie einen VW Crafter im Wert von 15.000 Euro. Die Gießener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge gegen 06:00 Uhr in der Nähe des Autohauses aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Gießen: In Wohnung eingestiegen und Kleidung mitgenommen

Auf Kleidung hatten es unbekannte Diebe am Sonntagmorgen (24.07.2022) in der Wetzsteinstraße abgesehen. Gegen 05:55 Uhr kletterten die Unbekannten in ein im Hochparterre gelegenes Schlafzimmer ein. Durch das zum Lüften geöffnete Fenster stiegen sie in das Zimmer und durchwühlten die Schränke. Die Wohnungsinhaberin erwischte den Dieb auf frischer Tat, der sodann die Flucht, samt der gestohlenen Kleidungsstücke, durch das Fenster ergriff. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem 25-jährigen, 170 cm -180 cm großen, schlanken Mann. Er war bekleidet mit Turnschuhen, einer Hose 3M Sport, T-Shirt und Pully-Jacke. Er hatte schwarze volle, zum Dutt „geflechtete“ Haare. Seine Kopfform war oval, er hatte volle Lippen und eine stark gebräunte Haut. Wer kann Hinweise zu dem bisher Unbekannten geben? Zeugen werden gebeten, die erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-2555 zu kontaktieren.

Verkehrsunfälle:

Linden: VW touchiert

Nur 30 Minuten parkte ein VW am Sonntag (24.Juli) am Fahrbahnrand der Fronhofstraße in Großen-Linden. Vermutlich beim Rangieren touchierte ein bislang Unbekannter zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr den in Höhe der Hausnummer 6 geparkten braunen Caravelle an der Heckstoßstange. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Gegen Baustellenabsperrung gefahren

Am Freitag (22.Juli) zwischen 07.00 Uhr und 08.45 Uhr befuhr ein Unbekannter den Schiffenberger Weg. Dabei fuhr der Unbekannte in Höhe der Hausnummer 61 gegen eine Baustellenabsperrung und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren Audi beschädigt

1000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht in der Straße „Ursulum“. Vermutlich beim Rückwärtsausparken beschädigte ein Unbekannter mit seiner Anhängerkupplung den schwarzen B5 am Kühlergrill. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht im Schwalbachacker

Vermutlich beim Ausparken touchierte ein bislang Unbekannter in der Straße „Schwalbachacker“ einen geparkten Peugeot. Als die Besitzerin zu ihrem roten 206 zurückkam, war dieser am vorderen, rechten Kotflügel beschädigt. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall bei Abbiegevorgang

Ein 58-jähriger Mann aus Gießen und ein 25-Jähriger Daimler-Fahrer befuhren hintereinander die Frankfurter Straße in Richtung Kleinlinden. Als der Gießener in nach rechts in den Alten Wetzlarer Weg abbiegen wollte, überholte der Daimler-Fahrer ihn auf der rechten Seite und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B3/Staufenberg: Auffahrunfall

Am Sonntag (24.Juli) gegen 11.15 Uhr beabsichtigte eine 57-jährige Frau in einem Toyota an der Auffahrt Staufenberg Süd auf die Bundesstraße 3 aufzufahren. Aufgrund einer Baustelle auf der B3 bremste ein vorausfahrender 24-Jähriger in einem BMW und die Toyota-Fahrerin übersah offenbar den Bremsvorgang. Es kam zu einem Auffahrunfall. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 36-jähriger Mann aus Staufenberg befuhr am Sonntag (24.Juli) gegen 06.00 Uhr in einem Fiat die Landstraße 3072 von Atzenhain nach Lehnheim. Vermutlich aufgrund von Sekundenschlag kam der Fiat-Fahrer von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Leitpfosten und fuhr in den Straßengraben. Dort prallte er gegen einen Wasserdurchlass und wurde wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen. Der 36-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 1.700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Langgöns: Beim Einbiegen BMW gestreift

Ein zunächst unbekannter LKW-Fahrer befuhr am Donnerstag (21.Juli) gegen 08.45 Uhr die Poststraße und beabsichtigte in die Straße „Perchstetten“ einzubiegen. Dabei streifte der LKW einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Der LKW-Fahrer fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 58-jährigen Frau aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Beim Vorbeifahren Mercedes gestreift

Am Montag (25.Juli) gegen 11.00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger die Gießener Straße in Richtung Londorfer Straße. Beim Vorbeifahren streifte der LKW-Fahrer einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Rabenau: Vorfahrt missachtet

Montagmorgen (25.Juli) gegen 09.10 Uhr befuhr ein 78-jähriger Mann aus Rabenau in einem BMW die Weiherstraße in Allertshausen. Im Kreuzungsbereich Ringstraße/ Weiherstraße missachtete der BMW-Fahrer die Vorfahrt eines 66-Jährigen, der auf der Ringstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 16.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.