Schwalm-Eder-Kreis, Borken: Kriminalpolizeiliche Berater kommen zum Wochenmarkt nach Borken

Polizeiladen on Tour „Polizeiladen on Tour“ im Sommer 2022 kommt nach Borken:

Einbruch, Trickdiebstahl, Betrug – wie man sich wirksam schützen kann

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen ist im Sommer 2022 wieder in ganz Nordhessen unterwegs. Unter dem Motto „Polizeiladen on Tour“ wird das Team des Polizeiladens an verschiedenen Orten in allen nordhessischen Landkreisen für die Fragen der Bürgerinnen und Bürgern rund um die eigene „Sicherheit“ zu finden sein. Interessierte können sich dort kostenlos zu Themen wie dem Einbruchschutz beraten lassen.

Der Termin im Schwalm-Eder-Kreis findet am kommenden Donnerstag, 28.07.2022, von 10.00 bis 13.00 Uhr am Wochenmarkt in 34582 Borken, Europaplatz statt.

Das Team der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen freut sich auf Ihren Besuch

Gudensberg: Unbekannte Täter versuchen Pkw aufzubrechen

Versuchter Pkw-Aufbruch Tatzeit: 24.07.2022, 02:32 Uhr In einen grau/schwarzen Pkw, VW ID 3 versuchten unbekannte Täter am Sonntag in den frühen Morgenstunden einzubrechen. Die Täter begaben sich zu dem geparkten Pkw in der Untergasse und warfen mit einem Stein die Heckscheibe ein. Hierdurch lösten sie die Alarmanlage des Pkws aus, woraufhin der Fahrzeugeigentümer, welcher in der Nähe war, alarmiert wurde. Als er an seinem Pkw eintraf, waren die unbekannten Täter bereits geflüchtet. Aus dem Pkw wurde nichts gestohlen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 400,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Gudensberg: Einbruch in Räume der Stadtjugendpflege

Einbruch in Büroräume Tatzeit: 22.07.2022, 18:10 Uhr bis 23.07.2022, 11:40 Uhr In die Räume der Stadtjugendpflege in der Fritzlarer Straße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag ein. Sie Täter stahlen Bargeld und Unterhaltungselektronik. Die Täter schlugen mit einem Stein die Scheibe einer Kellertür ein und gelangten durch das entstandene Loch in die Räumlichkeiten. Hier durchsuchten sie die verschiedenen Zimmer und stahlen Bargeld aus einer Geldkassette sowie eine Playstation 4 samt zwei Controllern, Ladestation und einem Karton mit drei Spiele. Der von den Tätern verursachte Sachschaden beträgt 400,- Euro. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher- Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740