Unfallflucht auf B 7 bei Helsa: Ermittler fahnden nach Autotransporter mit Anhänger

Helsa (Landkreis Kassel): Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 14:15 Uhr auf der B 7 zwischen Helsa und Eschenstruth ereignete. Wie der daran beteiligte Rollerfahrer, ein 61-Jähriger aus Kaufungen, den aufnehmenden Polizisten des Reviers Ost schilderte, hatte ihn auf Höhe der Einfahrt zur Tunnelbaustelle ein Autotransporter mit Anhänger trotz des dort geltenden Verbots überholt. Während des Überholvorgangs kam ihnen ein weißer Lkw entgegen, der hupte und die Lichthupe betätigte, um auf sich aufmerksam zu machen. Offenbar um einen Frontalzusammenstoß zu verhindert, scherte der Autotransporter daraufhin wieder ein. Obwohl er stark gebremst und ebenfalls gehupt hatte, touchierte das Heck des einscherenden Anhängers seinen Roller und sein linkes Bein, so der 61-Jährige, der schließlich nach rechts auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn auswich. Glücklicherweise kam er nicht zu Fall und blieb unverletzt. An seinem Elektroroller entstanden Schäden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Der Verursacher fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter in Richtung Eschenstruth. Es soll sich um einen Autotransporter mit Anhänger, jeweils doppelstöckig, mit blau lackiertem Hebegestell am Anhänger gehandelt haben. Das Gespann hatte mehrere Fahrzeuge geladen, wovon ein Auto ein gelbes, vermutlich niederländisches Kennzeichen hatte, so der Kaufunger.

Der Fahrer des entgegenkommenden weißen Lkws und weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder auf den unbekannten Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Taschendieb stiehlt Rentner im ICE 600 Euro Bargeld

Kassel (ots) – Opfer von Taschendieben wurde am vergangenen Freitag (22.7.) ein

82-Jähriger aus Bad Lippspringe (Kreis Paderborn, NRW). Der Mann war, zusammen

mit seiner Frau, auf Sitzplatzsuche im ICE. Beim Halt in Kassel-Wilhelmshöhe

bedrängte ihn ein Unbekannter und rempelte den Rentner an. Diesen Moment nutzte

der Langfinger offensichtlich, um die Geldbörse des Seniors zu stehlen.

Ablenkung durch Anrempeln – eine beliebte Masche der Taschendiebe Kurz nach der

Abfahrt in Kassel bemerkte der 82-Jährige den Diebstahl seines Portmonees. Zur

Beute gehörten rund 600 Euro Bargeld, die EC-Karte, der Personalausweis sowie

diverse Ausweisdokumente. Erst zwei Tage nach der Tat erstattete der Mann aus

dem Kreis Paderborn Strafanzeige bei der Bundespolizei in Kassel.

Hinweis der Bundespolizei:

„Durch das Anrempeln werden die Opfer meist überrascht und abgelenkt. Das

Vorgehen war klassisch. Danach verschwinden die Täter blitzschnell und steigen

wieder aus dem Zug.“

Täterbeschreibung:

Der Unbekannte war etwa 45 – 50 Jahre alt und hatte nach Angaben des

Diebstahlopfers südländisches Aussehen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise unter Tel. 0561/81616 – 0 oder

www.bundespolizei.de erbeten.

Nachfolgend einige Tipps zur Vorbeugung:

Reisenden, die Opfer von Taschendieben wurden, raten wir, sich

sofort bei der nächsten Dienststelle der Bundespolizei oder jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden. Dies gilt auch für den Fall,

dass man Zeuge eines Diebstahls wird.

sofort bei der nächsten Dienststelle der Bundespolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Dies gilt auch für den Fall, dass man Zeuge eines Diebstahls wird. Beliebte Tricks beim Klauen sind Einsteigehilfen, Anrempeln der

Opfer, Herbeiführen künstlichen Gedränges, absichtliches Beschmutzen

der Bekleidung oder Auskunftsersuchen verschiedenster Art.

Opfer, Herbeiführen künstlichen Gedränges, absichtliches Beschmutzen der Bekleidung oder Auskunftsersuchen verschiedenster Art. Das Ziel der Diebe besteht darin, die ausgesuchten Opfer mittels

der beschriebenen Methoden durch einen Täter abzulenken und durch

einen Komplizen zu bestehlen.

der beschriebenen Methoden durch einen Täter abzulenken und durch einen Komplizen zu bestehlen. Zur Aufbewahrung von Geld und Wertsachen sind Brustbeutel oder

Gürteltaschen zu empfehlen. Eine weitere Möglichkeit ist, Bargeld in

einer verschließbaren Innentasche aufzubewahren.

Meldung über Personen im Gleis stoppt Zugverkehr

Kassel (ots) – Wegen der Meldung „Personen im Gleis“, kam es am vergangenen

Samstagnachmittag (23.7.) zu einem Einsatz der Bundespolizei in Kassel. Mit

Blaulicht und Martinshorn rückten die Ordnungshüter aus, weil nach Mitteilung

der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG ein bislang Unbekannter, in

Begleitung eines Kindes, im Bereich des Bahnhofs Kassel-Wilhelmshöhe auf der

Bahnstrecke gesichtet wurde.

Streckensperrung veranlasst

Die Suche nach den Personen im Bereich zwischen dem Helleböhnweg und der

Leuschnerstraße blieb erfolglos. Trotz intensiver Absuche trafen die

Bundespolizisten niemanden mehr an. Die Sperrung dauerte von 16 bis 16.40 Uhr.

Insgesamt 19 nachfolgende Züge verspäteten sich wegen des Vorfalls um etwa eine

Viertelstunde.

Zeugen gesucht

Wer Hinweise zu den Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.

Vier Pedelecs im Wert von knapp 20.000 Euro in Fuldatal-Wilhelmshausen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Fuldatal-Wilhelmshausen (Landkreis Kassel): Am Samstagabend haben bislang unbekannte Täter am Rande eines Festes an der Fulda in Fuldatal-Wilhelmshausen vier zusammen angeschlossene Pedelecs im Gesamtwert von ca. 20.000 Euro gestohlen. Da die vier Fahrräder an einen Bauzaun in der Nähe von Sitzbänken angeschlossen waren, könnte der Diebstahl möglicherweise von Zeugen beobachtet worden sein. Die Kasseler Polizei erhofft sich aus diesem Grund nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise auf die Täter von Zeugen zu bekommen.

Wie eine der Bestohlenen bei der Anzeigenerstattung gegenüber den Beamten des zuständigen Polizeireviers Nord angab, hatten die vier Fahrradfahrer aus Vellmar ihre Pedelecs am Samstagabend, gegen 20:40 Uhr, während des an der Fulda stattfindenden Festes an einem Bauzaun in Höhe der Einmündung zur Holzhäuser Straße angeschlossen. Als sie gegen 22:00 Uhr dorthin zurückkehrten, fanden sie nur noch das im Zaun hängende Schloss vor, das Unbekannte gewaltsam durchtrennt hatten. Von den vier Fahrrädern fehlte jede Spur. Trotz des regen Betriebes, der wegen des Festes zur Tatzeit in diesem Bereich herrschte, hatten sich keine Zeugen des Diebstahls bei ihnen bemerkbar gemacht. Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um ein grün-schwarzes Mountainbike von Cannondale, Typ Moterra, ein rotes Cube, Typ Stereo Hybrid, ein graues Focus und ein orangenes Specialized, Typ Turbo Levo.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Diebstahl der vier Pedelecs werden bei der EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib der Räder und die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Festnahme bei Einbruch auf frischer Tat: 48-Jähriger mehrerer Taten verdächtig

Kassel-Fasanenhof: Besonders aufmerksam und gedankenschnell handelte am späten Sonntagabend ein Anwohner aus der Kaulbachstraße in Kassel, der einen Einbrecher beobachtete. Mit seiner Unterstützung konnten die zum Tatort geeilten Streifen der Kasseler Polizei den mutmaßlichen Täter auf frischer Tat ertappen und festnehmen. Im Rucksack des 48-jährigen Tatverdächtigen fanden sie verschiedene Werkzeuge, mit denen er offenbar unmittelbar zuvor mehrere Einbrüche in Häuser und Keller in der Kaulbachstraße sowie der Kellermannstraße verübt hatte.

Der Anwohner hatte gegen 23 Uhr beim Blick aus dem Fenster gesehen, wie der Täter die Haustür des Nachbarhauses aufhebelte und im Treppenhaus verschwand. Sofort alarmierte der Zeuge über den Notruf die Polizei und behielt den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Streifen im Blick. Dieser stellte zwischenzeitlich bereits ein Fahrrad vor dem Haus zum Abtransport bereit. Noch bevor der 48-Jährige damit von dannen ziehen konnte, klickten für ihn an Ort und Stelle die Handschellen. Nach bisherigem Ermittlungsstand gehen mindestens sechs Taten in den angrenzenden Häusern auf das Konto des Einbrechers. Dabei hatte er es auf in den Kellern abgestellte Fahrräder abgesehen, aber bis zu seiner Festnahme noch keine Beute gemacht. Es besteht der Verdacht, dass der 48-Jährige aus Kassel, der bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten bekannt ist, mit den Einbrüchen und dem Verkauf der Beute seine Drogenabhängigkeit finanzieren wollte. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.