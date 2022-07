Versuchter Einbruch in Geschäft

Künzell. In ein Lebensmittelgeschäft in der Straße „Frankengrund" im Ortsteil Dirlos versuchten Unbekannte in der Zeit von Donnerstagmorgen (21.07.) bis Freitagmittag (22.07.) einzubrechen. Durch Hebeln an der Tür eines Kühlraums versuchten die Einbrecher sich unbefugten Zugang zu dem Verkaufsraum zu verschaffen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von etwa 500 Euro entstand.

Einbruch in Schwimmbad

Petersberg. Ein Schwimmbad in der Straße „Am Pfaffenpfad" wurde in der Nacht zu Freitag (22.07.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufdrücken eines Fensters gelangten die Täter in den Kassenbereich sowie einen angrenzenden Verkaufsraum. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher eine noch unbekannte Menge Bargeld und flüchteten schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand zudem Sachschaden von etwa 750 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Kalbach. Aluminiumprofile im Gesamtwert von circa 14.000 Euro stahlen unbekannte Diebe am Donnerstag (21.07.) bei einer Firma in der Gewerbestraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren die Täter mit einem Lkw vor und gaben an, das Material im Auftrag der Firma abholen zu wollen. Die Mitarbeiter glaubten den Angaben der Langfinger und beluden das Fahrzeug. Anschließend fuhren die Unbekannten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung davon.

Versuchter Einbruch

Künzell. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Freitag (22.07.) an der Tür einer Sportstätte in der Georg-Stieler-Straße. Darüber hinaus entfernten die Täter mehrere Bewegungsmelder und verursachten Gesamtsachschaden von etwa 500 Euro.

Nach Rollerdiebstahl – Zeugen gesucht

Fulda. Einen in der Walahfridstraße abgestellten, schwarzen Roller des Herstellers Aprilia entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (22.07.). Das Kleinkraftrad im Wert von rund 300 Euro konnte am Sonntag (24.07.) in einem Gebüsch in der Adalbert-Stifter-Straße liegend wieder aufgefunden werden.

Kennzeichendiebstahl

Hilders. Das vordere amtliche Kennzeichen MTK-RM 233 eines roten Skoda Octavia entwendeten Unbekannte in der Zeit von Mittwochabend (20.07.) bis Freitagabend (22.07.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße „Battentor".

Reifen beschädigt

Fulda. Jeweils einen Reifen von insgesamt zwei Fahrzeugen beschädigten Unbekannte am Donnerstag (07.07.), zwischen 6.15 Uhr und 14.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der St.-Laurentius-Straße. Hierdurch entstand Gesamtsachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Fahrzeug beschädigt

Fulda. Am Samstagabend (23.07.) flüchtete ein Unbekannter vom Bahnhof in Richtung Innenstadt, nachdem er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in einem Zug ein Fahrgelddelikt begangen hatte. Dabei überwand er eine als Grundstücksgrenze dienende Mauer und sprang auf einen dort geparkten, schwarzen VW T-Roc. Anschließend überkletterte der Täter eine weitere Mauer und flüchtete in Richtung der Heinrichstraße. An dem VW entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro an Windschutzscheibe und Motorhaube.

Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und beschrieben den Mann als etwa 1,85 Meter groß, circa 35 Jahre alt, mit kurzen, braunen Haaren, Dreitagebart und schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er eine kurze, graue Jogginghose und ein graues T-Shirt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Fulda. Durch Aufhebeln einer Hintertür gelangten Unbekannte am frühen Samstagmorgen (23.07.), gegen 6.15 Uhr, in den Verkaufsraum eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße „Unterm Heilig Kreuz". Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher eine noch unbekannte Menge Bargeld. Darüber hinaus verursachten sie circa 100 Euro Sachschaden.

Diebstahl aus mehreren Lkw

Eichenzell. Aus insgesamt vier Lkw stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (23.07.) circa 800 Liter Diesel, eine Motorsäge, einen Laubbläser sowie verschiedene Handwerkzeuge im Gesamtwert von etwa 3.300 Euro. Zur Tatzeit standen die Fahrzeuge auf einem Schotterparkplatz in der Straße „Am Langen Acker". Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens, ist bislang noch nicht bekannt.

Roller nach Diebstahl wieder aufgefunden

Fulda. Unbekannte entwendeten am Samstag (23.07.), zwischen 7 Uhr und 22.30 Uhr, in der Pacelliallee einen schwarzen Roller des Herstellers Aprilia im Wert von circa 500 Euro. Das Kleinkraftrad konnte noch am selben Tag in der Walter-Bauer-Straße wieder aufgefunden werden.

Sprinter entwendet

Künzell. Einen weißen Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen FD-W 1120 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (24.07.) von einem umzäunten Gelände in der Dr.-Dietz-Straße. Um das Fahrzeug von dem Gelände fahren zu können, öffneten die Täter ein Fahrradschloss, welches das Tor einer Zufahrtsmöglichkeit sicherte. Der Sprinter hat einen Wert von rund 3.000 Euro.

Kollekte gestohlen

Großenlüder. Eine Kollekte einer Kirche in der Herrengasse entwendeten Unbekannte am Sonntag (24.07.), zwischen 12.15 Uhr und 16 Uhr. Hierdurch hebelten die Täter mehrere Türen auf und verursachten Sachschaden von circa 1.000 Euro. Die genaue Höhe des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt.

Einbruch in Firma

Mücke. Durch Aufbrechen eines Bauzauns und Aufhebeln eines Fensters verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Freitag (22.07.) unbefugten Zugang zu einer Firma in der Nieder-Ohmener Straße im Ortsteil Atzenhain. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter verschiedene Kupferkabel und Kabeltrommeln im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Es entstand zudem Sachschaden in gleicher Höhe.

Geldbeutel gestohlen

Wartenberg. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelladen in der Straße „Am Sportplatz" stahlen Unbekannte einer 67-jährigen Frau aus dem Vogelbergkreis die Geldbörse aus ihrer Handtasche. Die Dame bemerkte den Diebstahl erst kurze Zeit später, als sie ihren Einkauf bezahlen wollte. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unklar.

Katalysatorendiebstahl

Alsfeld. Unbekannte bauten in der Nacht zu Sonntag (24.07.) einen Katalysator im Wert von rund 400 Euro aus einem grauen Daimler Chrysler aus. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Firmengelände in der Alten Liederbacher Straße.

Verkehrsunfallflucht

Hilders. Am Sonntag (24.07.), zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr, fuhr eine Unbekannte mit ihrem Pkw beim rückwärts Rangieren auf einem Parkplatz in der Marienstraße gegen einen geparkten, silbernen Ford Focus. Hierdurch wurde das Fahrzeug im Heckbereich in noch unbekannter Höhe beschädigt. Anschließend fuhr die Verursacherin von der Unfallstelle weg, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen handelte es sich bei der Fahrerin um eine Frau. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hilders

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Samstag (23.07.) parkte ein 50-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen grauen Mercedes Benz ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Gegen 14.45 Uhr touchierte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein grauer Ford Transit den Mercedes und fuhr weg, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei, die den Fahrer ermittelte. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06621/932-0 auf der Polizeistation Bad Hersfeld, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zwei Pkw aufgebrochen

Bad Hersfeld. Die Scheiben von einem blauen Opel Signum und einem schwarzen 1er BMW schlugen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (22.07.) auf einem Innenhof in der Straße „Am Markt" ein. Anschließend entwendeten die Langfinger ein Autoradio der Marke Blaupunkt, eine Sonnenbrille, mehrere CD's sowie ein USB-Kabel im Gesamtwert von etwa 120 Euro. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von rund 300 Euro.

Windeln gestohlen

Kirchheim. Von einem grünen Sattelauflieger entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (22.07.) auf einem Parkplatz in der Hauptstraße Ware im Gesamtwert von etwa 5.500 Euro. Zur Tatzeit hatte der Lkw Windeln geladen. An dem Auflieger entstand Sachschaden von rund 1.100 Euro.

Pkw aufgebrochen

Bad Hersfeld. Einen grünen Suzuki Jimny brach ein Unbekannter am Freitagabend (22.07.), zwischen 18 Uhr und 18.20 Uhr, in der Heinrich-Börner-Straße auf. Anschließend entwendete der Täter den Fahrzeugschein des Pkw, eine Funkfernbedienung einer Garage sowie zwei Paar Schuhe im Gesamtwert von circa 500 Euro, bevor er flüchtete. Eine Zeugin bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei. Sie kann den Mann als etwa 1,70 Meter groß, mit normaler Statur und Glatze beschreiben. Zur Tatzeit trug er eine orangene Warnweste und eine graue Hose. Zudem führte er einen dunkelgrauen Rucksack und ein braunes Mountainbike mit einer Plastiktüte und einem Jutebeutel am Lenker mit sich.

In derselben Straße konnten an einem schwarzen Audi Q5 ebenfalls Beschädigungen im Bereich einer Fensterscheibe festgestellt werden, die auf einen Einbruchsversuch hindeuten. Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist bislang noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Philippsthal. Unbekannte stahlen am Freitagabend (22.07.), zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr, aus einem Mitarbeiterraum eines Lebensmittelgeschäftes in der Ulsterstraße Diebesgut in noch unbekannter Höhe. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen öffneten die Täter die Spinte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und stahlen daraus Bargeld sowie verschiedene Elektroartikel und Zigaretten. Hierbei entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Unbekannte versuchten durch Aufhebeln einer Tür am frühen Samstagmorgen (23.07.), gegen kurz vor 4 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Straße „Neumarkt" einzubrechen. Aus noch unklaren Gründen, ließen die Einbrecher jedoch schließlich von ihrem Tatvorhaben ab und hinterließen lediglich etwa 50 Euro Sachschaden.

Diebstahl von E-Scooter

Bad Hersfeld. Einen schwarzen E-Scooter des Herstellers „Chongqing Yinxiang Motorcycles" mit dem Kennzeichen 844 KMD entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (23.07.) aus einer Gaststätte in der Rittergasse. Durch gewaltsames Öffnen eines Nebeneingangs gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, aus denen sie das Diebesgut im Wert von circa 1.000 Euro stahlen. Zudem hinterließen sie Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Einbruch in Baustellencontainer

Friedewald. Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (23.07.) in der Straße „Im Gewerbegebiet" mehrere Bürocontainer eines Handwerkbetriebs auf. Anschließend stahlen die Langfinger Werkzeuge im Gesamtwert von circa 25.000 Euro und flüchteten unerkannt. An den Containern entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Gartenhütten aufgebrochen

Bebra. Zwei Gartenhütte in der Straße „Im Bilder" wurden am frühen Freitagmorgen (22.07.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten eine Tür einer der Hütten auf und entwendeten mehrere Flaschen alkoholischer Getränke sowie Lebensmittel im Wert von circa 30 Euro. Darüber hinaus beschädigten die Täter einen Bewegungsmelder, sodass Gesamtsachschaden in Höhe von rund 300 Euro entstand. Außerdem verschafften sich Unbekannte im selben Zeitraum durch Aufhebeln eines Fensters unbefugten Zutritt zu einer weiteren Gartenhütte, die sie anschließend durchsuchten. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher eine Camping-Herdplatte im Wert von etwa 30 Euro und hinterließen Sachschaden von circa 150 Euro.

Geldbörse gestohlen

Bebra. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Hersfelder Straße entwendeten Unbekannte am Samstagmittag (23.07.), zwischen 12 Uhr und 12.40 Uhr, die Geldbörse einer 80-jährigen Frau aus Bebra. Zur Tatzeit befand sich das Diebesgut in noch unbekannter Höhe in einer Einkaufstasche in einem Einkaufswagen.

Einbruch in Pkw

Bad Hersfeld. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Montag (25.07.) in der Heinrich-von-Stephan-Straße die Seitenscheibe eines schwarzen Audi A4 ein. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs entwendeten die Langfinger eine Geldbörse samt Inhalt. An dem Pkw entstand Sachschaden von etwa 250 Euro.

Lebensgefährlicher Sprung über die Gleise

Bad Hersfeld (ots) – Großes Glück hatte am vergangenen Freitag (22.7.) ein

50-Jähriger aus Pinneberg (Schleswig-Holstein). Der Mann war unterwegs im ICE

von Frankfurt am Main in Richtung Erfurt. Bei einer Raucherpause im Bahnhof Bad

Hersfeld hatte der Mann gegen 23:45 Uhr der Wiedereinstieg in seinen Zug

verpasst.

Damit er seine Reise fortsetzen konnte, sprang er kurzerhand über die Bahngleise

eins und zwei, um einen anderen, abfahrbereiten Zug zu erreichen. Hierbei

übersah der Mann einen herannahenden Güterzug, der durch eine Schnellbremsung

einen Unfall in letzter Sekunde verhindern konnte.

Mann hat Schutzengel – Zug nach Bremsung defekt

Der Mann, der unter Alkoholeinfluss stand (1,8 Promille), blieb unverletzt. Bei

dem Güterzug zeigten sich nach der Schnellbremsung Defekte an mehreren Rädern.

Er musste deshalb aus dem Verkehr genommen werden.

Gleise gesperrt – Zahlreiche Verspätung für folgende Züge

Für 19 nachfolgende Züge bedeutete dies eine Verspätung von jeweils rund 30

Minuten. Die Bundespolizisten belehrten den Mann bezüglich seiner

lebensgefährlichen Tat.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 50-Jährigen ein Verfahren wegen

des Verdachts eines „Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr“ eingeleitet.

Frau im Bahnhof sexuell belästigt

Lauterbach (Vogelsbergkreis) (ots) – Opfer einer sexuellen Belästigung wurde am

vergangenen Samstag-abend (23.7.) eine 23-Jährige aus Lauterbach.

Die Frau saß gegen 18.30 Uhr für eine Zigarettenpause auf der Bank im

Lauterbacher Bahnhof, als sich der bislang Unbekannte neben sie setzte und die

Frau unsittlich berührte.

Hilfesuchend begab sich die 23-Jährige zu einer Gruppe Jugendlicher, die sofort

die Polizei verständigten.

Personenbeschreibung

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit braunen

Augen, kurzen, glatten, dunklen Haaren mit einem sonnen-gebräunten Gesicht

gehandelt haben. Zudem war der schlanke Unbe-kannte etwa 175-180 cm groß.

Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Basecap und einem weißen T-Shirt,

einer Blue-Jeans sowie mit weiß-roten Turnschuhen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Verkehrsunfall mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 22.07.22, gg. 17.55 Uhr in Fulda, in der Bardostr. kurz vor dem Kreuzungsbereich zur Frankfurter Straße.

Ein 28-jähriger Mann aus Fulda, befuhr mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, die Bardostraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Die Feuerwehr war auf Einsatzfahrt und daher mit Sonder-/ und Wegerechten unterwegs. Kurz vor dem Kreuzungsbereich der Frankfurter Straße musste ein vorausfahrender PKW, ein Ford Fiesta, verkehrsbedingt anhalten. Dem 28-Jährigen Fahrer des Einsatzfahrzeuges gelang es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und er fuhr auf den Ford Fiesta auf.

In dem Ford Fiesta, der von einem 70-jährigen Mann, aus dem Main Kinzig Kreis stammend, geführt wurde, befanden sich als Mitfahrer noch ein 60 jähriger Mann und eine 89- jährige Frau, beide ebenfalls aus dem Main Kinzig Kreis stammend. Aufgrund des Aufpralls wurde für alle drei Insassen vorsorglich jeweils ein Rettungswagen zur medizinischen Begutachtung der Personen an die Unfallstelle beordert. Glücklicherweise wurde aber keiner verletzt.

Auch in dem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr waren keine verletzten Personen zu verzeichnen.

An dem PKW des 70-Jährigen entstand Totalschaden. Durch einen Abschleppdienst musste er von der Unfallstelle geborgen werden. Das Einsatzfahrzeug wurde ebenfalls beschädigt, war aber fahrbereit.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10500,- Euro.