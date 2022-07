Love-Scamming – Versuchter Betrug mit falscher Liebe

Ludwigshafen (ots) – Eine 69-Jährige hatte seit rund 2 Wochen Kontakt mit einem Unbekannten, welcher über Chat mit ihr flirtete. Im Verlauf des Chats gab der Unbekannte an, dass er ein Paket vom Roten Kreuz versenden wolle, welches die 69-Jährige entgegen nehmen solle.

Die Seniorin erhielt dann eine WhatsApp-Nachricht von einer angeblichen Einwohnerbehörde und wurde zur Zahlung von 1.250 Euro aufgefordert, da es Probleme mit der Einfuhr gegeben habe. Nachdem die 69-Jährige angab den Betrag nicht zu zahlen, wurde sie von ihrem Flirt bedroht und aufgefordert zu zahlen. Die 69-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Leider ist das sogenannte “Love- oder Romance-Scamming”, also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor den Betrügern zu schützen:

Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben.

Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt in Not zu sein und “dringend Geld” zu benötigen.

Wir raten dringend zur Vorsicht bei Bekanntschaften, die nach Geld fragen.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema, auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen können: https://s.rlp.de/TjPh0

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am späten Sonntagabend 24.07.2022 gegen 23:00 Uhr, fuhr ein 56-Jähriger in der Friedrichstraße mit seinem Auto rückwärts auf ein hinter ihm stehendes Auto auf. Bei der Unfallaufnahme konnten Polizeikräfte bei dem 56-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch feststellen.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert von 2,38 Promille. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er muss sich nun wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Alkoholisierte Fahrerin aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Sonntagabend 24.07.2022 wird der Polizei Ludwigshafen ein in Schlangenlinien fahrendes Auto gemeldet. Eine Polizeistreife konnte das Auto in der Wegelnburgstraße kontrollieren. Die 50-jährige Fahrerin war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille.

An dem Auto waren die linken Räder stark beschädigt. Ein Reifen war platt. Wo und wie die Beschädigungen entstanden sind, ist derzeit noch unklar. Der Fahrerin wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Autofahrerin überprüfen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar.

Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.