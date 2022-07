Auffahrunfall unter Motorradfahrern (siehe Foto)

Mackenbach/Schwedelbach (ots) Nach einem Unfall auf der L369 zwischen Mackenbach und Schwedelbach am Samstag 23.04.2022 stellte die Freiwillige Feuerwehr Weilerbach auf Grund der Vollsperrung ein Warnschild mit der Aufschrift “Unfall” auf. Ein 63-jähriger Motorradfahrer, der die L369 von Schwedelbach kommend in Richtung Mackenbach befuhr, reduzierte folglich seine Geschwindigkeit.

Dies bemerkte ein nachfolgender Motorradfahrer zu spät. Die Folge: Der 66-Jährige fuhr mit seinem Motorrad auf das Motorrad des 63-Jährigen auf. Beide Fahrer stürzten und verletzten sich. Der Unfallverursacher wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. |PI2-cri

Verkehrsunfall wegen Eichhörnchen

Weilerbach (ots) – Nachdem am Sonntagabend ein 42-jähriger Autofahrer aufgrund eines Eichhörnchens auf der L367 zwischen Weilerbach und Kaiserslautern seinen PKW stark abbremste, fuhr ihm ein 56-Jähriger auf.

Die Folge: beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und die Beifahrerin des 42-Jährigen musste zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 56-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen, da er den geforderten Mindestabstand nicht eingehalten hat und dadurch die Beifahrerin seines Unfallgegners verletzt wurde.|lu

Zusammenstoß im Gegenverkehr – drei Verletzte

Mackenbach/Schwedelbach (ots) – Am Samstagnachmittag kam es zwischen Schwedelbach und Mackenbach auf der L369 zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Der 69-jährige Unfallverursacher befuhr die L369 von Schwedelbach kommend in Richtung Mackenbach. Der 58-jährige Unfallgegner befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung.

Aus ungeklärter Ursache kam der 69-Jährige in den Gegenverkehr, der 58-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurden beide Fahrer sowie die Beifahrerin des Unfallgegners leicht verletzt, alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt.

Zur Unfallaufnahme war die L369 etwa zwei Stunden lang voll gesperrt. Die Vollsperrung wurde durch die Freiwillige Feuerwehr durchgeführt, welche mit 15 Mann im Einsatz war. |PI2-cri

Geschwindigkeitskontrollen auf der B 48

Hochspeyer – B48 (ots) – In einer 50er-Zone der B48 hat die Polizei am Sonntagmittag eine Kontrollstelle eingerichtet. Von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr nahmen die Einsatzkräfte in Höhe der Jugendherberge mit dem Lasermessgerät das Tempo der vorbeikommenden Fahrzeuge unter die Lupe. 27 Fahrzeuge wurden in diesem Zeitraum gemessen, darunter 13 Motorräder.

Davon waren insgesamt 6 Fahrer zu schnell unterwegs. Lediglich einer kam mit einer Verwarnung davon, die anderen 5 lagen so deutlich über dem Tempolimit, dass sie mit einer Anzeige rechnen müssen. Zwei sogar mit einem Fahrverbot, einer davon war Motorradfahrer. Er fuhr mit 107 km/h an der Kontrollstelle vorbei. |elz

Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Schallodenbach (ots) – Sachschaden an zwei Fahrzeugen war das Ergebnis eines auf die Straße fahrenden Fahrradfahrers. Am frühen Freitagabend 22.07.2022 befuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die Große Gasse. Plötzlich wechselte ein Fahrradfahrer vom Gehweg auf die Straße.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Pkw-Fahrer aus. Dabei touchierte er ein geparktes Auto. An diesem sowie am Fahrzeug des 43-Jährigen entstand Sachschaden. Der Fahrradfahrer habe eine orangefarbenes Oberteil sowie eine Kappe getragen.

Er verließ den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise von Zeugen zum Unfall sowie zu dem bislang unbekannten Fahrradfahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 unter 0631-369 2150 entgegen./pvd

Kaiserslautern

Verdächtige Bettler in und um Kaiserslautern

Hohenecken/Schopp (ots) – Mehrere Anrufer meldeten am Sonntagmittag 24.07.2022 verdächtige Personen, die von Haus zu Haus gehen würden. Dank der Hinweise auf das benutzte Fahrzeug konnten die insgesamt 9 Personen kontrolliert werden.

Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um Bettler handelt, die es insbesondere auf Geldspenden und Altmetall abgesehen haben. Der Gruppe wurde ein Platzverweis erteilt.

Bislang wurden der Polizei keine Straftaten in Zusammenhang mit der Gruppe gemeldet. Sollte Ihnen ein Schaden entstanden sein, nehmen Sie bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2250 Kontakt auf. |lu

Passanten angepöbelt

Kaiserslautern (ots) – In der Friedenstraße pöbelte am Sonntagmittag 24.07.2022 ein Mann Passanten an. Zeugen informierten die Polizei. Eine Funkstreife traf den 34-Jährigen an. Er zeigte sich auffällig und war alkoholisiert, jedoch nicht aggressiv.

Der Mann gab an, sich über einen Passanten geärgert zu haben. Die Beamten forderten ihn auf, seine Sachen zusammenzupacken und nach Hause zu gehen. Dem kam er nach und machte sich auf den Heimweg. |elz

Mit Verkehrszeichen Scheibe eingeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Weil er ein Auto mutwillig beschädigt hat, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Zeugen war der 40-jährige Mann in den vergangenen Tagen bereits mehrmals wegen seines merkwürdigen Verhaltens aufgefallen; in der Nacht zu Sonntag verständigten sie die Polizei.

Als die Beamten vor Ort mit dem Mann sprachen, verhielt er sich friedlich, jedoch wurde deutlich, dass er psychische Probleme hat. Und während die Polizisten mit einer Zeugin sprachen, griff sich der 40-Jährige unvermittelt ein Verkehrsschild, zog es aus seinem Sockel und schlug damit die Scheibe eines geparkten Fahrzeugs ein.

Mit Unterstützung einer zweiten Streife konnte der Mann schließlich gefesselt werden. Er wurde zunächst in Gewahrsam genommen und später in ein Fachkrankenhaus gebracht. Wegen der eingeschlagenen Scheibe kommt auf den 40-Jährigen noch eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu. |cri

Hochwertige Kopfhöhrer gestohlen

Kaiserslautern (ots) – In der Mainzer Straße haben Unbekannte am Samstag 23.07.2022 Kopfhörer aus einem Auto gestohlen. Der Besitzer hatte den Wagen gegen 18:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes geparkt und ging einkaufen. Der Wagen war zwar abgeschlossen, das Beifahrerfenster allerdings halb geöffnet.

Als er nach 10 Minuten zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass die Beifahrertür nur angelehnt war. Es fehlte das Ladecase von In-Ear-Kopfhörern inklusive eines Kopfhörers. Weitere Gegenstände wurden nicht gestohlen.

Die Schadenshöhe liegt bei circa 180 Euro. Die Polizei ermittelt und warnt: Lassen Sie keine Wertsachen im Wagen liegen! Schließen Sie Ihr Auto immer ab! Denken sie auch an das Schließen der Fenster. Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden. |elz

Dieb auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots) – Eine aufmerksame Zeugin meldete eine Person, welche Fahrzeuge durchwühlt. In der Nacht zum Samstag 23.07.2022 wurde der junge Dieb schließlich von der hinzugerufenen Polizeistreife in unmittelbarer Tatortnähe der Augustastraße festgestellt.

In einer von ihm mitgeführten Tasche konnte zudem das Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden, welches aus zwei verschiedenen Fahrzeugen stammte. Hinweise von Zeugen sowie weiteren betroffenen Fahrzeugbesitzern nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße unter 0631-369 2150 entgegen./pvd

Beleidigung nach Verkehrsverstoß

Kaiserslautern (ots) – Über ein Auto in der Fußgängerzone hat sich ein Mann am Sonntagnachmittag 24.07.2022 so aufgeregt, dass er ausfällig wurde. Ein 54-jähriger US-Amerikaner war mit seinem PKW in die Fackelstraße eingefahren. Das brachte den 53-Jährigen so in Rage, dass er anfing den Autofahrer und seine Beifahrerin zu beschimpfen und zu beleidigen. Sie alarmierten die Polizei.

Die Streife stellte bei dem Beschuldigten eine starke Alkoholisierung (2,18 Promille) fest. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Außerdem muss er mit einer Strafanzeige rechnen. |lu

Scheibe eingeschlagen und Pkw durchsucht

Kaiserslautern (ots) – Autoknacker haben sich in der Nacht von Samstag 23.07.2022 auf Sonntag 24.07.2022 an einem Pkw zu schaffen gemacht. Der schwarze Opel Astra stand zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9:30 Uhr, auf dem Parkplatz Fuchsdelle im Wald zwischen Erfenbach und Otterbach. Die unbekannten Täter schlugen die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Das Auto wurde durchsucht.

Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge nichts. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 bei der Polizei zu melden. |elz