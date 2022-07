Gerüchte über verstorbenes Kind bei Unfall

Schifferstadt (ots) – In den letzten Tagen wurde mehrfach an die Polizei Schifferstadt das Gerücht herangetragen, dass eine 12-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Kirchenstraße schwer verletzt worden und an diesen Verletzungen später verstorben sei. Hierzu teilt die PI Schifferstadt nachträglich folgendes mit:

Am 14.07.2022 gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer die Kirchenstraße in Richtung Burgstraße. Eine 12-jährige Radfahrerin fuhr ersten Ermittlungen zufolge kurz vor dem Pkw vom Gehweg auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem bevorrechtigten Pkw. Das durch den Zusammenstoß auch am Kopf schwer verletzte Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses nach Informationen der Polizei jedoch zwischenzeitlich bereits wieder verlassen.

Wie in solchen Fällen üblich wurde gegen den Pkw-Fahrer zunächst ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Es wird jedoch auch Gegenstand der Ermittlungen sein, ob er die Kollision überhaupt hätte verhindern können. Insofern ist die Schuldfrage derzeit noch nicht abschließend zu bewerten.

Die Ermittlungen zum detaillierten Unfallhergang dauern derzeit noch an. Zudem wird eine rechtliche Bewertung abschließend ohnehin erst durch die Staatsanwaltschaft erfolgen.

Körperverletzung zwischen den besten Freunden

Harthausen (ots) – Am Sonntag 24.07.2022 gegen ca. 01:00 Uhr kam es auf einem Grillfest zu Streitigkeiten zwischen einem 16-Jährigen und seinem 17-jährigen besten Freund. Dieser eskalierte derart, dass der 16-Jährige einen Nasenbeinbruch und ein blaues Auge erlitt. Der 17-Jährige wiederum hatte ebenfalls ein “Veilchen” abbekommen.

Als der 16-Jährige die Feier verlassen wollte, kam es erneut zum Disput, infolge dessen der 17-Jährige das stumpfe Ende einer Spaltaxt in den Bauch bekam. Zuvor hatten sich beide an der Axt festgehalten. Gegen die jungen Männer werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Zündelnder Mann auf Feld

Neuhofen (ots) – Am Sonntag 24.07.2022 gegen 06:50 Uhr teilt ein Anwohner mit, dass ein Mann auf einem Feld im Bereich der Medenheimer Straße zündeln würde. In einem abgemähten Getreidefeld konnte ein wohnsitzloser 34-jähriger Mann angetroffen werden. Der Mann hatte mit einem Feuerzeug abgemähtes Stroh angezündet, um eigenen Angaben zufolge ein Lagerfeuer anzuzünden.

Das kleine Glutnest konnte durch die Beamten abgelöscht werden und das Feuerzeug wurde sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Herbeiführen einer Brandgefahr eingeleitet. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 34-Jährige entlassen.

Einbruch in Wohnung

Schifferstadt (ots) – In der Zeit vom 23.07., 23:30 Uhr bis zum 24.07.2022, 06:45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in der Speyerer Straße (Nähe Südbahnhof) ein. Aus der Wohnung wurde Bargeld in Höhe von 1.000 Euro gestohlen.

Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Speyerer Straße gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Otterstadt (ots) – Eine 26-jährige PKW-Fahrerin befuhr am 24.07.2022 gegen 23:57 Uhr die Speyerer Straße in Otterstadt in Richtung Luitpoldstraße und fuhr auf das Heck eines am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW auf. Infolge des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 23.000 Euro.

Die Polizeibeamten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch und glasige Augen bei der Fahrerin fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille und bestätigte den Eindruck der Beamten. Die 26-Jährige berief sich ihnen gegenüber darauf, dass ihr zum Unfallzeitpunkt ein anderer PKW entgegengekommen sei, weshalb sie äußerst rechts fahren wollte.

Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein und veranlassten eine Blutentnahme. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.