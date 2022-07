Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 25.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Flucht vor der Polizei endet mit Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 25.07.2022 um 01:55 Uhr befuhr eine Streife die Karl-Helfferich-Straße in 67433 Neustadt/W., als ein 30-Jähriger mit seinem Fahrrad auf einen Parkplatz einbog. Bei Erkennen der Streife flüchtete der Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit über einen angrenzenden Parkplatz. In einer Parallelstraße konnte der Mann aus der VG Edenkoben letztlich erneut festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser war zuvor mit seinem Fahrrad gestürzt. Der Grund für die Flucht war schnell gefunden. Der Mann stand nämlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille, weshalb diesem eine Blutprobe in hiesiger Dienststelle entnommen wurde. Das Fahrrad wurde präventiv sichergestellt. Den 30-jährigen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

