Einbruch die Tankstelle (siehe Foto)

Maximiliansau (ots) – Am Montag 25.07.2022 verschafften sich gegen 02:20 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum einer Tankstelle in der Pforzer Straße.

Die Täter entwendeten mehrere Zigaretten und flüchteten unmittelbar von der Örtlichkeit. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Streit um Parksituation eskaliert

Rülzheim (ots) – Am Samstag kam es an einer Tankstelle in Rülzheim zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 20-Jährigen und einem ca. 40-jährigen Mann. Hintergrund der Streitigkeiten war die Parksituation an den Zapfsäulen.

Plötzlich stieg ein bislang unbekannter Mann aus dem PKW des 40-Jährigen und schlug dem 20-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend entfernten sich die Männer. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit Kind

Jockgrim (ots) – Am Samstag 23.07.2022 kurz nach 18 Uhr kam es in der Ludwigstraße in Jockgrim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 18 Monate alten Kind. Das Kind rannte aus einer Hofeinfahrt unmittelbar vor dem PKW auf die Straße und wurde vom PKW erfasst.

Augenscheinlich blieb das Kind unverletzt, kam jedoch zur weiteren Untersuchung in die Kinderklinik nach Karlsruhe. Am PKW entstand kein Sachschaden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann dem PKW-Führer kein Vorwurf gemacht werden.

Brand im Stoppelacker

Rheinzabern (ots) – Am Samstag 23.07.2022 wurde gegen 22:15 Uhr von der Integrierten Leitstelle ein Brand im Bereich der L 540 zwischen Rheinzabern und Rülzheim gemeldet. Vor Ort konnte die kleine Fläche rasch durch die Feuerwehr gelöscht werden.