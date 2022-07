Unfall zwischen PKW und Fahrradfahrer

Speyer (ots) – Am 24.07.2022 gegen 17:50 Uhr befuhr ein 13-jähriger Fahrradfahrer die Gutenbergstraße in Richtung Wormser Straße. Gleichzeitig fuhr ein 86-Jähriger mit seinem PKW von dem Parkplatz der Löffelgasse auf die Gutenbergstraße auf, um in Richtung Mathäus-Hotz-Straße zu fahren. Hierbei übersah er den von links kommenden Jungen auf dem Fahrrad. Der PKW stieß mit dem Frontstoßfänger gegen das Vorderrad und das rechte Bein des Fahrradfahrers.

Der 13-Jährige stürzte zu Boden und das PKW-Kennzeichen fiel aus der Halterung. Unfallzeugen beobachteten, wie der PKW-Fahrer aus seinem Fahrzeug stieg und wütend rief, dass an der Stelle “rechts vor links” gelte. Danach hob der 86-Jährige sein Kennzeichen auf und stieg in den PKW ein und fuhr an, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern.

Ein Unfallzeuge fertigte ein Foto des PKW, wonach der 86-Jährige wieder ausstieg. Nach mehrfacher Aufforderung des Unfallzeugen hinterließ der 86-Jährige seine Personaldaten auf einem Zettel und fuhr noch vor dem Eintreffen der Polizei davon.

Der Junge zog sich Schürfwunden an Schulter, Becken und dem rechtem Knie zu und klagte über leichte Schmerzen im rechten Bereich des Oberkörpers.

Wie sich herausstellte, ist der 86-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Firma

Speyer (ots) – Am 25.07.2022 gegen 01:45 kam es zu einem Einbruch in eine Firma in der Auestraße. Unbekannte Täter hebelten ein Erdgeschossfenster auf und drangen so in das Objekt ein. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.