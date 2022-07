Betrunkener Pedelec-Fahrer verunglückt

Klingenmünster (ots) – Am Sonntag 24.07.2022 um 20.20 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus dem Raum Landau mit seinem Pedelec den Zubringer von der Burg Landeck in Richtung Klingenmünster. In einer Kurve kam der Radfahrer bei einem Bremsvorgang nach rechts von der Fahrbahn und stürzte fast 20m tief in den angrenzenden Weinberg.

Hierbei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Verunglückten wurde eine Alkoholisierung von 1,5 Promille festgestellt, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. An dem Pedelec wurde kein Sachschaden festgestellt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Annweiler am Trifels (ots) – Vier mittelschwer verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro waren das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagvormittag 23.07.2022 gegen 11:30 Uhr auf der B 10 im Barbarossatunnel zugetragen hat.

Der 18-jährige Unfallverursacher aus dem Raum Worms kam nach derzeitigem Ermittlungsstand in der leichten Rechtskurve in Folge von Unachtsamkeit nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem Fahrzeug des Gegenverkehrs.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie durch Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Durch die Abschleppmaßnahmen musste die Straßenmeisterei Annweiler den Tunnel für etwa 60 Minuten voll sperren.

Der Verkehr wurde durch Annweiler umgeleitet, weswegen es lediglich zu kleineren Verkehrsbehinderungen kam. Die beteiligten Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.