Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Frau geschlagen und gewürgt,

Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade, Samstag, 23.07.2022, 09:35 Uhr

(wie) In Bad Homburg wurde am Samstagmorgen eine Frau auf offener Straße geschlagen und gewürgt. Zeugen riefen die Polizei, da sie gegen 09:35 Uhr auf der Kaiser-Friedrich-Promenade beobachtete hatten, wie es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem Unbekannten und einer 34-Jährigen gekommen war. Die Zeugen hatten zunächst den lautstarken Streit der beiden vernommen und schließlich gesehen, wie beide auf dem Boden gerangelt hätten. Dabei habe der Mann die Frau geschlagen und auch gewürgt. Anschließend sei der Mann in Richtung Schwedenpfad geflüchtet. Die 34-Jährige wurde bei dem Kampf verletzt. Die Polizei fahndete nach dem Täter, dieser konnte aber nicht mehr ausfindig gemacht werden. Er wurde beschrieben als 35 bis 40 Jahre alt und schlank. Er soll eine Glatze haben und war bekleidet mit einem hellen T-Shirt und einer dunklen Umhängetasche. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06172/ 120-0 um Hinweise.

Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt, Kronberg-Schönberg, Im Brühl, Samstag, 23.07.2022, 11:00 Uhr bis Sonntag, 24.07.2022, 11:00 Uhr

(ew)Im Zeitraum vom vergangenen Samstagvormittag bis Sonntagvormittag zerkratzen Unbekannte in Kronberg-Schönberg den Lack von drei in der Straße „Im Brühl“ geparkten PKW. Der Sachschaden an den betroffenen Fahrzeugen liegt im vierstelligen Bereich. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Hinweisgeber und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 zu melden.

Fahrräder entwendet,

Bad Homburg-Ober-Eschbach, Ober-Eschbacher Straße, Samstag, 23.07.2022, 06:30 Uhr bis 09:30 Uhr

(ew)In den Morgenstunden des vergangenen Samstags hatten es Diebe in der Ober-Eschbacher Straße in Ober-Eschbach auf zwei Fahrräder abgesehen. Das Rennrad sowie das Mountainbike waren zum Tatzeitpunk auf einem PKW-Fahrradträger montiert, als die Unbekannten zuschlugen und die Räder im Gesamtwert von rund 1.500 Euro an sich nahmen. Durch das rabiate Abreißen der Räder von den Fahrradträgern, entstand an diesem zudem ein Sachschaden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

Langfinger in Turnhalle unterwegs

Neu-Anspach, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße Samstag, 23.07.2022, 16:00 Uhr – 18:00 Uhr

(ew)Am vergangenen Samstagnachmittag hat sich ein unbekannter Täter in einer Sporthalle in Neu-Anspach herumgetrieben und eine dreistellige Summe Bargeld erbeutet. Dem Langfinger gelang es gewaltsam, die abgeschlossene Tür einer Umkleidekabine zu öffnen und anschließend Bargeld aus mehreren Geldbörsen zu entwenden. Der Versuch, weitere Türen aufzuhebeln, blieb jedoch erfolglos. Schließlich flüchtete der Täter mit seiner Beute. Hinweisgeber werden geben, sich an die Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06172) 120-0 zu wenden.

Exhibitionist in Oberursel,

Oberursel, Freiligrathstraße, 23.07.2019, 11:20 Uhr

(ew)Ein 24-jähriger Mann hat sich am Samstagvormittag in Oberursel Täter vor drei Frauen in ehrverletzender Weise entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Die verständigten Polizisten konnten den Mann vor Ort antreffen. Der 24-Jährige muss sich nun wegen der exhibitionistischen Handlungen in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber, insbesondere die Frauen, welche das Geschehen mit ansehen mussten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Zaunelemente entwendet

Usingen, B456, Donnerstag, 21.07.2022, 12:00 Uhr – Freitag, 22.07.2022, 19:00 Uhr

(ew) Diebe entwendeten zwischen Donnerstagmorgen und Freitagabend in Usingen mehrere Doppelstabmattenzaunelemente. Die Zaunelemente im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro befanden sich rund um einen Hochbehälter des Usinger Wasserbeschaffungsverbandes, als die unbekannten Täter zuschlugen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

Hund verletzt Radfahrer und Jogger,

Friedrichsdorf-Dillingen, Lochmühlweg, Sonntag, 24.07.2022, 09:40 Uhr

(wie) In einem Waldstück bei Dillingen wurden am Sonntagmorgen ein Radfahrer und Jogger von einem Hund angegriffen und verletzt. Eine 48-Jährige war mit ihrem Mann auf dem Lochmühlweg zwischen Bad Homburg und Friedrichsdorf joggen. Hier beobachteten sie, wie auf dem Weg ein Radfahrer von einem Hund angegriffen und von seinem Rad gezogen wurde. Es kam zu einem Streit mit der Hundehalterin, der Radfahrer fuhr anschließend weiter. Als der Hund dann in Höhe der Jogger war, sprang er diese an und kratzte und biss sie. Hierbei wurde die 48-Jährige verletzt. Die Polizei hat eine Starfanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und sucht nun den Radfahrer. Dieser wird gebeten sich bei der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0 zu melden.

Radfahrer bei Unfällen verletzt,

Hochtaunuskreis, Samstag, 23.07.2022 bis Sonntag, 24.07.2022

(wie) Am Wochenende wurde mehrere Radfahrer bei Unfällen im Hochtaunuskreis verletzt. In der Nacht von Freitag auf Samstag verlor ein betrunkener Radfahrer in Kronberg-Schönberg die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte am Viktoriapark. Er verletzte sich hierbei und wurde von einer zufällig vorbeifahrenden Streife entdeckt. Die Beamten halfen dem 37-Jährigen und führten zudem einen Atemalkoholtest durch. Der Test zeigte einen Wert von 2,9 Promille an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Samstagmittag kam es dann in Neu-Anspach zu einem Unfall, bei dem eine 74-Jährige, beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in eine Tiefgarage, einen 7-Jährigen auf einem Fahrrad zwar das Vorbeifahren ermöglichen wollte, der Junge fuhr aber gegen das Auto auf dem Gehweg und verletzte sich dabei. Am Sonntagmorgen wurde schließlich ein 64-jähriger Radfahrer bei einem Unfall in Oberursel verletzt. Er befuhr den Gehweg der Henchenstraße, als ein 56-Jähriger mit seinem Auto von einem Grundstück auf Straße fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß auf dem Gehweg, bei dem der Radfahrer verletzt wurde.

Vier Verletzte bei Unfall in Bad Homburg, Bad Homburg, Zeppelinstraße, Freitag, 22.07.2022, 18:10 Uhr

(wie) Bei einem Unfall am Freitagabend in Bad Homburg wurden vier Menschen verletzt, einer davon schwer. Ein 46-Jähriger befuhr mit einem Opel die Zeppelinstraße in Richtung Hochtaunusklinik. An der Siemensstraße bog er von der Geradeausspur nach links ab, obwohl er nicht auf der entsprechenden Abbiegespur war und die Ampel dort „Rot“ anzeigte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem VW einer 33-Jährigen. Alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge wurden hierbei verletzt, die Mitfahrerin im VW schwer. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Da der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand und einen Wert von über 2,8 Promille beim Atemalkoholtest erreichte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 EUR.