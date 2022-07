Von hinten angegriffen und verletzt, Mengerskirchen, Hauptstraße, Samstag, 23.07.2022, 01:30 Uhr

(wie) In Mengerskirchen wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Mann von hinten angegriffen, zu Boden gebracht, geschlagen und getreten. Ein 22-Jähriger war zusammen mit seiner Freundin auf der Kirmes in Mengerskirchen. Dies missfiel offenbar einem 23-jährigen Ex-Freund der Frau. Er soll das Paar den Abend über beobachtet und sich stets in dessen Nähe aufgehalten haben. Als die Beiden gegen 01:30 Uhr die Kirmes mit einem weiteren Mann verließen, näherte sich der 23-Jährige mit mehreren anderen Personen von hinten und schlug dem 22-Jährigen gegen den Kopf. Zusammen mit Begleitern wurde der 22-Jährige zu Boden gebracht und dort geschlagen und getreten. Er setzte sich mithilfe seines Begleiters zur Wehr. Schließlich flohen die Angreifer vom Tatort. Der 22-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes mussten die eingesetzten Polizeistreifen zwischendurch abbrechen, um eine andere Auseinandersetzung zu schlichten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Mit Messer bedroht,

Mengerskirchen, Hauptstraße, Sonntag, 24.07.2022, 04:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Kirmes in Mengerskirchen zu einer Auseinandersetzung, bei der auch mit einem Messer gedroht worden sein soll. Ein 23-Jähriger war mit einem Freund auf einem Karussell. Eine Gruppe von fünf jungen Männern habe sich vom Festzelt her dem Karussell genähert und dort Stunk gemacht. Es sei zu einer Auseinandersetzung gekommen, die auch handgreiflich geworden sei. Dies bekamen weitere Zeugen mit, die sich auch der Situation genähert haben sollen. Die Versuche eines Unbeteiligten die beiden Gruppen zu trennen blieben erfolglos. Schließlich soll ein Mann ein Messer gezogen und mit Zustechen gedroht haben. Als der bedrohte 23-Jährige dann ankündigte die Polizei zu rufen, habe der Bedroher das Messer in ein Gebüsch geworfen und sei mit seinen Begleitern in einem Auto geflüchtet. Die Polizei Weilburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

Schrebergarten und Feld geraten in Brand, Runkel-Wirbelau, Backhausstraße, Sonntag, 24.07.2022, 17:15 Uhr

(wie) Bei Wirbelau gerieten am Sonntagnachmittag ein Schrebergarten und angrenzende Felder in Brand. Zeugen informierten die Rettungsleitstelle unter der Rufnummer 112 über eine starke Rauchentwicklung bei Wirbelau in Richtung Falkenbach. In der Verlängerung der Backhausstraße wurde das Feuer von den Einsatzkräften entdeckt. Teile eines Schrebergartens und zwei angrenzende Felder waren auf einer Länge von circa 130 Metern in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Die Polizei fand keinen Hinweis auf eine strafbare Handlung. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Runkel, Wirbelau, Gaudernbach und Weilburg.