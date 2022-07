Bergstrasse

Weißer Opel Corsa gestohlen (HP-SR 24)

Ein vor einem Haus in der Mannheimer Straße geparkter weißer Opel Corsa, mit dem amtlichen Kennzeichen HP-SR 24, wurde am frühen Samstagmorgen (23.07.), gegen 5.00 Uhr, von einem Unbekannten gestohlen. Der Täter verschaffte sich zuvor Zugang in das dortige Wohnhaus und entwendete unter anderem die Fahrzeugschlüssel.

Der Autodieb wurde bei der Flucht vom Tatort von Bewohnern bemerkt. Er ist 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Der Mann trug ein rotes Poloshirt, kurze Jeans und Sneakers mit Kappa-Logo und weißer Sohle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Birkenau: Cabriodach aufgeschnitten/Tasche erbeutet

Birkenau (ots) – An einem auf dem Parkplatz „Reisener Höhe“ bei

Nieder-Liebersbach abgestellten Audi Cabrio, schnitten Unbekannte am Montag

(25.07.), gegen 10.00 Uhr, das Dach auf und entwendeten anschließend eine im

Auto abgelegte Bauchtasche samt wenigen Euro Bargeld und einer Sonnenbrille.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter

der Rufnummer 06252/7060.

Viernheim: Einbrecher erbeutet Schmuck

Durch ein Fenster drang ein Unbekannter am Freitagabend (22.07.), gegen 19.15 Uhr, in ein Wohnhaus in der Neckarstraße ein. Auf seiner Suche nach Wertgegenständen ließ der ungebetene Besucher anschließend eine Schmuckschatulle mit diversen Schmuckstücken und einer Armbanduhr mitgehen. Er flüchtete mit der Beute zu Fuß vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Der Einbrecher ist etwa 1,80 Meter groß, durchtrainiert und gebräunt. Er hat schwarze Haare und war mit einer schwarzen Jogginghose, mintfarbenem T-Shirt und Basecap bekleidet.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Bensheim: Einbruch in Autohandel/Wer hat etwas bemerkt?

Bensheim (ots) – Ein Autohandel im Berliner Ring geriet in der Nacht zum Samstag

(23.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich auf bislang

nicht bekannte Weise Zugang in das Gebäude und entwendeten anschließend eine

Kasse mit mehreren hundert Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter

der Telefonnummer 06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt: Nach Raub Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes, der sich

in der Nacht zum Sonntag (24.7.) im Herrngarten zugetragen haben soll, ermittelt

die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen zwei bislang unbekannte Männer eine junge

Gruppe von vier Personen angesprochen und sich hierbei als Polizeibeamte

ausgegeben haben. Hierbei forderten die angeblichen Beamten die Gruppe auf, ihre

Ausweise zu zeigen. Nachdem die Gruppe auf die Forderung nicht einging, kamen

zwei weitere unbekannte junge Männer hinzu. Im Anschluss soll einer des

kriminellen Quartetts ein Messer gezeigt und die Herausgabe ihrer mitgeführten

Gegenstände gefordert haben. Die Angesprochenen gingen auf die Forderung nach

jetzigem Kenntnisstand nicht ein. Gerade als ein 21-Jähriger sein Handy

rausholte, um die Polizei zu alarmieren, schlug einer der Angreifer ihm dieses

aus der Hand, woraufhin das Smartphone beschädigt wurde. Zusätzlich sollen die

Unbekannten eine Glasflasche in Richtung der Gruppe geworfen haben, wodurch eine

21-Jährige am Rücken verletzt wurde. Daraufhin suchten die Kriminellen das

Weite.

Drei der unbekannten Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

Einer soll zwischen 1,70 und 1,75 groß gewesen sein. Er wurde als schlank

beschrieben, hatte schwarze kurze Haare und einen Oberlippenbart. Bekleidet war

er mit einem blauen Trikot, einer kurzen dunklen Sporthose und Turnschuhen.

Um die 1,75 Meter groß und bekleidet mit einem orangefarbenen Trikot, wurde ein

zweiter Unbekannter beschrieben.

Ein dritter Tatverdächtiger soll kurze blonde Haare gehabt haben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat

35 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt: Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum vergangenen Donnerstag (21.7.) war ein

bislang unbekanntes Fahrzeug auf der Rheinstraße stadteinwärts unterwegs.

Aus bislang unbekannten Gründen kam der Wagen, kurz vor der Einmündung

„Eifelring“ nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei einen dort

stehenden Mast mit Verkehrsschildern. Im Anschluss flüchtete der Verursacher von

der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum

Unfallverursacher geben können. Der Wagen müsste nach derzeitigem Kenntnisstand

im Frontbereich erheblich beschädigt sein.

Hinweise nimmt die Verkehrsinspektion Darmstadt unter der Rufnummer 06151/8756-0

entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Nach ausgelöster Brandmeldeanlage wichtige Zeugin gesucht

Griesheim (ots) – Eine missbräuchlich ausgelöste Brandmeldeanlage am vergangenen

Donnerstagabend (21.7.), gegen 20 Uhr, in der Tiefgarage eines Supermarkts in

der Wilhelm-Leuschner-Straße, rief Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

Im Zuge der ersten Befragungen konnte ermittelt werden, dass eine bislang

unbekannte Kundin des Marktes den mutmaßlichen Tatverdächtigen nach der

Alarmauslösung gesehen haben könnte.

Bei dem Alarmauslöser soll es sich ersten Erkenntnissen zufolge möglicherweise

um ein Kind oder einen Jugendlichen gehandelt haben.

Anwohner oder Zeugen, insbesondere die gesuchte Kundin, die sachdienliche

Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in

Griesheim unter der Rufnummer 06155/8385-0 zu melden.

Südhessen: Zivilfahnder kontrollieren auf der Autobahn/Per Haftbefehl gesuchter Straftäter geht ins Netz/Über 30.000 Euro in Plastiktüte

Südhessen (ots) – Am Donnerstag (21.07.)) haben Zivilkräfte umfangreiche

Kontrollen auf Autobahnen in Südhessen durchgeführt. Schwerpunkt des Einsatzes

war die Bekämpfung der Eigentumskriminalität. Mit Unterstützung mehrerer

Zivilfahnder der Polizeipräsidien Mainz, Koblenz und Trier sowie vom

Polizeipräsidium Osthessen, wurden insgesamt 72 Fahrzeuge gestoppt und 139

Personen überprüft.

Hierbei kontrollierten die Fahnder am Donnerstagabend (22.07.), gegen 17.30 Uhr,

auf der A 5 bei Weiterstadt einen 43 Jahre alten Autofahrer und seinen

45-jährigen Beifahrer. Die Ordnungshüter stellten anschließend rasch fest, dass

der Beifahrer, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, per

Untersuchungshaftbefehl wegen Betrugs von der Staatsanwaltschaft Frankfurt

gesucht wurde. Der Mann wurde festgenommen. Gegen den 43-jährigen Fahrer

leiteten die Fahnder zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne

Fahrerlaubnis ein. Gegen ihn bestand eine gerichtliche Fahrerlaubnissperre.

Bei der Kontrolle eines 29 Jahre alten Autofahrers, gegen 18.00 Uhr auf der A 5

bei Gräfenhausen, fanden die Ordnungshüter im Fahrzeug über 30.000 Euro Bargeld

in einer Plastiktüte sowie potenzsteigernde Medikamente. Die Polizei stellte

diese wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz sicher.

Auch das Geld wurde von der Polizei zunächst einbehalten. Die Ermittlungen, ob

es möglicherweise aus Straftaten stammen könnte, dauern derweil an. Der wegen

Drogendelikten polizeibekannte Autofahrer gab gegenüber den Zivilfahndern zuerst

falsche Personalien an, konnte aber rasch anhand seiner Fingerabdrücke

identifiziert werden. Neben einer Anzeige wegen falscher Namensangabe, erwartet

den 29-Jährige zudem ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Darüber hinaus leiteten die Polizisten in 21 Fällen Strafanzeigen ein. Unter

anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstößen wegen unversicherter

Fahrzeuge, unerlaubten Aufenthalts und Urkundenfälschung.

Erzhausen: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Erzhausen (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Arheilger Straße wurde im

Tatzeitraum zwischen Samstagabend (23.7.) und Sonntagmorgen (24.7.) aufgesucht.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste unter Anwendung von

Gewalt über die Terrassentür ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie

mehrere Räume und Schränke. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Insgesamt

werden die Schäden auf circa 4000 Euro geschätzt. Im Anschluss suchten sie das

Weite.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Dieburg: Auf Lenkrad abgesehen / Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle haben zwischen Samstagabend

(23.7.) und Sonntagnachmittag (24.7.) in der Aubergenviller Allee ein Lenkrad

erbeutet. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der

Bevölkerung.

Der schwarze BMW war in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses abgestellt. Nach

derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens ein.

Im Anschluss bauten sie das Lenkrad aus, durchwühlten den Innenraum und suchten

im Anschluss das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro

geschätzt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Darmstadt sind mit

dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer

06151/969-0 entgegen.

Gross-Gerau

Mörfelden: Einbruch in Handyladen/Zeugen gesucht

Mörfelden (ots) – Die Schaufensterscheibe eines Handyladens in der Bahnhofstraße

schlugen Unbekannte in der Nacht zum Samstag (23.07.), gegen 4.30 Uhr, ein.

Anschließend betraten die drei Täter den Laden und ließen unter anderem 12

Mobiltelefone sowie Zubehör mitgehen. Das Trio flüchtete anschließend zu Fuß in

Richtung Frankfurter Straße.

Eine Anwohnerin wurde durch den von den Kriminellen verursachten Lärm wach und

verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtenden

verlief aber bislang ergebnislos. Die Männer waren dunkel gekleidet, trugen

helle Masken und Basecaps. Mindestens einer von ihnen führte eine Art

Aktentasche in grauer Farbe mit sich.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat

21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

Stockstadt am Rhein (ots) – Am Abend des 24.07.2022 gegen 21:00 Uhr kam es an

der Ecke Vorderstraße und Rheinstraße, Stockstadt am Rhein zu einer

Verkehrsgefährdung. Ein Streifenwagen hielt auf der Vorderstraße an, um einem

Herrn mit zwei Kindern auf einem Lastenrad ein Überqueren der Straße vom Kühkopf

kommend zu ermöglichen. Eine Dame überquerte mit ihrem Fahrrad bereits zuvor die

Straße und stand auf der anderen Fahrbahnseite. Ein nachfolgender Transporter

wechselte hierbei mit unangepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn um am

Streifenwagen vorbei zu fahren. Der Transporter konnte nur durch Hupen und

Schneiden durch den Streifenwagen zum Halten gebracht werden. Anschließend

setzte der Transporter unvermittelt seine Fahrt fort, ohne dem Herrn eine

Überquerung der Straße zu ermöglichen.

Der Transporter wurde anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen, weshalb

die Personalien der Zeugen nicht erhoben werden konnten.

Zeugen, insbesondere die Fahrradfahrerin und der Lastenradfahrer werden gebeten

sich mit der Polizeistation Gernsheim in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Brombachtal: K 211: Zehn Fahrverbote drohen nach Geschwindigkeitsmessung

Nach einer Geschwindigkeitsmessung am Sonntag (24.07.) droht zehn Fahrerinnen und Fahrern ein Fahrverbot. Zwischen 9.20 Uhr und 13.10 Uhr kontrollierten Kräfte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der Landesstraße 211 bei Brombachtal die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmenden. An der Örtlichkeit beträgt die Höchstgeschwindigkeit 70 km/h, für Lastwagen ab einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7,5 Tonnen jedoch nur 60 km/h.

Von den 430 gemessenen Fahrzeugen waren 120 zu schnell unterwegs. Mit einem Verwarngeld müssen 72 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer rechnen, da sie bis zu 20 km/h zu schnell unterwegs waren. Für 36 Motorrad- sowie 12 Autofahrerinnen und Autofahrer bleibt es jedoch nicht bei einem Knöllchen, sie müssen zusätzlich mit Punkten in Flensburg sowie einem Bußgeld rechnen. Insgesamt acht Bikerinnen oder Bikern sowie zwei Autofahrerinnen oder Autofahrern drohen zusätzlich noch mehrwöchige Fahrverbote. Unrühmlich an der Spitze war ein Auto mit 119 km/h und ein Motorrad mit 144 km/h auf dem Tacho. Neben zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei in Flensburg und mehreren Hundert Euro Bußgeld stehen hier ein sowie drei Monate ohne Führerschein zu Buche.