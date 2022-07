Frankfurt-Flughafen: Verkehrsunfall mit Dienstfahrzeug

Frankfurt (ots) – (lo) Am 24. Juli 2022 gegen 09:30 Uhr kam es an der

Straßenkreuzung Hugo-Eckener-Ring Ecke Kapitän-Lehmann-Straße zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Polizeifahrzeug und einem VW Passat.

Im Rahmen einer Einsatzfahrt befuhren die Polizeibeamten den Hugo-Eckener-Ring

in östliche Richtung samt Nutzung der Sonder- und Wegerechte. Beim Einfahren in

die Kapitän-Lehmann-Straße in Richtung Unterschweinstiege kollidierte der

Streifenwagen mit einem zeitgleich auf die Strecke einbiegenden VW Passat,

welcher aus Richtung Unterschweinstiege die Straße befuhr. Die Insassen der

beiden Fahrzeuge blieben hierbei unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft

sich schätzungsweise auf einen 5-stelligen Geldbetrag. Eine Weiterfahrt war am

Ende nicht mehr möglich, weshalb das Abschleppen beider Fahrzeuge erfolgte.

Frankfurt-Innenstadt: Zwei Personen mit Messer verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Am Samstagabend, den 23. Juli 2022, verletzte ein

30-jähriger Mann in der Reineckstraße zwei 43 und 49 Jahre alte Männer mit einem

Messer. Der 30-Jährige konnte nach der Tat festgenommen werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen dem Beschuldigten und den zwei

Geschädigten zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die in eine körperliche

Auseinandersetzung mündeten. Dabei sollen die Geschädigten auf den am Boden

liegenden Beschuldigten eingetreten haben. Als die zwei 43- und 49-Jährigen von

diesem abgelassen und sich zu Fuß in Richtung Reineckstraße begeben hätten, habe

der 30-Jährige die Verfolgung aufgenommen. Er zog ein Messer mit über 30 cm

Klingenlänge und griff beide Männer von hinten an. Dabei verletzte er den

43-Jährigen am Oberarm sowie den 49-Jährigen an der Hand und ebenso am Oberarm.

Alarmierte Einsatzkräfte des Überfallkommandos leisteten vor Ort Erste Hilfe und

konnten so die starke Blutung am Arm des 49-Jährigen stoppen. Der 30-jährige

Angreifer konnte durch Mitarbeiter des städtischen Verkehrsunternehmens

festgehalten werden. Eine Streife des 1. Polizeireviers verbrachte ihn nach

seiner Festnahme auf ein Polizeirevier. Während der 43-jährige Geschädigte nach

ambulanter Behandlung bereits wieder vor Ort entlassen werden konnte, kam der

49-Jährige aufgrund der schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der 30-jährige Beschuldigte, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam in

die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Was Auslöser des Streits war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die

Frankfurter Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

15-Jähriger in Regionalbahn ausgeraubt

Frankfurt am Main; Limburg a.d. Lahn (ots) – Am Samstagabend, den 23. Juli gegen

22:20 Uhr, wurde ein 15-jähriger Jugendlicher in einer Regionalbahn auf der

Fahrt von Limburg (Lahn) nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof von einer

unbekannten männlichen Person ausgeraubt.

Der Täter entwendete dem 15-jährigen Geschädigten aus Rabenau (Sachsen) die

Powerbank samt Ladekabel und drohte ihm mit Schlägen sofern er die Polizei

verständige.

Der unter Schock stehende Jugendliche entfernte sich im Zug von dem Täter und

setzte die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main in Kenntnis. Der Täter

konnte jedoch unerkannt flüchten.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat die Ermittlungen aufgenommen

und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei

unter der Tel.-Nr. 069 130145-1100 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Gefährliche Körperverletzung – Streit zwischen zwei Personengruppen eskaliert

Frankfurt am Main (ots) – Am Samstagnachmittag, den 23. Juli gegen 16:20 Uhr,

kam es, nach einer anfänglich verbalen Streitigkeit, am Bahnhofsvorplatz des

Frankfurter Hauptbahnhofs zu einer gemeinschaftlich begangenen gefährlichen

Körperverletzung.

Hierbei wurde ein 24-jähriger Mann aus Neu-Anspach von drei Tätern im Alter von

31 bis 32 Jahren bewusstlos und zu Boden geschlagen. Der Mann wurde für die

medizinische Behandlung durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus

verbracht. Sein Begleiter sowie die drei Täter blieben bei der

Auseinandersetzung unverletzt. Die Hintergründe für den eskalierenden Streit

sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Personalien aller Beteiligten wurden durch Beamte der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main festgestellt und die Ermittlungen

wegen einer gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung

aufgenommen.

Frankfurt/Frankfurter Berg: Wohnhausbrand

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 24. Juli 2022, gegen 14.50 Uhr, kam es

zu einem Brand an einem Wohnhaus in der Sonnentaustraße. Ausgangspunkt war ein

hölzerner Verschlag auf der Dachterrasse des Anwesens. Die Bewohner auch der

angrenzenden Häuser konnten diese unverletzt verlassen. Der Sachschaden wird auf

etwa 300.000 EUR beziffert. Die Ursachenermittlung dauert an.

Frankfurt-Hausen: Pkw-Brand

Frankfurt (ots) – (fue) Am Montag, den 25. Juli 2022, gegen 03.45 Uhr, brannte

ein in der Langweidenstraße abgestellter Pkw der Marke Mercedes. Dabei entstand

ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 EUR, Personen wurden nicht verletzt. Ein

Zeuge hatte zuvor wahrgenommen, wie sich ein Unbekannter dem Pkw genährt hatte,

eine Scheibe einschlug und einen Gegenstand in das Wageninnere warf. Der

Unbekannte entfernte sich dann von dem Pkw. Kurz darauf begann das Innere des

Mercedes zu brennen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt am Main: Polizeipräsident Stefan Müller offiziell in sein Amt eingeführt

Frankfurt (ots) – (la) Stefan Müller ist der neue Präsident des

Polizeipräsidiums Frankfurt. Heute Morgen wurde er im Rahmen eines Festakts

offiziell durch Herrn Staatsminister Beuth in das Amt eingeführt. Bei der Feier

waren zahlreiche Gäste aus der Stadtgesellschaft, Justiz, Politik und der

Führungsriege der hessischen Polizei anwesend. Herr Beuth freut sich einen

erfahrenen und weit über die Polizei hinaus anerkannten Nachfolger für den im

April aus dem Amt geschiedenen Präsidenten Gerhard Bereswill gefunden zu haben.

Stefan Müller sei die Idealbesetzung für dieses herausfordernde Amt, dem

besonders das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger am Herzen liege, so

Beuth.

Stefan Müller freut sich auf sein Amt als Präsident des personalstärksten

Polizeipräsidiums Hessens: „Mit diesem Amt schließt sich für mich ein Kreis.

1982 habe ich meine Laufbahn hier in Frankfurt begonnen. Ich freue mich auf die

neue Aufgabe und die damit verbundene Verantwortung.“ Stefan Müller betonte in

seiner Rede auch ausdrücklich, wie wichtig ihm die Sichtweise der Bevölkerung

ist, wenn es darum geht, Angsträume zu erkennen. „Die Frankfurterinnen und

Frankfurter sollen nicht nur auf dem Papier sicher sein, sondern sich in ihrer

Stadt auch sicher fühlen. Es gilt, drei Bewertungsebenen zu Sicherheitsfragen

zusammenzuführen. Die von Polizei, Stadt und der Bevölkerung.“

Zur Person:

Der 60-jährige Stefan Müller begann seine polizeiliche Laufbahn 1981 an der

Polizeischule in Wiesbaden-Dotzheim. Nach seiner Ausbildung nahm er seinen

Dienst bei der Mordkommission in Frankfurt auf und arbeitete später im

Kommissariat zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität. 1996 wurde er zum

hessischen Landeskriminalamt versetzt. Dort macht er vor allem als Leiter

verschiedener Sonderkommissionen von sich reden: Er führte die Ermittlungen in

spektakulären Entführungsfällen sowie die Ermittlungen nach einer Schießerei mit

drei Toten im Eiscafé in Rüsselsheim 2008. Nachdem er als stellvertretender

Inspekteur der hessischen Polizei im Innenministerium für die strategische

Ausrichtung der Kriminalitätsbekämpfung verantwortlich war, wurde er

Polizeipräsident in Westhessen.