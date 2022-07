Neustadt: Foto-Ausstellung „Die Pfälzer Rheinauen“ vom 25. Juli bis 05. August 2022 in der SGD Süd

Neustadt an der Weinstraße – Die Foto-Ausstellung „Die Pfälzer Rheinauen“ ist vom 25. Juli 2022 bis zum 5. August 2022 bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) in Neustadt zu sehen.

Die Ausstellung des Forstamtes Pfälzer Rheinauen in Bellheim zeigt Fotografien des Försters Ernst-Christian Driegger und von Joachim Zürker vom NABU in Bellheim. Zu sehen sind Impressionen aus dem Auwald im Verlauf der Jahreszeiten. Die Fotos vermitteln einen Einblick in die Tier- und Pflanzenwelt, die Wald- und Forstgesellschaften und zeigen die schaffenden und zerstörenden Kräfte des Hochwassers in den pfälzischen Rheinauen. Alle Bilder stammen aus dem Arbeitsgebiet des Forstamtes, das die zuständige Forstbehörde für die Auwälder von der deutsch-französischen Grenze bei Berg / Neuburg bis Worms ist. Das Forstamt bewirtschaftet insgesamt eine Fläche von über 13 000 Hektar.

Die Ausstellung kann in Raum 524, 5. Obergeschoss, bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Friedrich-Ebert-Straße 14 in 67433 Neustadt an der Weinstraße besichtigt werden. Geöffnet ist die Ausstellung Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 16:00 Uhr und Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr. Besucher bitte am Eingang zum Gebäude klingeln.