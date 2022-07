Großniedesheim: Junges Rehkitz verursacht schweren Verkehrsunfall auf BAB 61

Großniedesheim (ots) – Am 24.07.22, gegen 18:00 Uhr, wurde die Polizeiautobahnstation Ruchheim darüber in Kenntnis gesetzt, dass es auf der BAB 61 in Höhe Großniedesheim zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sei. Die sofort entsandten Streifen stellten ca. 2000 m nach dem Autobahnkreuz Frankenthal einen auf dem Dach liegenden, im Wingert befindlichen PKW, sowie ein weiteres beschädigtes Fahrzeug auf dem Seitenstreifen fest.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein PKW einem kreuzenden Rehkitz ausgewichen. Daraufhin musste ein weiterer PKW nach links ausweichen, kollidierte mit der Mittelschutzplanke, wurde von dieser abgewiesen, kreuzte die Fahrbahn, schlug in die rechts beginnende Schutzplanke ein, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach im angrenzenden Wingert zum liegen. Sowohl die 32 jährige Fahrerin, als auch die beiden 5 und 7 jährigen Kinder blieben fast unverletzt und wurden zur Beobachtung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 62 jährige Fahrer des anderen Fahrzeuges und dessen Beifahrerin blieben ebenfalls unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 EUR.

Ein großes Ärgernis für die Rettungskräfte, waren mal wieder Motorradfahrer, die durch die Rettungsgasse bis zur Unfallstelle durchfuhren. Ein Motorradfahrer behinderte sogar den ersten Streifenwagen, auf der Anfahrt zur Unfallstelle. Auf diesen kommt eine Geldbuße im dreistelligen Bereich sowie ein Fahrverbot zu.

Die Feuerwehr Frankenthal barg aus dem auf dem Dach liegenden PKW zwei Kuscheltiere und zwei Kinder-Tablets, welche durch die Polizei anschließend in das Krankenhaus gebracht wurden.

Zwecks Unfallaufnahme und Bergung musste die Fahrbahn Richtung Koblenz für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.