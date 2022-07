Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Einbrecher gestört / Zeugenaufruf – Mühlheim

Durch einen aufmerksamen Nachbarn wurden am Samstagabend gegen 22:25 Uhr drei unbekannte männliche Einbrecher dabei gestört, sich gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus in der Straße Alter Frankfurter Weg (90er Hausnummern) zu verschaffen. Den Lärm, den die Täter hierbei verursachten, hörte ein auf seiner Terrasse sitzender Nachbar, der die Unbekannten auf ihr Tun ansprach. Diese gaben sofort Fersengeld und flüchteten zu Fuß vom Grundstück in Richtung Rote Warte, um in ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Fahrzeug zu steigen und davonzufahren. Die drei männlichen Personen trugen dunkle medizinische Masken, konnten jedoch nicht weiter beschrieben werden. Das Fluchtfahrzeug könnte aber Anlass geben, dass sich Zeugen bei der Polizei melden. Es soll sich um einen BMW M4 in silbergrau handeln. Markant hierbei ist, dass es ein Rechtslenker war, sodass das abgelesene Teilkennzeichen „DL80“ vermutlich zu einer britischen Zulassung gehört. Die Polizei fragt: Wem ist dieses Fahrzeug in der letzten Zeit, insbesondere am Samstag aufgefallen? Sachdienliche Hinweise über diesen BMW M4 und möglicherweise ihrer Insassen werden unter der Telefonnummer 069-8098-1234 durch die Kriminalpolizei entgegengenommen.