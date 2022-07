Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 24.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Auffällige Fahrweise führt zu Anzeigen

Neustadt/Weinstraße – Ortsteil: Geinsheim (ots) – Am 23.07.2022 um 22:30 Uhr konnte eine Streife der Polizei Neustadt/W. in der Gommersheimer Straße in 67435 Neustadt/W.-Geinsheim einen dunklen PKW feststellen, welcher bei Erkennen der Streife in eine Grünfläche neben dem Fahrbahnrand fuhr und dort sein Fahrzeug abrupt abbremste und schließlich parkte. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle des 29-jährigen Fahrzeugführers konnten mehreren Auffälligkeiten bei diesem festgestellt werden, die auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Daher musste der Mann die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde der Mutter des 29-Jährigen übergeben. Den Mann aus Neustadt erwartet nun eine Straf-, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ferner wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 23.07.2022 um 19:30 Uhr wurde eine 51-Jährige aus dem Saarland mit einem E-Scooter in der Chemnitzer Straße in 67433 Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an dem E-Scooter lediglich die Versicherungsplakette aus dem letzten Jahr angebracht war. Aufgrund dieser Tatsache war die Fahrt für die Saarländerin beendet und sie musste ihren E-Scooter nach Hause schieben. Nun kommt auf die Dame ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Ferner muss sich der Halter des E-Scooters ebenfalls strafrechtlich diesbezüglich verantworten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):