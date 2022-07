Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 24.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Rund um das Grünstadter Weinfest

Grünstadt (ots) – Im Gegensatz zu einem ruhigen Freitagabend verlief der Grünstadter Weinwettstreit am Samstag aus Sicht der Polizei doch weniger erfreulich. So kam es auf dem Festgelände zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Gegen 22:00 Uhr wurde ein 15-jähriger von einem anderen Jugendlichen am Luitpoldplatz traktiert indem ihm dieser ins Gesicht spuckte, ohrfeigte und kurzzeitig würgte. Der 15-jährige erstattete später zusammen mit seiner Mutter Strafanzeige bei der Polizei gegen den noch unbekannten Täter, dessen Identität jedoch zu ermitteln sein dürfte. Um 00:30 Uhr warf eine 20-jährige ein Weinschorleglas zielgerichtet nach einer Gleichaltrigen. Glücklicherweise wurde diese nicht verletzt. Vorangegangen waren verbale Streitigkeiten. Ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurde gegen die Heranwachsende eingeleitet. Gegen 01:10 Uhr wurde ein 31-jähriger mit einem Faustschlag durch einen Unbekannten derart verletzt, dass er sich mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch in ein Krankenhaus begeben musste. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Gegen 02:00 Uhr wurde der Polizei Grünstadt eine eingeschlagene Heckscheibe an einem Mercedes in der Schlachthofstraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen wurde nicht aus dem Fahrzeug entwendet. Bereits gegen 16:45 Uhr wurde ein 18-jähriger aus Kerzenheim am Bahnhof in Grünstadt von einem ihm Unbekannten durch einen Faustschlag im Gesicht getroffen. Der junge Mann erlitt eine Platzwunde und wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus verbracht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Die Polizei Grünstadt bittet in allen Fällen um mögliche Zeugenhinweise unter der Tel: 06359-93120

Lambrecht: Sein Fahrzeug nicht rechtzeitig umgemeldet

Lambrecht/ Pfalz (ots) – Sein Fahrzeug nicht rechtzeitig umgemeldet hat ein 24-Jähriger aus der VG Leiningerland, als er mit seinem PKW mit ausländischer Zulassung am 24.07.2022 um 02:30 Uhr durch eine Streife in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mann, welcher auch Halter des Fahrzeuges ist, bereits seit über zwei Jahren ordnungsbehördlich in Deutschland gemeldet ist und daher sein Fahrzeug hätte ummelden müssen. Da er dies nicht tat, muss er sich nun in Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die Polizei weist darauf hin, dass Halter von Fahrzeugen mit ausländischer Zulassung nach Begründung eines Wohnsitzes in Deutschland nach einem Jahr ihr Fahrzeug ummelden müssen.

