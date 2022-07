Landau: Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz spielte im Goethepark

Landau – Beim letzten der diesjährigen vier musikalischen Goetheparkplaudereien spielte am Sonntag, 24. Juli 2022, das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz aus Mainz. Das Orchester unter der Leitung von Stefan Grefig hatte ein kurzweiliges Programm in die Universitätsstadt mitgebracht.

„Unter dem Motto ‚kostenlos und draußen‘ konnten und können wir in diesem Sommer endlich wieder die Konzertmuschel im Goethepark bespielen“, freute sich Bürgermeister und Kulturdezernent Dr. Maximilian Ingenthron, der auch beim vierten und letzten Konzert der Reihe das Publikum zu Beginn begrüßte. Er bat die zahlreichen Besucher um eine Spende für den Weißen Ring, Außenstelle Südpfalz.

Das Musikerinnen und Musiker des Landespolizeiorchesters eröffneten das einstündige Konzert nach dreijähriger Pause mit dem „Triumphmarsch aus der Oper Aida“. Musicalmelodien erklangen beim „Zauberer von Os“. Zum Gedenken an den Trompeter Prof. Dr. Leiner, der die Goetheparkplaudereien früher moderierte und im Jahr 2018 verstarb, wurde mit „One moment in time“ mit Soli des Trompetenregisters erinnert. Nach „John Brown’s Body“, dem James-Bond-Titelsong „Skyfall“ und „Latin five for four“ dankte Dirigent Stefan Grefig allen Polizeibeamten, die „einen tollen Job auf der Straße machen und rund um die Uhr für unsere Sicherheit sorgen“.

Als Abschluss des Konzerts spielte das Orchester die Titelmusik aus „Tatort“ und als Zugabe den „Florentiner Marsch“.