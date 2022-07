Zweimalige Rauchentwicklung in Gaststätte

Lauterbach (ots) – In der Nacht von Freitag 22.07.2022 auf Samstag 23.07.2022 kam es in einer Gaststätte im Landsknechtsweg zu insgesamt 2 ungeklärten Rauchentwicklungen. Die Polizeistation Lauterbach wurde gegen 02 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Löschzug der Lauterbacher Feuerwehr in der betroffenen Gaststätte im Einsatz wäre.

Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben, dass es eine unklare Rauchentwicklung im Kellerbereich gab, durch die 3 Personen verletzt wurden, von denen eine Person in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die beiden anderen Personen wurden vor Ort durch Rettungskräfte behandelt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass es bereits wenige Stunden vorher zu einem ähnlichen Vorfall im Keller der Gaststätte kam. Bei dieser ersten Rauchentwicklung wurde aber glücklicherweise niemand verletzt und die Ursache konnte durch Verantwortliche der Gaststätte beseitigt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den jeweiligen Ursachen der Rauchentwicklungen aufgenommen, wobei auch die Kriminalpolizei eingeschaltet wurde.

Der Sachschaden durch diese Vorfälle ist aktuell noch nicht bekannt und wird ebenfalls ermittelt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Rauchentwicklungen machen können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Vogelsberg in Alsfeld unter 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit anschließenden Fahrzeugbrand

Alsfeld (ots) – Am Freitagabend 22.07.2022 19:56 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Alsfeld mit seinem Fahrzeug im Alsfelder Ortsteil Liederbach einen Feldweg aus Richtung Liederbacher Wald kommend in Richtung Merschröder Straße. Plötzlich kreuzte vermutlich ein Tier die Fahrbahn und der Pkw-Fahrer wich nach links auf die dortige Wiese aus.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen versuchte der Fahrer, wieder auf den Feldweg zurückzukommen und übersah dabei einen Graben. In der Vertiefung blieb der Opel Corsa in kompletter Schieflage liegen.

Durch die offensichtlich heißen Motorteile geriet die Wiese unterhalb des Fahrzeugs auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern in Brand. Das Feuer griff anschließend auf das Fahrzeug über, so dass dieses trotz umgehend eingeleiteter Löschmaßnahmen der Alsfelder Feuerwehr komplett ausbrannte. Bei dem Unfall blieb der Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 650 Euro.

Unfallflucht in der Homberger Straße

Bad Hersfeld (ots) – In der Homberger Straße Höhe Hausnummer 35 wurden am Samstag 23.07.2022 zwischen 15-20.10 Uhr zwei Autos beschädigt. Ein unbekanntes vorbeifahrendes Fahrzeug streifte hier einen geparkten schwarzen BMW und einen geparkten silbernen Kia. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um den von ihm herbeigeführten Schaden zu kümmern.

An den geparkten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.150 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621 932-0 oder online unter pst-hersfeld.ppoh@polizei.hessen.de zu melden.

Vollsperrung nach Verkehrsunfall – 2 Personen verletzt

(ots) – Am Freitag 22.07.2022 gegen 22.30 Uhr kam es auf der BAB 4, Dresden in Richtung Kirchheim, zwischen der AS Friedewald und der AS Bad Hersfeld, ca. km 352,5 Gemarkung Bad Hersfeld, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 65-jähriger aus dem Landkreis Barnim mit seinem Kleintransporter, in welchem sich als Beifahrerin noch seine 62-jährige Ehefrau befand, den o. g. Autobahnabschnitt auf dem linken von zwei Fahrstreifen im Baustellenbereich, um einen LKW mit Anhänger, welcher von einem 49-jährigen aus dem Raum Leipzig geführt wurde, zu überholen. Beim Einscheren nach rechts berührte er mit dem Fahrzeugheck rechtsseitig den linken vorderen Bereich des LKW.

Der Kleintransporter geriet vor den Gliederzug und kippte um, sodass sich die Insassen zunächst nicht alleine befreien konnten. Entgegen ersten Meldungen waren die Personen jedoch nicht eingeklemmt. Da das Fahrzeug quer über beide Fahrstreifen lag war die BAB 4 komplett blockiert.

Umgehend wurde eine Rundfunkwarnmeldung mit entsprechender Umleitungsempfehlung veranlasst und die Autobahnmeisterei Hönebach informiert, welche eine Vollsperrung einrichtete und den Verkehr an der AS Friedewald ableitete. Die Verkehrsteilnehmer, welche sich zwischen der AS Friedewald und der Unfallstelle befanden, wurden an der Betriebsumfahrung Sorga von der BAB 4 abgeleitet.

Die Insassen in dem Kleintransporter wurden ins Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert. Der Fahrzeugführer des LKW mit Anhänger blieb unverletzt. In dem Kleintransporter befanden sich noch 2 Hunde, die bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt wurden. Sie wurden im Tierheim Bad Hersfeld untergebracht.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 45.000 EUR geschätzt. Bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen war die BAB 4 bis etwa 01.30 Uhr voll gesperrt. Es bildete sich entsprechender Rückstau auf der BAB 4 und der Umleitungsstrecke.

Vor Ort waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Feuerwehr Bad Hersfeld eingesetzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

PKW überschlagen – Totalschaden

(ots) – Am Freitag 22.07.22 ereignete sich gegen 21:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Bei dem Unfall wurde ein 23-jähriger Mann aus Herbstein im Vogelsbergkreis verletzt und in ein Fuldaer Krankenhaus gebracht.

Der junge Mann befuhr mit einem Renault Clio die L 3141 von Neuhof-Hauswurz kommend in Richtung Flieden-Buchenrod. In einer sogenannten “S-Kurve” verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn und überschlug sich anschließend beim Aufprall in den Straßengraben.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der PKW mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeiposten Neuhof auf etwa 7.500 EUR geschätzt, was einem Totalschaden gleich kommt. Aufgrund des Unfalls war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

