Verkehrsunfall zwischen Linienbus und PKW

Kelsterbach/Groß-Gerau (ots) – Ein Bus der Linie 74 befuhr die Mörfelder Straße aus Richtung Stadtunterführung kommen in Richtung Bergstraße. In der sich der Unterführung anschließenden Kurve kollidierte dieser mit einem ihm entgegenkommenden PKW.

Durch diesen Zusammenstoß wurden die Insassen des PKW, sowie 2 Fahrgäste des Linienbusses, darunter ein Kind, leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zur Unfallaufnahme und Bergung der verunfallten Fahrzeuge wurde die Mörfelder Straße zwischen der Stadtunterführung und der Bergstraße gesperrt.

Verkehrsunfallflucht

Riedstadt-Erfelden (ots) – Am Freitag 22.07.2022 in der Zeit zwischen 14:30-19:35 Uhr wurde ein, in der Wilhelm-Leuschner-Straße 49 geparkter, schwarzer Opel Meriva an der linken Fahrzeugfront vermutlich durch einen LKW beschädigt.

Der Unfallfahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf dieses Fahrzeug und/oder den entsprechenden Fahrer bitte an die Polizei in Groß-Gerau unter Tel: 06152/1750.

Darmstadt

Unfallflucht Höhe Friedhof

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am Freitag 22.07.2022 wurde gegen 10:45 Uhr ein silberner BMW durch einen schwarzen Kleinwagen auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unfall ereignete sich in der Palisadenstraße in Darmstadt-Eberstadt auf Höhe des Friedhofs. Die Geschädigte bemerkte den Schaden nicht sofort und entfernte sich von der Unfallstelle.

Laut Zeugenaussage soll der Kleinwagen von einer älteren Dame geführt worden sein. Die Fahrzeugführerin des schwarzen Kleinwagens und mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Tel: 06157/95090 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Unfallflucht – E-Scooter Fahrer verletzt

Griesheim (ots) – Am Montag 18.07.2022 gegen 14:50, kam es in Griesheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, bei der ein 21 Jahre alter E-Scooter-Fahrer aus Weiterstadt verletzt wurde. Der junge Mann war auf dem Weiterstädter Weg auf Höhe des Überlaufbeckens mit seinem E-Scooter unterwegs in Richtung Weiterstadt, als er von einem dunkelblauen Opel Kombi überholt und dabei gestreift wurde, so dass er stürzte.

Hierbei zog er sich zahlreiche Hautabschürfungen zu, wurde aber zum Glück nur leicht verletzt. Der Opel hielt zunächst an, verließ dann aber zügig die Unfallstelle, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Griesheim zu melden.

Zusammenstoß Pkw mit Fahrrad – Fahrradfahrerin verletzt

Pfungstadt/L3097 (ots) – Am Freitag 22.07.2022 um 17:20 Uhr kam es auf der L 3097 auf Höhe der Feuerwehr Pfungstadt West zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Eine 27-jährige Fahrradfahrerin aus Darmstadt befuhr die L3097 aus Richtung Eschollbrücken in Richtung Eich. Eine 70-jährige Suzuki Fahrerin aus Bad König fuhr in dieselbe Richtung.

Als die Pkw Fahrerin auf Höhe der Fahrradfahrerin war, zog diese nach links in Richtung eines Feldweges. Die Pkw-Fahrerin hatte keine Möglichkeit auszuweichen. Der Fahrradlenker traf die Front des Pkws, wodurch die Fahrradfahrerin am Pkw entlang schrammte und stürzte.

Die Fahrradfahrerin trug keinen Helm und wurde mit einer Kopfplatzwunde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Neben einer Streife der Polizeistation Pfungstadt war ein Rettungswagen eingesetzt.

Kreis Bergstraße

Unfallflucht auf Parkplatz

Heppenheim (ots) – Am Freitag 22.07.2022 wurde auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Heppenheim ein dort geparkter grauer Mazda-MX 5 beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Fahrzeug an die Polizeistation unter 06252/7060.

Verkehrsunfall – 2 Personen leicht verletzt

Viernheim/BAB 659 (ots) – Am Samstagmittag 23.07.2022 gegen 13 Uhr, kam es auf der A659 von Viernheim kommend in Richtung Weinheim, kurz nach der Anschlussstelle Viernheim-Ost, zu einem Auffahrunfall. Aus bislang unbekannter Ursache, fuhr eine 36-jähriger Fahrer eines Opels auf den vor ihm fahrenden Pkw (Marke Chevrolet) auf.

Beide Fahrer wurden in Folge des Unfalls leicht verletzt und kamen zur Abklärung in nahegelegene Krankenhäuser. Bei Eintreffen der Polizei staute sich der Verkehr bereits etwa 7 Kilometer zurück. Der rechte Fahrstreifen musste für die Dauer der Unfallaufnahme, bis ca. 14.30 Uhr, gesperrt bleiben.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Die Unfallaufnahme und weitere Sachbearbeitung erfolgte durch die Autobahnpolizei Mannheim.

