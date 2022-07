17-Jähriger nach Alkoholgenuss auf Abwegen

Weinheim (ots) – Am Samstag 23.07.2022 gegen 21:30 Uhr, teilte ein besorgter Bürger dem Revier Weinheim telefonisch mit, dass 2 Jugendliche im Gleisbett des Hauptbahnhofes umherliefen. Bei erblicken der Streifenbesatzung liefen die beiden Jugendlichen in Richtung der Werderstraße davon. Nach kurzer Verfolgung konnte einer der Jugendlichen auf der Werderstraße gestoppt und kontrolliert werden.

Hierbei zeigte sich der 17-jährige in seinem Verhalten als sehr sprunghaft. Er versuchte mehrfach vor vorbeifahrende Fahrzeuge zu springen und reagierte auf keine Ansprache der Beamten. Um eine Gefährdung für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer auszuschließen, wurde er festgenommen und im Streifenwagen zur Dienststelle verbracht.

Dagegen wehrte sich der Jugendliche indem er mit den Füßen immer wieder gegen den Innenraum und die Tür des Streifenwagens trat, zudem beleidigte er die Beamten fortwährend mit Begriffen aus der Gossensprache.

Aufgrund seiner hohen Alkoholisierung, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille, wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Mutter und eines Arztes übergeben. Der junge Mann sieht jetzt einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte entgegen.

Fahrzeug bei Unfall überschlagen

Neckargemünd (ots) – Am Samstag 23.07.2022 gegen 15:45 Uhr, wendete ein 82-Jähriger seine Mercedes-Benz B-Klasse in der Almstraße in Neckargemünd, Ortsteil Mückenloch, und stieß hierbei zunächst gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Geländewagen. Aufgrund dieses Zusammenstoßes erschrakt sich der 82-Jährige und kollidierte in der Folge mit einer gegenüberliegenden Mauer aufgrund eines Fahrfehlers.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte die B-Klasse auf die Seite. Der 82-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Am Geländewagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 EUR. An der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Der Mercedes war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an diesem beläuft sich auf geschätzte 30.000 EUR.

Unbekannter Täter zerkratzt PKW – Sachschaden geht in die Tausende

Schwetzingen (ots) – Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurde in der Weinbrennerstraße ein geparkter schwarzer Mercedes-Benz, mit einem spitzen Gegenstand, an beiden Türen sowie am Kotflügel mutwillig stark zerkratzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, unter Tel: 06202-2880, in Verbindung zu setzen.

Radfahrer allein verunfallt und schwer verletzt

Neckargemünd (ots) – Am Freitagmittag 23.07.2022 gegen 12.00 Uhr befuhr ein 36-jähriger Radfahrer die K4162 von Waldhilsbach kommend in Richtung der Bundesstraße 45. Auf der dort abschüssigen Strecke kam er in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden, grasbewachsenen Böschung kam er letztlich zu Sturz.

Hierdurch erlitt der 36-Jährige schwere Verletzungen welche in der Folge in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Fahrrad selbst entstand nur geringer Sachschaden.

Neben einem Rettungs- sowie Notarztwagen waren 3 Funkstreifenwagen der Polizei vor Ort im Einsatz. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes Heidelberg. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen – 2 leicht Verletzte

Altlußheim (ots) – Am Freitagabend 22.07.2022 gegen 18 Uhr, kam es auf der L560 kurz nach der Anschlussstelle Neulußheim-Süd in Fahrtrichtung Waghäusel zu einer Verkehrsstockung, weshalb 2 Mercedes-Fahrer ihre Pkw abbremsten. Ein nachfolgender 40-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine erkannte die Situation zu spät und fuhr auf die beiden bremsenden Mercedes auf und schob diese aufeinander.

Der Fahrer und die Beifahrerin des vom Lkw direkt getroffenen Mercedes zogen sich hierbei leichte Verletzungen hinzu. Beide wurden zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Ein Mercedes war durch das Auffahren der Sattelzugmaschine nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 32.000 EUR.

Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die verständigte Feuerwehr Altlußheim aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt.