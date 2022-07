Verkehrsunfall zwischen Kind und Pkw – 11-Jähriger schwer verletzt

Mannheim (ots) – Wie bereits berichtet kam es kurz nach 19 Uhr am Samstag 23.07.2022 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Pkw auf der Neckarauer Straße in Höhe der Einmündung der Schulstraße. Der 11-Jährige überquerte die Neckarauer Straße bei Rotlicht. Die 21-Jährige Pkw-Führerin fuhr bei Grünlicht an und erfasste den 11-Jährigen frontal mit dem Pkw.

Der 11-Jährige wurde auf den Pkw aufgeladen und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pkw. Durch den verständigten Rettungswagen wurde er schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Am Pkw der 21-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Infolge des Unfalls kam es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des Straßenbahnverkehrs.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, sich mit dem Verkehrsdienst unter Tel.: 0621/47093-0 in Verbindung zu setzen.

Brand in einem Mehrfamilienhauses – Rettungskräfte im Einsatz

Mannheim (ots) – Kurz vor 21 Uhr kam es am Samstagabend 23.07.2022 zu einem Brand in einer Wohnung in der Schwalbacher Straße. Hierbei entzündete sich ein Gegenstand auf dem Wohnzimmertisch mutmaßlich aufgrund einer vergessenen Kerze. Die Inhaberin war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause.

Das Mehrfamilienhaus wurde durch die Feuerwehr vorsorglich geräumt und der Brand in der betreffenden Wohnung im 3. Obergeschoss gelöscht. Glücklicherweise wurde keine der Bewohner durch den Brand verletzt.

Jedoch entstand in der Brandwohnung Sachschaden in Höhe von geschätzten 50.000 EUR. Die Wohnung ist aufgrund des Brandschadens nicht mehr bewohnbar.

Die Wohnungsinhaberin kommt bei Angehörigen unter. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Fahrzeug durch Eis beschädigt

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Nacht zum Sonntag 24.07.2022 gegen 03 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in der Innenstadt mehrere mit Eis befüllte Plastiktüten aus seinem Wohnungsfenster geworfen. Eine Abkühlung für alle die nicht ohne Folgen blieb. Eine der gefüllten Plastiktüten beschädigte die Frontscheibe eines geparkten Fahrzeugs.

Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Weitere Ermittlungen werden wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter 0621-12580 in Verbindung zu setzen.