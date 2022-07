Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Guldental (ots) – Am Freitag 22.07.2022 gegen 15.30 Uhr, befährt ein 19-jähriger Motorradfahrer die K49 aus Richtung Windesheim kommend in Richtung Bad Kreuznach. Er überholt einen vorausfahrenden Pkw, schert anschließend wieder ein und setzt zum Überholen eines weiteren vorausfahrenden Pkw an. Hierbei übersieht der Motorradfahrer den entgegenkommenden PKW eines 52-jährigen Mannes.

Es kommt zum seitlichen Zusammenstoß mit diesem PKW. Der 19-Jährige schleift an der gesamten linken Fahrzeugseite des PKW entlang, stürzt und rutscht noch ca. 30 m über die Straße. Das Krad rutscht im Straßengraben weiter, beschädigt ein Straßenschild und kommt zum Liegen.

Der Motorradfahrer wird auf Grund fehlender Schutzkleidung an Beinen, Füßen und Armen schwer verletzt und muss in die Uniklinik Mainz verbracht werden. Es entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von 14.000 EUR an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Rossmann Filiale

Bad Sobernheim (ots) – Am Samstag den 23.07.2022 in der Zeit von 11:40-11:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Drogerie Rossmann in Bad Sobernheim zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW Golf parkte sein Fahrzeug auf einem der hinteren Parkplätze und begab sich dann in die Rossmann Filiale zum einkaufen.

Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug musste er einen Verkehrsunfallschaden an der linken hinteren Stoßstange feststellen. Der Verursacher des Schadens hatte sich zwischenzeitlich jedoch unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn in Verbindung zu setzen.

Mehrere Ruhestörungen

Bad Kreuznach (ots) – In der Nacht vom Samstag 23.07.2022 auf Sonntag 24.07.2022 wurden im Zuständigkeitsbereich der PI Bad Kreuznach insgesamt 18 Ruhestörungen gemeldet, davon 10 in der Stadt. Aufgrund der Vielzahl von anderen Einsatzlagen am ersten Ferienwochenende konnte die Polizei nicht zu allen gemeldeten Ruhestörungen fahren. Dies stieß teilweise auf Unverständnis bei den betroffenen Bürger.

(ots) – In der Nacht von Freitag 22.07. auf Samstag 23.07.2022 wurden im Zuständigkeitsbereich der PI Bad Kreuznach insgesamt 13 Ruhestörungen gemeldet, davon 11 in der Stadt. In allen Fällen konnte die Ruhe wiederhergestellt werden.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kleinkraftradfahrer

St. Katharinen (ots) – Am Freitag 22.07.2022 gegen 14.03 Uhr befährt ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die K50 aus Richtung St. Katharinen in Fahrtrichtung Mandel. Ca. 200 m nach dem Ortsausgang muss der 17-Jährige in einer Linkskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit eine Notbremsung einleiten.

Infolgedessen rutscht das Hinterrad weg und er kollidiert mit der rechtsseitigen Leitplanke. Hierbei klemmt er sich den rechten Oberschenkel zwischen Leitplanke und dem Zweirad ein. Bei dem Unfall erleidet der Fahrer vermutlich einen Bruch des rechten Oberschenkels.