Verhinderte Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Heßheim (ots) – Am Sonntag 24.0.72022 gegen 01:40 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein geparkter PKW mit 2 verdächtigen Insassen in der Hauptstraße in Heßheim gemeldet. Das Fahrzeug konnte durch eine Streife vor Ort angetroffen und kontrolliert werden. Die beiden Insassen, ein 18-jähriger aus Heßheim und ein 21-jähriger aus Großkarlbach hatten sich offensichtlich gerade Joibt gegönnt.

Im Rahmen der Durchsuchung der Personen und des Fahrzeugs konnte noch ein Kleinstmenge Marihuana aufgefunden werden. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss sichergestellt.

Eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen des Betäubungsmittelgesetzt wurde eingeleitet. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Betäubungsmittelkonsum informiert, um in eigener Zuständigkeit die Geeignetheit der beiden Beschuldigten in Bezug auf das Führen von Kraftfahrzeugen zu prüfen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

Schifferstadt (ots) – 24.07.2022, 01:30 Uhr – Bei der Kontrolle eines PKW in der Dudenhofener Straße stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis mehr besitzt und somit kein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr führen darf.

Da der 48jährige Mann zusätzlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, einen Atemalkoholtest aber verweigerte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwarten nun weitere Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren, die Führerscheinstelle wird ebenfalls über den Vorfall informiert.

Fahrt unter dem Einfluss und Sicherstellung von Betäubungsmittel

Böhl-Iggelheim (ots) – 22.07.2022, 10:30 Uhr – Da der Fahrer eines Motorrollers seinen Helm nicht ordnungsgemäß getragen hatte, wurde er in der Haßlocher Straße durch die Polizei kontrolliert. Im Laufe der Kontrolle räumte der 33jährige Mann ein, am Vortag Amfetamin konsumiert zu haben und teilte mit, eine geringe Menge Amphetamin mitzuführen.

Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich zu den eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Brand eines Einfamilienhauses

Harthausen (ots) – Am Samstag 23.07.2022 gegen 04:00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Vollbrand in einem Einfamilienhaus in Harthausen. Nachdem der Brand gelöscht werden konnte, konnten 2 Personen leblos im Haus geborgen werden, bei denen es sich mutmaßlich um die beiden Bewohner handeln dürfte.

Der Sachschaden am einstöckigen Einfamilienhaus wird auf ca. 150.000 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.