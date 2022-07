Mehrere Körperverletzungen auf Kirmes

Hohen-Sülzen (ots) – Am Sonntag 23.07.2022, kam es gegen 00:30 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände der Kirmes in Hohen-Sülzen zu mehreren Körperverletzungen, bei dem jeweils ein 19-jähriger, ein 21-jähriger sowie ein 37-jähriger von einem 33-jährigen Mann körperlich angegangen wurde.

Die 3 Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Alle Beteiligten standen zum Teil erheblich unter dem Einfluss von Alkohol, sodass die Hintergründe der körperlichen Auseinandersetzung noch ermittelt werden müssen.

Der Beschuldigte wurde aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Worms

Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Am Sonntagmorgen 24.07.2022, meldeten gegen 00:30 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer einen unsicheren Rollerfahrer, welcher mit seinem Fahrzeug im Feld nahe der Odenwaldstraße in Worms umgefallen sei. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der möglicherweise alkoholisierte Fahrer bereits von einem Freund abholen lassen.

Also wurde die Halteranschrift des Fahrzeugs durch die Beamten aufgesucht. Als sie dort an der Haustür klingelten, kam der 53-jährige Fahrer mit dem Roller an der Halteranschrift vorgefahren. Offenbar hatte sich dieser während der Abwesenheit der Beamten wieder zu seinem Fahrzeug begeben und die Fahrt zu seiner Wohnanschrift fortgesetzt.

Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Mit ihm wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,54 Promille. Gegen den Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Da der Fahrzeugführer vermutlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist dies ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Alkoholisierte Fahrradfahrerin gestürzt

Worms (ots) – Passanten beobachten am Freitagnachmittag 22.07.2022 eine 41-jährige Fahrradfahrerin, wie sie die Alzeyer Straße befährt und plötzlich und ohne Fremdeinwirkung stürzt. Sie verständigen daraufhin den Notruf. Vor Ort wird durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass die Frau stark alkoholisiert ist.

Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 3,6 Promille. Gegen die glücklicherweise nur leicht verletzte Radfahrerin wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Nach derzeitiger Rechtsprechung gilt ein Fahrradfahrer ab einem Alkoholwert von 1,6 Promille als absolut fahruntüchtig und macht sich nach § 316 StGB strafbar.

Nimmt man als Radfahrer*in alkoholisiert am öffentlichen Straßenverkehr teil, ist auch die Entziehung der Fahrerlaubnis durch die Führerscheinstelle möglich, wenn sich Hinweise auf eine Nichteignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs ergeben.