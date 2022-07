Streit endet in Schlägerei

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Straße in Ludwigshafen/Rhein kam es am Freitag 22.07.2022 gegen 19:20 Uhr, zu einem Streit zwischen 2 Gruppen mit jeweils 3 Personen. Nachdem sich die Gemüter erhitzten, eskalierte der Streit in einer wechselseitigen Schlägerei. Nach der Auseinandersetzung flüchteten beide Gruppen in unterschiedliche Richtungen.

Während die eine Gruppe im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden konnte, wählte die andere als Fluchtmittel die Straßenbahn. Die Straba konnte durch die Polizisten gestoppt, die drei 16-17 Jahre alten Jugendlichen einer Kontrolle unterzogen und als Täter identifiziert werden.

Ermittlungen zu der noch unbekannten Personengruppe werden seitens der Polizei fortgeführt. Alle Beteiligten müssen sich der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Unfall verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag 22.07.2022 gegen 17:00 Uhr, wartete ein 50-jähriger Mercedesfahrer an einer roten Ampel in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen am Rhein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Auto den Ludwigsplatz und bog nach links in die Bahnhofstraße ein.

Hierbei kollidierte er mit dem dort wartenden Mercedes, an welchem durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von etwa 3.000 EUR entstand. Der 60-Jährige ließ sich davon jedoch nicht beirren und führte seine Fahrt fort.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten den Unfallverursacher mitsamt seinem Fahrzeug an dessen Wohnanschrift antreffen. Dort räumte dieser sein verkehrsrechtliches Fehlverhalten ein.

Aufgrund des hohen verursachten Sachschadens wurde dessen Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Weiterhin muss er sich nun des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.