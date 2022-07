Brand auf dem ehemaligen Werftgelände (siehe Foto)

Germersheim (ots) – Am frühen Samstagnachmittag 23.07.2022 kam es zu einem Brand auf dem ehemaligen Werftgelände. Passanten meldeten, dass dort gerade größerer Haufen mit Holz brennen würde, was letztlich auch so bestätigt werden konnte.

Die Feuerwehren aus Germersheim und Lingenfeld konnten mit Hilfe des technischen Hilfswerks das Feuer löschen und schnell unter Kontrolle bringen. Gefahr für umliegende Gebäude bestand zu keiner Zeit.

Die Polizei ermittelt nun, ob sich der Holzhaufen hat selbstständig entzünden können oder ob es sich um Brandstiftung handelt. Es entstand kein nennenswerter Schaden.

Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wörth (ots) – Am Freitag 22.07.2022 befuhren um 19:42 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer mit ihrem PKW die L 540 von der BAB 65 kommend in Richtung Hagenbach. Als der 53-jährige Fahrer feststellte, dass er sich verfahren habe, wollte er unmittelbar über eine Sperrflächen wenden. Der nachfolgende Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den PKW auf. Durch den Unfall verletzten sich zwei Personen leicht.