Landau: Die Polizei-News

Wohnmobil brennt vollständig aus (siehe Foto)

Landau (ots) – Ein abgestelltes Wohnmobil geriet am Freitagabend 22.07.2022 im Kanalweg in Landau in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, bevor es auf eine Lagerhalle übergreifen konnte. Es wurde niemand verletzt. Rauchgeruch und teilweise Knallgeräusche, die durch den Brand verursacht wurden, konnten weithin wahrgenommen werden.

Das Wohnmobil brannte vollständig aus und an der Fassade der Lagerhalle entstand Sachschaden. Insgesamt wird die Schadenshöhe auf ca. 41.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist bislang nicht bekannt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise hierzu machen können, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Klettergerüst brennt

Landau (ots) – Am Freitag 22.07.2022 00:30 Uhr, wurde bei der Polizeiinspektion Landau mitgeteilt, dass an der Horstring-Grundschule ein Klettergerüst brennen würde. Vor Ort konnten glimmente Holz-Schnitzel unter dem Klettergerüst festgestellt werden. Im Nahbereich konnten keine Personen angetroffen werden, die mit dem Sachverhalt in Verbindung gebracht werden konnten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise hierzu machen können, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Taschendiebstahl in Supermarkt

Landau (ots) – Am Donnerstag 21.07.2022 zwischen 13-14:00 Uhr, befand sich die Geschädigte im ALDI in der Maximilianstraße. Hier führte sie eine verschlossene Umhängetasche mit sich, aus welcher bislang unbekannte Täter unbemerkt den Geldbeutel der Geschädigten entnahm.

In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt in Einkaufswägen zu legen oder leicht zugänglich zu tragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise hierzu machen können, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Landau (ots) – Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 EUR sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 11.35 Uhr im Bereich der Kreuzung Haardtstraße/Nordring in Landau. Ein Rettungswagen befand sich auf einer Einsatzfahrt aus Richtung Haardtstraße kommend in Richtung Ostring.

Die Fahrerin des Rettungswagens kollidierte im Kreuzungsbereich mit einer 70-jährigen Autofahrerin, welche aus Richtung Nordring kam. Das Martinshorn und Blaulicht des Rettungswagens waren zum Unfallzeitpunkt eingeschaltet.

Durch den Zusammenstoß wurden die 70-jährige Autofahrerin sowie ein 53-jähriger Rettungssanitäter verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.