Einbruch in Friedhofverwaltung

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom Donnerstag 21.07.2022, 16:00 Uhr bis Freitag 22.07.2022, 06:30 Uhr wurde auf dem Friedhof in Frankenthal das Zugangstor zur Friedhofsverwaltung aufgebrochen, dort diverse Garagentore geöffnet und aus einer der Garagen ein Laubbläser entwendet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht einer Fahrradfahrerin

Frankenthal (ots) – Am Freitag 22.07.2022 gegen 11:10 Uhr, wollte die Fahrerin eines schwarzen PKW der Marke Toyota mit ihrem Fahrzeug auf das Gelände einer Tankstelle in der Straße Foltzring in Frankenthal auffahren. Hierbei fuhr eine Fahrradfahrerin, die auf dem Gehweg unterwegs war, mit ihrem Gefährt gegen die rechte Fondtür des PKW. Die Radfahrerin kam zu Fall, stand jedoch direkt wieder auf und verließ die Örtlichkeit, ohne dass es zu einem Personalienaustausch zwischen den beiden unfallbeteiligten Frauen kam. Am PKW entstand Sachschaden.

Die unfallflüchtige Fahrradfahrerin wurde auf 50-60 Jahre geschätzt. Sie soll helle Haare gehabt und eine Brille getragen haben.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.