Feuerwehr Speyer: Zischende Geräusche und Geruchsbelästigung an Kesselwagen

(TT) – Im Hauptbahnhof Speyer bemerkten Zugreisende Benzingeruch, der von dort abgestellten Kesselwagen zu kommen schien. Noch dazu hörte man an 2 Wagen zischende Geräusche.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Katastrophenschutz, Polizei und Rettungsdienst sperrte den Hauptbahnhof komplett und stellte den gesamten Zugverkehr ein, um die Gleisanlagen gefahrlos betreten zu können. Mit Fachberatern aus den Bereichen betrieblicher Brandschutz und Gefahrstoffe, sowie mit dem Notfallmanager der Deutschen Bahn, wurde die Lage erkundet und bewertet.

Schnell konnte festgestellt werden, dass das Zischen vom Druckluftbremssystem der Kesselwagen stammte und hiervon keine Gefahr ausging. Der benzinähnliche Geruch kam von den voll gefüllten Tankwagen, die in der Sonne abgestellt waren. Hier ließ ein Sicherheitsventil in gewissen Abständen immer wieder Überdruck ab, was sich aber laut der Fachleute alles im normalen Rahmen bewegte.

Die Feuerwehr führte umfangreiche Messungen durch. Dabei konnten keine gefährlichen Konzentrationen entdeckt werden, die eine Brand-, Explosions- oder akute Gesundheitsgefahr darstellen würden.

Die Einsatzstelle wurde daraufhin an die zuständige Bundespolizei übergeben, die sich aktuell noch zusammen mit dem Notfallmanager der Deutschen Bahn darum kümmert, dass die Kesselwagen schnellstmöglich aus dem Hauptbahnhof entfernt werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – Am Freitagmorgen 22.07.2022 um 08.30 Uhr kam es auf einem Wirtschaftsweg zwischen Dudenhofen und Speyer, zu einem wahrscheinlichen Zusammenstoß von 2 Fahrradfahrern. Ein 64-jähriger Mann aus Dudenhofen wurde durch den Unfall verletzt und erlitt zudem eine retrograde Amnesie. Sein Unfallgegner versorgte den 64-Jährigen und brachte ihn, mutmaßlich zu Fuß, in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Nähere Informationen zu dem Verkehrsunfall liegen der Polizei noch nicht vor. Der genannte Unfallgegner oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Speyer (06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Einbruch in eine Grundschule

Speyer (ots) – In der Nacht von Donnerstag 21.07.2022 um 21 Uhr auf Freitag 22.07.2022 um 07 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter eine Tür der Grundschule in der Kardinal-Wendel-Straße in Speyer auf und drangen so in das Gebäude ein. Aus der Schule wurde Bargeld entwendet. Durch das brachiale Vorgehen der Täter entstand zudem ein vierstelliger Sachschaden.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zu Tat oder Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.