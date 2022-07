Kanaldeckel ausgehoben

Herxheim (ots) – Am Freitag 22.07.2022 meldet eine Passantin bei der Polizeiinspektion Landau, dass sie in der Straße Am Kleinwald in Herxheim diverse ausgehobene Kanaldeckel/Straßenabläufe festgestellt habe. Diese würden ein deutliches Risiko für andere Verkehrsteilnehmer darstellen. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch eine Polizeistreife überprüft. Es konnten keine ausgehobenen Kanaldeckel mehr festgestellt werden. Möglicherweise wurden diese durch andere Verkehrsteilnehmer wieder eingehoben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise hierzu machen können, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Trickdiebstahl auf dem Parkplatz

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Am Freitag 22.07.2022 wurde ein 78-jähriger Mann, durch eine junge Frau mit dunklen Haaren, auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in ein Gespräch verwickelt. Diese Ablenkung nutzte ein schlanker, ca. 20-30 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren und Seitenscheitel.

Der junge Mann entwendete den Geldbeutel des älteren Herrn und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Aufgrund Zeugenhinweise konnten weitere Erkenntnisse zu den bislang unbekannten Tätern erlangt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Hinweise zu den noch unbekannten Tätern nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunkener Randalierer

Edenkoben (ots) – Kurz nach 21 Uhr konnte Donnerstag 21.07.2022 die Polizei einen

27-jährigen Mann aus Edenkoben mit 1,6 Promille festnehmen, der grölend durch die Rappengasse zog, an die Außenspiegel der geparkten Fahrzeuge trat und die Motorhaube eines abgestellten Fahrzeugs beschädigte. Nach Personalienfeststellung wurde er nach Hause gebracht. Ein Strafverfahren musste eingeleitet werden.

PKW gestreift und abgehauen

Bad Bergzabern (ots) – Am Freitag 22.07.2022 hatte die Geschädigte ihren PKW in Bad Bergzabern, im Maxburgring geparkt. In der Zeit zwischen 14-15:00 Uhr streifte vermutlich ein PKW beim Einfahren in die dortige Einfahrt ihren PKW und beschädigte die Fahrzeugbeleuchtung.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter

06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.