Neuleiningen: PHIL beim Burgsommer Neuleiningen

Neuleiningen – Seit mehr als zehn Jahren sorgt „Phil“ – Tributband Phil Collins/Genesis – aus Baden stetes für ausverkaufte Konzerte beim Burgsommer in Neuleiningen. Dieses Jahr mit dem Zusatz, dass es zwei Benefizkonzerte sind, wo 50 Prozent der Einnahmen an das Kinderhospiz „Sternentaler“ in Dudenhofen bei Speyer geht.

Die Stimmung am Abend war überwältigend sowohl beim Publikum als auch bei der Band. Jeder Song wurde mitgesungen und gefeiert. Auch das Publikum war breitgefächert – von jung bis alt waren alle anwesend. Eine weitere Besonderheit an diesen zwei Abenden war die Unterstützung des Streichensamble der Musik- und Kunstschule Bruchsal unter der Leitung von Stefan Fuchs. So wurden die Songs „One more Night“, „Can’t Hurry Love“ oder auch die Hymne „Carpet Crawlers“ zu einem außergewöhnlichen und emotionalen Hörerlebnis.

Fotos vom 22.07.2022 von Rudi Brand: