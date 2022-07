Neustadt: Lesesommer Rheinland-Pfalz 2022 in Hambach

Neustadt an der Weinstraße – „Abenteuer beginnen im Kopf“ – die kath. öffentliche Bücherei St. Jakobus in Neustadt-Hambach nimmt auch dieses Jahr wieder teil am „Lesesommer Rheinland-Pfalz“ vom 11. Juli bis 11. September 2022. Eine große Anzahl toller Neuerscheinungen wartet darauf verschlungen zu werden.

Für alle Lesehungrigen von 7 bis 16 Jahre gibt es ab sofort Teilnahmekarten in der Bücherei.

Es lohnt sich: 3 Bücher in den Sommerferien lesen – Bestätigung in der Bücherei abholen – Tolle Preise gewinnen! Bis bald in der Kath. öffentlichen Bücherei St. Jakobus im Pfarrheim (Weinstr. 138)! So: 11.00 – 12.45 Uhr, Di: 17.00 – 19.00 Uhr, Do: 17.00 – 18.00 Uhr, E-mail: a.hohma@freenet.de

Habt Ihr kleine Geschwister unter 6 Jahren? Dann weist sie auch auf den Vorlese-Sommer hin, der bei uns gleichzeitig für die Kita-Kinder stattfindet.