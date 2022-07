Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 23.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Niederkirchen: Verkehrsunfallflucht

Niederkirchen bei Deidesheim (ots) – Am 22.07.22, um 18:20 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer die Landstraße zwischen Deidesheim und Niederkirchen (L 527) und musste hierbei einem Motorrollerfahrer ausweichen, welcher äußerst unsicher im Gegenverkehr in Rtg. Deidesheim fuhr und hierbei auf die Fahrbahn des PKW-Fahrers geriet. Der PKW-Fahrer konnte einen frontalen Zusammenstoß vermeiden, jedoch streifte das Zweirad die linke Fahrzeugseite des PKW´s. Der Geschädigte wendete sein Fahrzeug und versuchte erfolglos, den Rollerfahrer einzuholen. Hinweise zur Person oder Kennzeichen des flüchtenden Verkehrsteilnehmers konnten leider nicht erfolgen. Der Motorroller dürfte zumindest Lackschäden an der linken Seite aufweisen.

Grünstadt: E-Scooter unter Alkohol- und Betäubungsmittel geführt

Grünstadt (ots) – Am Samstag, 23.07.2022, gegen 02:15 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann, fahrend mit seinem E-Scooter, in der Bitzenstraße in Grünstadt festgestellt und anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Test ergab einen Wert knapp unter 1,1 Promille. Darüber hinaus waren drogentypische Auffallerscheinungen wahrnehmbar. Ein weiterer Test dahingehend verlief positiv auf THC und Amphetamin. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und der E-Scooter wurde gefahrenabwehrend sichergestellt. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und es wurden Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem und Totalschäden

Grünstadt (ots) – Ein 86-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Leinniger Land befuhr mit seinem PKW heute gegen 15 Uhr den Westring in Grünstadt. Vermutlich wegen eines plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problems stieß der Mann nahezu ungebremst gegen einen geparkten PKW und wurde dadurch in den Gegenverkehr geschleudert Die 64-jährige Fahrerin im entgegenkommenden PKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß frontal gegen das Fahrzeug. Durch diesen Aufprall wurde der PKW des Mannes hochgeschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus seinem Fahrzeug geborgen, notfallmedizinisch versorgt und anschließend ins nahegelegene Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin blieb unverletzt. An den beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, am geparkten PKW ebenfalls hoher Sachschaden. Insgesamt dürften die entstandenen Sachschäden im mittleren 5-stelligen Bereich liegen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der Westring zeitweise mit Unterstützung der Feuerwehr für den Verkehr gesperrt werden.

