Weitergeleitete Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz mit Zeugenaufruf nach Diebstahl – Versuchter Diebstahl und Sachbeschädigung am Karlsruher Rheinhafen – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Göppingen (ots) – Am Karlsruher Rheinhafen versuchten

Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag, 21. Juli 2022, im Bereich der

Anlegestelle des Fahrgastkabinenschiffes MS Karlsruhe drei verschlossene

Container aufzubrechen. Diebesgut wurde nicht erbeutet. In unmittelbarer Nähe

wurde außerdem ein Stromverteilerkasten mutwillig zerstört. Der Gesamtschaden

wird auf insgesamt 1500 Euro geschätzt. Die Wasserschutzpolizei Karlsruhe hat

die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen 20 Uhr und 08 Uhr

etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 0721 / 597150 zu

melden.

Stutensee – Vorrang eines Rettungswagens missachtet – nach Unfall geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Ein Rettungswagen war am Donnerstagabend auf der Landesstraße

558 bei Spöck in einen Unfall verwickelt. Der Verursacher flüchtete anschließend

von der Unfallstelle.

Auf dem Weg zu einem Einsatz in Fahrtrichtung Bruchsal befand sich gegen 18.30

Uhr ein Rettungswagen. Martinshorn und Blaulicht waren eingeschaltet. Nach den

derzeitigen Ermittlungen hielt ein VW-Golf am Straßenrand an, um dem

Einsatzfahrzeug offenbar den Vorrang einzuräumen. Auch ein Fahrzeug im

Gegenverkehr stoppte. Während des Überholvorgangs fuhr der VW plötzlich los. Der

Rettungswagen wich aus und touchierte hierbei mit dem stehenden Volvo im

Gegenverkehr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in mittlerer

fünfstelliger Summe.

Der VW-Golf fuhr wohl weiter, ohne sich um das Geschehen zu kümmern.

Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721/944840 zu

melden.

Kinder im Gleisbereich

Ettlingen (ots) – Donnerstagnachmittag (21. Juli) hielten sich fünf Kinder am

Bahnhof Bruchhausen im Gleisbereich auf.

Gegen 16:30 Uhr wählte eine aufmerksame Zeugin den Polizeinotruf, da sich am

Bahnhof mehrere Kinder im Gleisbereich aufhalten und dort herumlaufen würden.

Daraufhin erfolgte die sofortige Sperrung der Gleise.

Beim Eintreffen der Polizei konnten die Kinder auf dem Bahnsteig angetroffen

werden.

Die Eltern wurden informiert und konnten nach einer Gefährderansprache ihre

Sprösslinge in Empfang nehmen.

Die Gleissperrung wurde nach kurzer Zeit wieder aufgehoben.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Bahnhöfe und

Bahngleise keine Spielplätze sind. Züge durchqueren Bahnhöfe mit sehr hohen

Geschwindigkeiten. Triebfahrzeugführer haben kaum eine Chance, Personen im

Gleisbereich rechtzeitig zu erkennen. Nicht selten kommt es zu schweren oder gar

tödlichen Unfällen zwischen Zügen und Menschen. Nähere Informationen zum

richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

14-Jährige von Zug erfasst

Ubstadt-Weiher (ots) – Am späten Donnerstagabend (21. Juli) überquerte eine

14-jährige Deutsche unerlaubt die Gleise an der Haltestelle Weiher-Stettfeld.

Hierbei übersah die Jugendliche eine einfahrende S-Bahn. Nur durch Glück wurde

sie nur leicht verletzt.

Gegen 21:30 Uhr überquerte die Jugendliche die Gleise, um auf den

gegenüberliegenden Bahnsteig zu gelangen. Hierbei übersah sie die einfahrende

S3. Der Triebfahrzeugführer erkannte die 14-Jährige im Gleisbereich, setzte

einen Achtungspfiff ab und leitete eine Schnellbremsung ein.

Der Jugendlichen gelang es, vor dem Zug auf den Bahnsteig zu klettern. Dadurch

wurde sie von der S-Bahn lediglich am Fuß gestreift. Die 14-Jährige erlitt

leichte Verletzungen, in Form von Prellungen, am Fuß. Sie wurde vorsorglich zur

weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die 14-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs

in den Bahnverkehr.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, Gleise an nicht dafür vorgesehenen

Stellen zu überqueren. Um von einem Bahnsteig zum anderen zu gelangen, verfügen

Bahnhöfe über Treppenaufgänge.

Züge durchqueren Bahnhöfe mit sehr hohen Geschwindigkeiten. Trotz

Schnellbremsungen ist es aufgrund der Beschaffenheit von Zügen kaum möglich,

einen sofortigen Stillstand herbeizuführen. Häufig kommt es zum Zusammenstoß

zwischen Mensch und Zug. Hierbei zieht der Mensch meistens den Kürzeren.

Abkürzungen über die Gleise führen oftmals eher zur Verkürzung der eigenen

Lebenszeit.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanalgen finden Sie unter

www.bundespolizei.de.

Karlsruhe – Kleinkraftradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwer verletzt wurde ein 63-Jähriger Fahrer eines

Kleinkraftrades bei einem Unfall am Donnerstagabend gegen 18 Uhr am

Schwarzwaldkreuz. Ein Autofahrer hatte ihn offenbar beim Fahrstreifenwechsel

übersehen und touchiert.

Ein 21-jähriger Autofahrer fuhr auf der Herrenalber Straße vom Hauptbahnhof

kommend in Richtung Ettlingen. Als er vom linken auf den rechten Fahrstreifen

wechseln wollte, übersah er offenbar den dort fahrenden 63-Jährigen. Dieser kam

zu Fall, das von ihm genutzte Kleinkraftrad wurde vom Auto noch überrollt. Der

Mann musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, sein Fahrzeug

wurde abgeschleppt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr mehreren tausend

Euro.

Graben-Neudorf – 35-jähriger Radfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 35-jähriger Radfahrer verletzte sich nach einem

Zusammenstoß am Freitagmorgen gegen 6 Uhr mit einem abbiegenden Auto in

Graben-Neudorf schwer.

Der Pkw-Fahrer bog in Neudorf von der Mannheimer Straße nach links in die

Huttenheimer Landstraße ab und nahm offenbar den entgegenkommenden Fahrradfahrer

nicht wahr. In der Folge prallte der Radfahrer gegen die hintere rechte

Seitenscheibe und verletzte sich dabei schwer.

Der 35-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer

0721/ 944840 zu melden.

Karlsruhe – Junge Frau an Straßenbahnhaltestelle geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Offenbar völlig unvermittelt ist am Donnerstagabend eine

22-Jährige im Bereich der Straßenbahnhaltestelle „Kußmaulstraße“ in Karlsruhe

von einem unbekannten Mann geschlagen worden.

Nach den derzeitigen Ermittlungen war die junge Frau gegen 18.15 Uhr unterwegs,

als ihr ein Mann plötzlich ins Gesicht schlug. Die Frau wurde dabei leicht

verletzt. Der Täter folgte ihr noch kurz, entfernte sich aber dann in unbekannte

Richtung.

Der Mann soll etwa 180 cm groß gewesen sein. Er habe blonde Haare und blaue

Augen gehabt und sei mit einem hellem T-Shirt mit Aufdruck, einer dunkle

Cargohose und Sandalen bekleidet gewesen. Weitere Beschreibungen liegen derzeit

nicht vor.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet um sachdienliche Hinweise unter der

Telefonnummer 0721/666-3611.

Grötzingen – Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer / Polizei sucht dringend Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagabend gg. 17:00 Uhr kam es auf der Straße Im

Stalbühl in der Nähe zum Grötzinger Baggersee zu einem Zusammenstoß zwischen

einem Fahrrad und einem Roller. Hierbei wurde der Radfahrer schwer verletzt. Der

Rollerfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, noch bevor die Polizei

eintraf. Der männliche Rollerfahrer schob hierbei seine im Frontbereich

beschädigte gelb-orangene Vespa in Richtung Weingarten. Die Polizei sucht

dringend nach Zeugen, welche den flüchtenden Rollerfahrer bzw. den Unfallhergang

beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Karlsruhe

unter der Telefonnummer 0721/944840 entgegen.