Mannheim-Schönau: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mannheim-Schönau (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein betrunkener

Autofahrer am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Schönau. Ein 36-jähriger Mann

war gegen 16.15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad-Roller auf der

Friedrich-Dürr-Straße in Richtung Lilienthalstraße unterwegs. Vermutlich

aufgrund seiner Alkoholisierung kam er nach links von einer Fahrspur ab und

geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden

30-jährigen Opel-Fahrer zusammen. Der Roller-Fahrer, der keinen Helm getragen

hatte, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde

zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf

rund 4.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem

des 36-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Gegen

ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Mannheim-Neckarstadt: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen – 2 verletzte Personen – erheblicher Sachschaden entstanden

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Zwei verletzte Personen und erheblicher Sachschaden

sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagnachmittag im Stadtteil

Neckarstadt. Ein 59-jähriger Mann war kurz vor 15 Uhr mit seinem BMW auf der

linken Fahrspur der Friedrich-Ebert-Straße stadteinwärts unterwegs. Auf der

Friedrich-Ebert-Brücke fuhr er einem voranfahrenden 20-Jährigen, der seinen Opel

verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste, hinten auf und schob ihn

auf den VW eines 38-Jährigen. Der Fahrer des Opel und dessen 59-jähriger

Beifahrer erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Der BMW wurde so stark

beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden von rund

20.000 Euro.

Mannheim-Neckarstadt: Kinder klagen über Augenreizungen und Hustenreiz nach Spielplatzbesuch – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Freitagvormittag wurden Polizei, Feuerwehr und

Rettungsdienst verständigt, weil mehrere Kinder nach einem Spielplatzbesuch im

Stadtteil Neckarstadt über Augenreizungen und Hustenreiz klagten. Nach

derzeitigem Erkenntnisstand befanden sich zwei Schulklassen einer ortsansässigen

Schule auf dem Spielplatz am Neumarktplatz. Nach der Benutzung der Rutsche auf

dem Spielplatz klagten insgesamt 12 Kinder über Hustenreiz und Augenreizungen.

Die betroffenen Kinder wurden durch Rettungskräfte und einen Notarzt vor Ort

medizinisch versorgt, 6 Kinder wurden schließlich zur weiteren Behandlung in

eine Kinderklinik eingeliefert.

Was ursächlich für die Augenreizungen und den Hustenreiz war, ist derzeit noch

unklar. Messungen der Feuerwehr ergaben keine weiteren Hinweise darauf.

Die Rutsche wurde zwischenzeitlich für die Benutzung gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt wegen des

Verdachts der Körperverletzung dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Ursache oder den Verursacher der

Reizungen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.