Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streitigkeiten auf Supermarkt-Vorplatz – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr kam es im

Bereich eines Vorplatzes eines Supermarkts in der Grundelbachstraße zunächst zu

verbalen Streitigkeiten zwischen 10 bis 15 Personen. In der Folge sollen sich

die Personen auch körperlich bedrängt haben. Beim Eintreffen der Beamtinnen und

Beamten auf dem Vorplatz hatte sich ein Großteil der Gruppierung bereits

entfernt. Drei Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, welche im

Zusammenhang mit dem Ereignis stehen dürften, machten keine weiteren Angaben zum

Geschehen. Erste Zeugen wurden noch vor Ort festgestellt und befragt.

Inwiefern es am gestrigen Abend zu strafrechtlich relevanten Verhalten kam, ist

bislang noch unklar und Teil der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers

Weinheim. Weitere Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden

gebeten, sich mit der Polizei Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu

setzen.

Hinweis: Ein Tatzusammenhang zwischen dem gestrigen Ereignis und den

Ermittlungsverfahren vom 08. und 09.07.2022 ist nach derzeitigem Stand nicht

vorhanden

Die agierenden Personen sind Andere. Die Übersendung von Videos im Zusammenhang

mit Delikten vom 08. Und 09.07.22 ist nicht weiter erforderlich, da diese der

Polizei in Weinheim bereits abschließend vorliegen.

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Geparkten VW beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag zwischen 5 und 16 Uhr

beschädigte ein bisher unbekannter Täter vermutlich beim Ein- oder Ausparken in

der Straße Maistumpf einen am Straßenrand abgestellten VW. Durch die Kollision

wurde die vordere Stoßstange eingedellt. Der Sachschaden liegt bei 2.000 Euro.

Der bisher unbekannte Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne

sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher oder

den Unfallhergang haben, können sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.:

06223/9254-0 melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Mercedes auf Krankenhausparkplatz beschädigt – Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag zwischen 12 und 21 Uhr

parkte ein 29-jähriger Mann seinen Mercedes auf dem Parkplatz des Krankenhauses

in der Bodelschwinghstraße. Als der Mann am Abend zu seinem Fahrzeug

zurückkehrte, stellte er im Bereich des vorderen linken Stoßfängers einen

Schaden fest. Der Sachschaden liegt bei 2.000 Euro. Es handelt sich hierbei um

einen Streifschaden, welcher durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer

verursacht wurde. Zeugen, welche etwas Verdächtiges auf dem Klinikparkplatz

beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.:

06202/288-0, zu informieren.

Weinheim, BAB 5: Schwerer Verkehrsunfall, Sperrung der BAB 5 aufgehoben,

Weinheim (ots) – Ein 56-jähriger LKW Fahrer befuhr die BAB 5 in nördlicher

Richtung, als er auf Höhe des Weinheimer Kreuzes verkehrsbedingt abbremsen

musste. Vor ihm hatte sich ein Stau gebildet. Daher schaltete er auch seinen

Warnblinker ein. Dennoch bemerkte der hinter ihm fahrende 54-jährige das

Stauende zu spät. Er selbst fuhr einen Sprinter Bus mit Anhänger und fuhr fast

ungebremst auf den Auflieger auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein

Führerhaus unter den Auflieger gedrückt und konnte sich nicht mehr aus eigener

Kraft befreien. Der Fahrer wurde durch die Feuerwehr geborgen und mit

lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die BAB 5 war in

Fahrtrichtung Norden für sechseinhalb Stunden voll gesperrt. Der Verkehr konnte

über die Parallelfahrbahn am Weinheimer Kreuz an der Unfallstelle vorbeigeleitet

werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 45.000 Euro.