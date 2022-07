Heidelberg-Neuenheimer Feld: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Fußgängerin

Heidelberg-Neuenheimer Feld (ots) – Im Neuenheimer Feld in Heidelberg ereignete

sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem e-Scooter-Fahrer

und einer Fußgängerin. Ein 21-jähriger Mann war gegen 16.40 Uhr mit einem

E-Scooter auf dem linken Rad- und Fußweg entlang der Straße „Im Neuenheimer

Feld“ in Richtung Kinderklinik unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle

„Kopfklinik“, wo sich der Rad- und Fußweg und ein weiterer Fußweg kreuzen, stieß

er mit einer 82-jährigen Fußgängerin zusammen. Dabei zog sich die Seniorin

schwere Verletzungen zu und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein

nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Auch der 21-Jährige zog sich beim Sturz

Verletzungen zu, die jedoch nicht akut behandlungsbedürftig waren.

Gegen den 21-jährigen Fahrer des e-Scooters wird nun wegen fahrlässiger

Körperverletzung ermittelt.

Heidelberg-Weststadt: 23-Jähriger von mehreren Personen angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Weststadt (ots) – Am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr geriet ein

23-Jähriger im Bereich einer Grünfläche der Belfortstraße Ecke Kaiserstraße mit

einer vier- bis achtköpfigen Personengruppe in Streit. Hier soll ein bislang

unbekannter Täter mit einer Glasflasche auf den Mann eingeschlagen und diesen im

Gesichtsbereich getroffen haben. Vier der Personen sollen dann in Richtung

Hauptbahnhof und weitere Personen in Richtung Kaiserstraße / Ringstraße

geflüchtet sein. Auf der Flucht entwendete eine der flüchtigen Personen zudem

noch die von einer Zeugin, die gerade telefonisch die Polizei verständigte,

abgestellte Einkaufstasche in der sich deren Einkäufe im Wert von etwa 100.-

Euro befanden.

Eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern durch Streifen des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte verlief ergebnislos. Der 23-Jährige musste aufgrund einer

davongetragenen Platzwunde in einem Krankenhaus versorgt werden.

Der Mann, welcher mit einer Glasflasche auf den 23-Jährigen eingeschlagen haben

soll wird wie folgt beschrieben: ca. 16 – 18 Jahre alt, 160-170 cm groß,

schlanke Statur und von nordafrikanischem Phänotyp.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen gefährlicher

Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet

haben, sich unter der Rufnummer 06221 99-1700 zu melden.